L'oroscopo settimanale dal 26 febbraio al 3 marzo rivela che Nettuno prometterà ai nati in Ariete una vita di coppia piena di romanticismo, comprensione, senso del dovere e serietà, mentre il Sole cercherà di rinforzare i rapporti di coppia dei nativi dei Gemelli. Le persone nate sotto il segno della Vergine dovranno affrontare le influenze astrologiche contrastanti, invece, quelle che appartengono al segno dello Scorpione si troveranno davanti ad un bivio dal punto di vista finanziario. A seguire, le previsioni degli astri dedicate alla settimana che va da lunedì 26 febbraio a domenica 3 marzo, con le pagelle segno per segno.

Le previsioni astrologiche da lunedì 26 febbraio a domenica 3 marzo, amore e denaro: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Nettuno sarà molto favorevole all’amore. Questo pianeta metterà romanticismo, serietà, senso del dovere e comprensione nella vostra vita di coppia. Beneficerete di una grande serenità e allo stesso tempo di slanci appassionati. Single, il modo migliore per sedurvi sarà lodarvi. E una persona riuscirà a ottenere tutte le vostre attenzioni, riempiendovi di lodi. Con l’aiuto di Urano, farete un grande passo che migliorerà la vostra situazione monetaria. Cercherete di gestire in maniera rigorosa le vostre finanze, e di ampliare e migliorare la vostra attività professionale. Tutti i vostri sforzi saranno presto ricompensati.

Voto: 8

Toro – Saturno non stuzzica più il settore della convivenza, questo significa che il vostro rapporto di coppia è tornato a essere più intimo. Probabilmente in questa settimana non accadranno molte cose, ma questa routine amorosa è adatta a voi. Non c’è niente di meglio delle serate tranquille con il vostro partner e weekend piacevoli con la vostra famiglia, oppure prestare molta attenzione al benessere del vostro piccolo mondo.

Single, i vostri impegni settimanali difficilmente vi lasceranno tempo per l’amore. Potrete effettuare delicate operazioni finanziarie, ma attenzione: alcune persone cercheranno di estorcervi denaro. Voto: 7,5

Gemelli – Se le vostre responsabilità familiari o lavorative vi hanno allontanato un po’ dal partner, il Sole prometterà di ristabilire e rafforzare il vostro legame.

Single, gli incontri non sono proprio scritti nel cielo di questa settimana e questa cosa non vi desterà preoccupazione. Vi piacerà stare da soli a leggere un libro o oziare davanti alla televisione. Sembra che l’indipendenza sia di vostro gradimento. La vostra situazione finanziaria migliorerà in questo periodo e si avvicinerà a una fase di maggiore stabilità. Siate più responsabili e premurosi in questo ambito d’ora in poi, se volete guadagnare la fiducia degli altri con maggiore facilità. Voto: 7,5

Cancro – Buone notizie per i single in cerca d’amore: il pianeta Mercurio sarà favorevole e renderà la vostra vita sentimentale più rosea e divertente. Se vivete in coppia, la buona posizione del Sole vi regalerà una settimana piacevole e facile da gestire.

Il rapporto con il vostro partner sarà armonioso e ciascuno sosterrà fermamente l’altro. Mercurio favorirà alcuni aspetti finanziari. Per alcuni, questa potrebbe essere l’occasione per attivare il rimborso dei debiti, per gli altri sarà la volta buona per rivolgersi al tribunale chiedendo l’aumento di una rendita o degli alimenti. Voto: 8

La situazione amorosa e finanziaria secondo l'oroscopo settimanale 26 febbraio-3 marzo: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Venere dovrebbe proteggere la vostra vita di coppia, ma in questo ambito, come negli altri, tenderete a fare i capricci, cosa che potrebbe non piacere al vostro partner. Tra il vostro lavoro, i vostri passatempi e i vostri amici, quanto tempo resta per voi stessi?

Per le anime sole del segno, la seduzione sarà all’ordine della settimana, ma non è detto che sia davvero una cosa seria. Volete mettervi alla prova, rassicurarvi o semplicemente divertirvi? Sarete più attratti da incontri brevi che da un impegno duraturo. Potrete contare sull’efficace sostegno di Giove, il pianeta della ricchezza. Grazie a questo pianeta, assisterete a un miglioramento delle vostre finanze. Una prognosi incoraggiante che verrà confermata da Mercurio. Voto: 7

Vergine – Influenze astrologiche contrastanti a livello coniugale. Da un lato Giove e Urano potrebbero generare liti impreviste, ma dall’altro canto Venere proteggerà i vostri amori con tutto il suo potere. Solo le coppie in crisi rischiano gravi difficoltà o separazioni.

Per le altre, questa settimana sarà caratterizzata da momenti piacevoli e spiacevoli. Single, sotto la guida di Giove, incontrerete una persona in un luogo del tutto insolito, ma non sarete voi a lamentarvene. Gli aspetti di Saturno vi faranno venire voglia di migliorare la vostra situazione monetaria. Un ambiente piacevole sarà per voi fattore di equilibrio e sosterrà il vostro morale. Voto: 6,5

Bilancia – Sulla difensiva per tutta la settimana, osserverete il vostro partner con attenzione e sospetto. Ma non siate così permalosi e gelosi: non siete a rischio in questo periodo. Non fatevi troppe domande e soprattutto non drammatizzate nulla. Single, il Sole e la Luna uniranno le loro forze per offrirvi una vita sentimentale da sogno.

Amerete come non avete mai amato prima e sarete ricambiati con tanto amore. Se la vostra situazione finanziaria è sana ed evitate di correre rischi folli, in questo periodo non avrete nulla di cui preoccuparvi. Ma se il vostro budget è sbilanciato, sarà il momento di diventare più ragionevoli, altrimenti avrete spiacevoli sorprese. Voto: 6

Scorpione – Due forti alleati planetari proteggeranno la vita sentimentale dei single. Se di natura siete timidi e riservati, Venere vi renderà affascinanti e civettuoli. Marte, dal canto suo, favorirà gli incontri e la passione: preparatevi al colpo di fulmine. L’aspetto bellissimo di Venere promette scintille in ambito coniugale. Tutte le vostre iniziative si riveleranno benefiche finché l’estasi sarà presente.

Realizzate i vostri desideri più intimi e aiutate il vostro partner a esprimere i suoi desideri. Sul piano finanziario, dovrete fare delle scelte: intraprendere imprese audaci e rischiose, oppure andare sul sicuro puntando sugli investimenti a lungo termine. Voto: 8

Astrologia della settimana fino al 3 marzo: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Venere in aspetto positivo porterà la vostra vita matrimoniale in primo piano. Lavorerete sodo per rendere il vostro legame il più efficace possibile. Cercherete di dissipare ogni tensione, ogni malinteso e di promuovere una cordiale comprensione. Single, le stelle vi augurano un fervore amoroso eccezionale, una passione totale che porterà vette di beatitudine ai nativi del segno, più in particolare a quelli della seconda decade.

In sintesi, una settimana fantastica per pianificare progetti romantici per il futuro. Le vostre attuali difficoltà finanziarie sono nate per colpa delle vostre mani bucate. Da questo momento in poi fate attenzione alle vostre spese. Voto: 8

Capricorno – Giove, che proteggerà sempre la vostra vita amorosa, vi farà venire voglia di evadere dalla quotidianità. Una cena romantica, una fuga per due. Sorprenderete la vostra dolce metà e le dimostrerete chiaramente il vostro amore. Per le anime sole, un clima emotivo turbolento soggetto a colpi di scena, come colpi di fulmine, delusioni, illusioni. Molti nativi del Capricorno vivranno una situazione particolarmente complessa e confusa, a volte legata agli amori non corrisposti o ai colpi bassi della persona interessata.

Approfittate di questa settimana propizia per affrontare importanti problemi materiali, soprattutto se volete fare investimenti a lungo termine, ma non allentate la vostra solita cautela. Voto: 6

Acquario – Sentimentali fino al midollo, avrete l’appoggio del vostro partner, che accetterà con buona grazia tutto il vostro amore nei suoi confronti. Da parte vostra, riconoscerete prontamente la vostra dipendenza emotiva. Single, questa settimana porterà qualche sconvolgimento nel vostro cuore. Nettuno fungerà da estintore sulle vostre infuocate dichiarazioni sentimentali, farà sembrare prematura qualsiasi iniziativa spontanea. Siate particolarmente vigili, se in questa settimana dovete effettuare una transazione immobiliare.

È probabile che la faccenda non sia così promettente come credete, e comunque gli influssi astrologici vi faranno capire che i vostri giudizi sono ancora incerti, inaffidabili. Fatevi aiutare da una persona competente. Voto: 6,5

Pesci – L'Oroscopo dell'amore afferma che sarà una settimana felice per gli innamorati. L’influenza di Venere risveglierà la vostra sensualità e il vostro desiderio di amare. Se vivete in coppia, fate solo attenzione ai possibili malintesi: cercate di evitarli il più possibile o di dissiparli in pochissimo tempo. Se il vostro cuore è solo, la felicità sarà a portata di mano: un incontro molto importante avverrà in maniera del tutto inaspettata. La vostra situazione economica sarà stabile, ma con Giove potete anche beneficiare di un piccolo aiuto da parte del destino. Forse potreste tentare la fortuna giocando d’azzardo. Voto: 7,5