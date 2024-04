L'oroscopo di domani sabato 27 aprile è influenzato dalla Luna in Sagittario, pronta a mettere a soqquadro l'amore, le relazioni sociali, i soldi, il lavoro e la famiglia. In particolare l'amore sarà potente per i nati della Bilancia, mentre sarà una giornata magica ed emozionante per il Pesci.

Previsioni astrologiche: posizioni degli ultimi quattro segni

Ariete - 12° - Sarà una giornata da tenere sotto stretto controllo perché potreste sentirvi sopraffatti dalla monotonia. L'amore non va come sperato, sembrano esserci incomprensioni e distanze da colmare.

L'attività lavorativa potrebbe sembrare un'impresa titanica, anche se l'occasione per mettere in mostra le vostre abilità non andrebbe sprecata. Fate attenzione a non stressarvi. Uscite, dite di sì ad un appuntamento e spegnete tutte le preoccupazioni anche se sembra impossibile.

Toro - 11° - L'amore attraversa una fase di tensione che potrebbe farvi sentire demotivati e stanchi. Nonostante ciò, mantenete alto l'entusiasmo e cercate di combattere con pazienza gli ostacoli che incontrate. Monitorate la vostra alimentazione e cercate di dormire a sufficienza, anche se sembra complicato trovare un momento di pausa per se stessi. La cosa migliore che potete fare per voi stessi è ascoltare il vostro corpo e dire qualche 'no'.

Acquario - 10° - Nel campo amoroso potreste sentirvi confusi e indecisi riguardo una relazione. Sul lavoro, la mole di compiti da svolgere potrebbe sembrare schiacciante, portandovi a uno stato emotivo instabile. Organizzatevi al meglio e cercate di preservare il vostro benessere emotivo. Affrontate ogni dubbio e incertezza con coraggio, cercando di chiarire la situazione il prima possibile.

Capricorno - 9° - Potreste trovarvi di fronte a una fase di turbamento piuttosto che di grande passione. Gli incontri potrebbero essere più frustranti che interessanti. Sul lavoro, le opportunità scarseggiano o forse avete perso lo stimolo. In tutto questo caos è importante non trascurare il vostro benessere fisico e continuare a perseguire i propri obiettivi.

Trovate un equilibrio tra il lavoro, la famiglia, l'amore e la cura di voi stessi, evitando di esagerare con l'attività fisica.

Giornata nella media per Vergine, Scorpione, Leone, Sagittario

Vergine - 8° - Il romanticismo è stabile, anche se la vostra relazione procede in modo lunatico. Alternate momenti di grande complicità ad attimi di lontananza. I single potrebbero fare degli incontri stimolanti. Le opportunità lavorative sono favorevoli, soprattutto per chi è preciso e affidabile. Buona energia e vitalità. Sfruttate l'occasione per dedicarvi a un po' di attività sportiva.

Scorpione - 7° - Se avete una storia seria, potreste ricevere un dono inaspettato dalla vostra dolce metà. Se siete single, potreste fare incontri inaspettati ma non prendete tutto per oro colato.

Avete bisogno di tempo per riflettere sul da farsi in merito ad un progetto che avete in mente. C'è qualcuno che vi sta troppo addosso e non sapete che pesci prendere. Sul lavoro, le opportunità non mancano per chi ha coraggio e determinazione. Avete bisogno di una bella vacanza nella natura.

Leone - 6° - Nel campo amoroso regna la confusione, attenzione a non prendere fischi per fiaschi. Se avete dei dubbi sulla vostra relazione, è meglio chiarire in queste 24 ore, sfruttando la Luna in Sagittario. Sul lavoro le cose vanno bene, anche se potreste essere un po' oberati. Organizzatevi al meglio. La forma fisica è buona, ma non esagerate con lo sforzo. Potreste apprendere un certo pettegolezzo.

Sagittario - 5° - L'amore va e viene, ma almeno non manca nelle vostre vite. Organizzate qualcosa di speciale da fare assieme al partner, in modo da ravvivare la relazione. In questo momento potreste avere bisogno di nuovi stimoli. Uscite, leggete e interessatevi a nuovi sbocchi. Per fortuna non vi manca una bella dose di energia e vitalità: approfittatene anche per una passeggiata all'aria aperta.

I primi classificati del giorno

Gemelli - 4° - Il romanticismo è in piena fioritura. In questo sabato l'Oroscopo dice che potrete vivere momenti di passione travolgente con il vostro partner o fare incontri che vi faranno battere il cuore più forte che mai. Le opportunità sono allettanti, soprattutto per chi ha uno spirito creativo e intraprendente.

Sarete carichi di energia e vitalità: siate pronti a cogliere ogni occasione al volo.

Cancro - 3° - La giornata è un tripudio di amore e dolci gesti. Preparatevi a ricevere delle teneri dichiarazioni d'amore che vi faranno sentire amati e apprezzati. Una persona che si trova abbastanza vicino a voi vi ama ma non riesce a dichiararsi. Se siete single, aprite il cuore perché potreste incontrare qualcuno di davvero speciale, pronto a entrare nella vostra vita con gioia e passione. Sul lavoro e nello studio, tutto procede a gonfie vele. Presto dovrete sostenere un esame o una prova importantissima: preparatevi. Fate attenzione a mantenere alto il morale e a evitare situazioni stressanti.

Pesci - 2° - Sabato magico e pieno di emozioni.

Vivrete momenti di grande complicità con il vostro partner o farete incontri che vi faranno battere il cuore più forte. Sul lavoro, il cielo è terso e luminoso, con ottime opportunità per chi è creativo e fantasioso. La vostra energia è contagiosa e la forma fisica è al top, pronti a trasformare ogni sfida in un successo.

Bilancia - 1° - L'amore è una forza potente che vi sostiene in ogni momento. Entro giugno si schiarirà una situazione che va avanti da fin troppo tempo. Anche se potreste affrontare delle sfide sul fronte amoroso, ricordatevi che con una buona dose di dialogo potrete superare ogni difficoltà, rafforzando il legame con il partner. Sul lavoro/studio, continuate sulla vostra strada con determinazione e fiducia, sapendo che ogni ostacolo può essere superato con la giusta mentalità. Prestate attenzione alla vostra alimentazione e assicuratevi di dormire bene, perché una mente e un cuore felici sono il segreto per affrontare ogni giornata con ottimismo e serenità.