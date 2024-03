L'oroscopo della giornata di lunedì 18 marzo prevede un Leone previdente in campo professionale, capace di evitare possibili imprevisti al lavoro, mentre Scorpione dimostrerà maggiore gentilezza. Gemelli si prenderà piccole soddisfazioni al lavoro, mentre Toro sarà propenso a vivere una relazione molto affiatata.

Previsioni oroscopo lunedì 18 marzo 2024 segno per segno

Ariete: non sarà un inizio di settimana particolarmente entusiasmante considerato la Luna in quadratura. Il rapporto con il partner non attraverserà una crisi, ciò nonostante non ci sarà una perfetta sintonia.

Per quanto riguarda il lavoro Mercurio v'indicherà la via verso il successo, ciò nonostante dovrete fare attenzione a non essere troppo ambiziosi. Voto - 7️⃣

Toro: il romanticismo sarà in primo piano. Con la Luna e Venere in buon aspetto, riuscirete a cogliere il meglio dalla vostra relazione di coppia, godendo di momenti davvero appaganti, soprattutto voi nati nella seconda decade. In ambito lavorativo avrete cura dei vostri progetti in ogni dettaglio, centrando spesso buoni risultati. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale poco brillante. Con Venere in quadratura, riuscire a conquistare la persona che amate potrebbe non essere così semplice. Un po’ meglio in campo professionale grazie a Mercurio.

Vi prenderete delle piccole soddisfazioni, ma attenzione a non peccare di presunzione. Voto - 6️⃣

Cancro: dimostrerete particolare attenzione nei confronti del partner grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. La vostra relazione si rivelerà davvero piacevole, con momenti a dir poco unici. In ambito lavorativo questo cielo vi spingerà a non mollare mai nonostante tutto.

Saturno e Marte vi daranno una mano, ma con Mercurio in quadratura non sempre andrà tutto per il verso giusto. Voto - 8️⃣

Leone: con Mercurio in trigono dal segno dell'Ariete sarete piuttosto previdenti in campo professionale. Gli impegni da portare a termine saranno molti, e voi sarete ancora alla ricerca di risultati migliori.

Cercate dunque di essere ben organizzati e non perdere tempo. Per quanto riguarda i sentimenti godrete di un buon cielo, utile per vivere una relazione piuttosto piacevole. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale che vedrà la Luna in buon aspetto. Di contro il pianeta Venere non sarà ancora benevolo nei vostri confronti, dunque la vostra relazione faticherà ancora a essere romantica. Riuscirete però a dimostrare maggior comprensione. In ambito lavorativo l'aiuto da parte di un collega potrebbe rivelarsi utile per gestire meglio i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Bilancia: periodo sottotono in campo amoroso. Non sarete così in vena di emozioni in questo periodo, e non sarà facile trovare qualcuno che sia in grado di scaldarvi il cuore.

Anche nel lavoro vi sembrerà non avere le idee chiare a causa di Mercurio, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 6️⃣

Scorpione: sarete particolarmente gentili. La Luna e Venere vi metteranno a vostro agio con la persona che amate, riuscendo a vivere momenti davvero appaganti. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti andranno avanti. Otterrete buone soddisfazioni, ma vi piacerebbe molto cambiare qualcosa nel vostro ambiente professionale. Voto - 9️⃣

Sagittario: il lavoro procederà bene all'inizio di questa settimana di marzo. Mercurio in trigono dal segno dell'Ariete vi darà una mano a gestire bene le vostre mansioni, con risultati spesso soddisfacenti. Attenzione però a non prevedere eventuali imprevisti.

In ambito amoroso i problemi tra voi e il partner non saranno così semplici da risolvere, soprattutto considerata la presenza negativa di Venere e dell'astro argenteo. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale altalenante. La Luna e Venere saranno in contrapposizione, e a volte potrebbe bastare poco per causare delle discussioni con il partner. Per quanto riguarda il lavoro dimostrerete particolare impegno in questo periodo, ma non sempre tutto andrà come previsto. Voto - 7️⃣

Acquario: giornata positiva per quanto riguarda i sentimenti. Questo cielo vi metterà a vostro agio in amore, permettendovi di vivere una relazione affiatata, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo Mercurio porterà ispirazione per i vostri progetti.

Con il giusto impegno, sarete capaci di mettere insieme buoni risultati. Voto - 8️⃣

Pesci: periodo coinvolgente in campo amoroso. Il rapporto con il partner sarà regolato dalla Luna e Venere in buon aspetto, che vi permetteranno di iniziare in modo impeccabile questa nuova settimana. Per quanto riguarda il lavoro riuscirete a prendere le scelte giuste in questo periodo, che potrebbero portarvi a risultati sopra le aspettative. Voto - 9️⃣