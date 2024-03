L'oroscopo per domani, giovedì 28 marzo, mette in primo piano l'aspetto della Luna calante in Scorpione, destinata a scuotere la routine di molti segni zodiacali. Le stelle non escludono faccende improrogabili, impegni amorosi e anche sorprese. Il segno della Vergine ritrova soddisfazione, mentre il Capricorno godrà del favore degli astri.

Previsioni del 28 marzo e classifica: giornata negativa per il Sagittario

Sagittario - 12° - È comune lamentarsi quando qualcosa nella vita non va per il verso giusto. Forse state attraversando un periodo particolarmente difficile o c'è un conto da saldare presto.

Cercate una via d'uscita e riflettete su come potete risolvere le cose. Ricordate che separazioni, lutti o licenziamenti possono essere superati col tempo, quindi evitate di pensare al peggio e concedetevi del tempo. Solitamente amate divertirvi, quindi cercate di svagarvi provando nuovi cibi o pianificando un viaggio per l'estate. In serata, le coppie innamorate vivranno momenti intensi che rafforzeranno il legame. Chi vive da solo, spesso desidera condividere la quotidianità con una persona speciale.

Scorpione - 11° - Vi trovate in una situazione difficile e desiderate allontanarvi da tutto e da tutti. Forse qualcosa non va per il verso giusto. Quando siete nervosi, avete l'abitudine di mangiarvi le unghie o di abbuffarvi tra un pasto e l'altro.

Distraetevi dedicandovi ai vostri hobby o alla lettura. Fate esercizio fisico regolare e prendetevi cura della vostra pelle, specialmente se l'avete trascurata la scorsa settimana. Nel mondo degli affari, finalmente ci saranno dei progressi; sarà possibile stringere nuove conoscenze che potrebbero aumentare i guadagni in futuro.

Con i figli, siate più comprensivi e pazienti. L'imminente mese di aprile porterà chiarezza su molte questioni.

Pesci - 10° - Giornata così così. Con una settimana così frenetica è naturale sentirsi spossati e privi di energia. È passato del tempo da quando vi siete proposti di migliorare un vostro aspetto. Ricordate che ogni cambiamento ha il suo prezzo; se volete dimagrire, resistete alle tentazioni e fate esercizio fisico regolare.

Se desiderate un lavoro migliore e più remunerativo, aggiornatevi e cercate opportunità migliori, anche al di fuori della vostra zona di comfort. Non ci saranno sorprese inaspettate. La prossima settimana potrebbe portare buone notizie riguardanti la vostra carriera o investimenti. Cercate di essere parsimoniosi e saggi.

Bilancia - 9° - Non trascurate il riposo, specialmente se dovete alzarvi presto il giorno successivo e affrontare la giornata con energia. Ultimamente vi sentite giù di morale, ma non lasciatevi abbattere se le cose non vanno come vorreste; concentratevi sui lati positivi. Queste 24 ore saranno perfette per fare un bilancio della situazione e capire meglio i vostri obiettivi.

Ricordate che tutto inizia dalla mente, quindi liberatevi del superfluo. Valutate la possibilità di cambiare l'arredamento, potrebbe migliorare il vostro umore. Per quanto riguarda l'amore e la carriera, tutto sembra procedere alla perfezione; non escludete notti di passione. Aprile porterà nuove opportunità nel lavoro e negli affari, quindi rimanete vigili.

I segni dello zodiaco con un giovedì nella sufficienza

Gemelli - 8° - Sarà un giovedì appena sufficiente; state attenti perché sarete distratti. Essendo un segno frenetico e ribelle, non riuscite a stare fermi. Non è da escludere qualche tensione in famiglia o con persone care. A volte è necessario accettare le difficoltà. Negli ultimi anni, molte cose sono cambiate per voi: lavoro, relazioni, forse persino la casa.

Siete in continua evoluzione. Forse dovrete risolvere qualche problema domestico o riorganizzare la dispensa.

Leone - 7° - Anche se sembrate forti, avete anche il vostro lato fragile. In queste 24 ore, potreste pensare a cosa è andato storto nella settimana appena trascorsa. Alcuni passeranno il tempo guardando la TV o leggendo, altri dovranno occuparsi di faccende domestiche. La lettura fa bene all'anima, quindi concedetevi questo piacere. Anche se state attraversando un momento difficile, potrete superarlo con volontà. I cuori solitari potrebbero sentirsi attratti solo da persone sbagliate, causando delusioni. Provate a uscire dalla routine e sperimentate qualcosa di nuovo. Preparatevi per una giornata ristoratrice che aprirà la strada a una settimana piena di eventi.

Preparatevi ad affrontare gli impegni di casa e lavoro e concedetevi un bagno rilassante.

Acquario - 6° - Gli imprevisti sono parte della vita di tutti. Non lasciatevi abbattere ogni volta che le cose vanno male. Fate un resoconto della vostra settimana e pianificate le attività della prossima. Se amate qualcuno, concedetevi momenti di passione. La comunicazione è favorita, quindi se ci sono state incomprensioni, cercate di risolverle in queste 24 ore. Dedicate un po' di tempo a voi stessi. Fate meditazione o una passeggiata nella natura. Mantenete una dieta equilibrata e idratatevi bene; se il corpo sta bene, anche la mente funziona meglio. Alcuni di voi dovranno presto fare un controllo all'auto.

Cancro - 5° - In amore, siate più tolleranti e rispettosi. Chi è in una relazione da tempo potrebbe sentirsi trascurato e desiderare più coinvolgimento. In queste 24 ore, cercate di eliminare l'agitazione e concentratevi sulle attività piacevoli. La primavera porterà soluzioni e avventure emozionanti per i single. Al lavoro, alcuni potrebbero sentirsi frustrati per il comportamento del capo o dei colleghi. Qualcuno sta considerando di avviare un'attività autonoma.

I segni nelle prime posizioni della classifica

Ariete - 4° posto - È una giornata perfetta per pianificare le festività in arrivo con un piano d'azione efficace. Evitate di passare troppo tempo a scrollare i cellulari, poiché avrete molte cose da fare.

Sarete supportati, quindi non vi sentirete affaticati alla fine della giornata. Come segno ambizioso, puntate sempre in alto e non accontentatevi mai. Sapete che per ottenere grandi risultati è necessario impegno. In queste 24 ore, i dialoghi saranno favoriti; cercate solo di essere chiari e concisi. Fate una passeggiata all'aria aperta, che farà bene al vostro umore e alla pressione arteriosa.

Toro - 3° - In queste 24 ore mettete in risalto la vostra autostima. Troppo spesso vi criticate duramente, nonostante i vostri sforzi. Eliminate questo atteggiamento negativo e credete di più in voi stessi. Potreste risolvere un vecchio problema presto. I cuori solitari avranno presto l'opportunità di vivere momenti emozionanti.

Avete grandi progetti in vista. Nonostante la stanchezza accumulata durante la settimana, avrete delle pulizie da fare. Se state considerando un trasloco, non lasciate che le emozioni negative prendano il sopravvento. Con il lavoro di squadra, potrete ottenere grandi risultati, quindi siate più collaborativi.

Vergine - 2° posto - In generale, questo giovedì sembra essere rilassante e soddisfacente. Potrete rigenerarvi dalle fatiche della settimana e recuperare energia per i giorni a venire. Marzo finirà con un buon spirito, quindi godetevi il successo. Ricordate che essere gentili attira più persone che essere bruschi. Organizzate le attività della prossima settimana già da adesso e affidate qualche compito agli altri.

Concedetevi del tempo per voi stessi, magari chiedendo al partner un massaggio o prendendo appuntamento dal parrucchiere. Non perdete troppo tempo a pensare al lavoro o ai problemi quotidiani, lasciate tutto a lunedì.

Capricorno - 1° - Nel complesso, la giornata sarà favorevole per il vostro miglioramento personale. Eliminate le cattive abitudini e i vizi nocivi. Se volete cambiare qualcosa o uscire da un periodo difficile, dovrete impegnarvi personalmente. Mettete per iscritto i vostri desideri e cercate di realizzarli: dove c'è volontà, c'è modo! Una passeggiata farà bene ai vostri polmoni. La mattinata inizia con il piede giusto. Liberatevi da tutte le preoccupazioni e non caricatevi di ulteriori responsabilità. Questo può essere un buon anno, ma tutto dipende dal modo in cui affronterete le sfide che vi si presenteranno prossimamente.