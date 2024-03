L'oroscopo della settimana che va dal 25 al 31 marzo vedrà un Pesci ottimista e allegro, forte di un cielo sereno formato da Venere e Marte in congiunzione, mentre Scorpione avrà una grande voglia di vivere. Cancro dovrà trovare la quadra nei propri progetti professionali, mentre Gemelli non dovrà risultare assillante. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 25 al 31 marzo.

Previsioni oroscopo dal 25 al 31 marzo 2024 segno per segno

Ariete: sarà una settimana nel complesso tranquilla per voi nativi del segno, che vi porterà a vivere una Pasqua piuttosto serena.

In ambito amoroso ci sarà una piacevole intesa tra voi e il partner, soprattutto per voi nati nella terza decade. Preparatevi inoltre ad accogliere l'arrivo di Venere nel vostro cielo. In ambito lavorativo vi darete da fare in questo periodo, ma non sperate in risultati strabilianti, perché non sarà ancora il momento. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale gradevole in questa settimana secondo l'oroscopo. Venere in sestile porterà buone emozioni all'interno del vostro rapporto. Sarà possibile dunque ottenere di più dalla vostra relazione, ma attenzione tra le giornate di mercoledì e giovedì, quando la Luna sarà opposta. Nel lavoro sarà un periodo proficuo e interessante per i vostri progetti, in cui dimostrerete buone capacità.

Voto - 8️⃣

Gemelli: Venere in quadratura non sarà di grande aiuto secondo l'oroscopo della settimana. Tra voi e il partner non ci sarà grande appeal, neanche durante le giornate di Luna favorevole. Cercate di non risultare assillanti nei confronti della persona che amate. In ambito lavorativo ci saranno tanti impegni da portare a termine in questo periodo, e dovrete dimostrare di essere adatti al ruolo che coprite.

Voto - 6️⃣

Cancro: previsioni astrali che vedranno Venere in buon aspetto per voi nativi del segno. La settimana però potrebbe non iniziare al meglio a causa della Luna negativa. In ogni caso, ci saranno tutti i presupposti per poter vivere un periodo positivo con la persona che amate. Nel lavoro dovrete trovare la quadra nei vostri progetti, e fare in modo che questi possano andare in porto.

Voto - 7️⃣

Leone: sarà una settimana tutto sommato discreta per voi nativi del segno. In amore ci sarà stabilità tra voi e la persona che amate, ma attenzione durante le giornate di Luna sfavorevole, che potrebbero creare qualche discussione di troppo. Nel lavoro i guadagni non sono molti in questo periodo, e avrete qualche spesa di troppo da affrontare. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale poco brillante in questo periodo. Non sarà il periodo giusto per focalizzarsi su determinati aspetti della vostra relazione. Infatti, sarà prima necessario cercare di ritrovare la giusta intesa tra voi e la persona che amate. Prestate particolare attenzione nel weekend di Pasqua. Anche sul fronte professionale dovrete tenere gli occhi aperti e fare attenzione alle scelte che prenderete per i vostri progetti.

Voto - 6️⃣

Bilancia: sarà una settimana gradevole in ambito amoroso per voi nativi del segno. La vostra relazione si rivelerà affiatata e piacevole. Sarete capaci di stabilire una perfetta sintonia con la persona che amate. Le giornate di lunedì e martedì inoltre saranno le più adeguate a focalizzarvi sulla vostra vita amorosa. Nel lavoro prenderete seriamente i vostri progetti, ma con Mercurio in opposizione dovrete fare attenzione a ogni eventualità. Voto - 7️⃣

Scorpione: la Luna e Venere vi aiuteranno a rendere questa settimana ottima in campo amoroso secondo l'oroscopo. Single oppure no, sarete spinti da una grande voglia di vivere e di rendere la vostra vita unica. In ambito lavorativo alcuni progetti potrebbero aver raggiunto la loro ultima fase.

Dovrete dunque fare in modo che tutto vada per il verso giusto. Voto - 9️⃣

Sagittario: questo cielo non sarà particolarmente splendente in questo periodo per voi nativi del segno. Tra voi e il partner non ci sarà una perfetta intesa a causa del pianeta Venere in quadratura. Se siete single forse sarebbe opportuno tagliare alcuni rapporti ormai arrivati a un punto morto. Sul fronte professionale potrete contare su Mercurio in trigono, ma attenzione a non prendervi troppi rischi considerato Saturno e Marte in quadratura. Voto - 6️⃣

Capricorno: la settimana potrebbe non iniziare benissimo per voi nativi del segno considerata la Luna in quadratura dal segno della Bilancia. Venere sarà comunque favorevole, ciò nonostante dovrete avere un po’ di pazienza in più con la persona che amate.

Nel lavoro i vostri progetti andranno avanti, ma non senza qualche imprevisto di troppo causato da Mercurio in quadratura. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale ottimale anche nel corso della prossima settimana per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, Venere porterà una splendida intesa tra voi e il partner, ma attenzione durante le giornate di mercoledì e giovedì, quando la Luna sarà in quadratura. In ambito lavorativo sarete molto creativi grazie a Mercurio, ottenendo risultati interessanti dai vostri progetti. Voto - 8️⃣

Pesci: configurazione astrale eccellente in questo periodo di festa per voi nativi del segno L'ultima settimana di marzo si rivelerà affiatata per voi, piena di allegria e ottimismo, soprattutto in campo professionale, grazie al sostegno di Saturno e Marte, che vi permetteranno di raggiungere buoni risultati. In amore vi godrete la vostra relazione di coppia, ma attenzione nel weekend, quando la Luna sarà in quadratura. Voto - 8️⃣