L'oroscopo della giornata di giovedì 28 marzo [VIDEO] prevede uno Scorpione pieno di desideri da realizzare, mentre il Cancro sarà più ottimista in campo professionale. Gemelli cercherà di raggiungere i propri obiettivi al lavoro, mentre Acquario dovrà essere più aperto e comunicativo in amore.

Previsioni astrologiche di giovedì 28 marzo 2024 segno per segno

Ariete: questo giovedì si rivelerà più interessante dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. La vostra relazione di coppia sarà più spontanea ora che la Luna non sarà più opposta, ma soprattutto vi sentirete meglio insieme alla persona che amate.

Nel lavoro prenderete soluzioni davvero interessanti per i vostri progetti grazie a Mercurio, utili per ottenere risultati migliori. Voto - 8️⃣

Toro: giornata di giovedì non particolarmente entusiasmante considerata la Luna in opposizione. Anche se Venere sarà favorevole, tra voi e il partner non ci sarà sempre un'ottima intesa, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro riuscirete a svolgere bene le vostre mansioni grazie a Marte, Saturno e Giove in buon aspetto. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale che torna nuovamente a vacillare a causa di Venere in quadratura. La Luna non vi darà sostegno per il momento, dunque il vostro rapporto faticherà parecchio a essere romantico e affiatato.

In ambito lavorativo cercherete di raggiungere i vostri obiettivi, ma alcuni imprevisti potrebbero rallentarvi non poco. Voto - 6️⃣

Cancro: periodo migliore in ambito amoroso ora che la Luna si trova in buon aspetto. Insieme a Venere, la vostra relazione di coppia prenderà il volo, e non mancheranno momenti davvero emozionanti.

In ambito lavorativo prenderete seriamente i vostri progetti, ma con Mercurio in quadratura dovrete sempre considerare eventuali imprevisti. In ogni caso, sarete ottimisti e con obiettivi chiari. Voto - 7️⃣

Leone: non sarà una giornata interessante per quanto riguarda i sentimenti. Secondo l'Oroscopo, la Luna sarà in cattivo aspetto, e vi metterà in difficoltà con il partner.

In campo professionale cercherete disperatamente di ottenere risultati migliori dai vostri progetti. Ciò nonostante, forse, potrebbe essere il momento di cambiare strada. Voto - 6️⃣

Vergine: la Luna in sestile dal segno dello Scorpione renderà questa giornata migliore dal punto di vista sentimentale. Anche se Venere sarà ancora in opposizione, godrete di una relazione più tranquilla, soprattutto voi nati nella prima decade. Nel lavoro vi aprirete a nuove esperienze, che possano permettervi di arricchire il vostro bagaglio culturale. Voto - 7️⃣

Bilancia: la vostra produttività non sarà così elevata secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. Questo cielo non sarà così sereno da questo punto di vista, per cui non sarà così semplice raggiungere i vostri obiettivi.

Sul fronte amoroso ci sarà una buona stabilità tra voi e il partner. Starete molto bene insieme alla persona che amate, godendo di momenti davvero piacevoli. Voto - 7️⃣

Scorpione: ottima giornata per quanto riguarda i sentimenti per voi nativi del segno. La Luna e Venere saranno favorevoli, soprattutto per voi nati nella prima decade. Single oppure no, troverete sempre qualcosa di piacevole da fare insieme alla vostra fiamma, e avrete un sacco di desideri da realizzare insieme. In ambito lavorativo avrete le chiare per i vostri progetti, ciò nonostante non dovrete escludere eventuali imprevisti. Voto - 8️⃣

Sagittario: vita sentimentale poco interessante in questo periodo a causa del pianeta Venere in quadratura.

La Luna sarà alle vostre spalle, e riuscire a stabilire una relazione affiatata non sarà affatto semplice. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti solo grazie a una buona organizzazione e con i mezzi necessari. Voto - 6️⃣

Capricorno: sfera sentimentale equilibrata e interessante secondo l'oroscopo di giovedì. La Luna e Venere saranno ben allineati nei vostri confronti, e la vostra relazione di coppia si rivelerà davvero affiatata. Sul fronte professionale Giove e Marte vi daranno una mano con i vostri progetti, con la possibilità di raggiungere ottimi risultati. Voto - 8️⃣

Acquario: cercherete di vivere una relazione più aperta, basata sulla comunicazione, ma con la Luna in quadratura dal segno dello Scorpione faticherete un po’.

Dovrete dunque avere pazienza per cercare di vivere una relazione migliore. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti, ma attenzione a Giove in quadratura. Voto - 6️⃣

Pesci: configurazione astrale ottima in questa giornata di giovedì grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Single oppure no, sarà il periodo perfetto per concentrarsi verso la vostra vita sentimentale e renderla florida. Sul fronte professionale avrete tutti i mezzi a disposizione per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 9️⃣