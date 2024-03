L'oroscopo della giornata di martedì 26 marzo 2024 prevede una Bilancia più affascinante in amore grazie alla Luna che aiuta anche nelle conquiste, mentre il pianeta Marte porterà energie ai nati del Cancro. Lo Scorpione sarà piuttosto attivo, mentre i Gemelli mostreranno maggiore gentilezza nei confronti del partner.

Previsioni oroscopo martedì 26 marzo 2024 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale difficile in questa giornata di martedì. Con la Luna in opposizione dal segno della Bilancia i vostri sentimenti nei confronti del partner non saranno così chiari.

Un po’ meglio in ambito lavorativo. Riuscirete a ottenere buoni risultati, anche se il vostro entusiasmo non sarà sempre così elevato. Voto - 6️⃣

Toro: giornata di martedì positiva in ambito amoroso. Vi sentirete bene insieme alla persona che amate, capaci di poter dare vita a bei momenti pieni d'amore. Sul fronte professionale le vostre idee saranno ben viste dagli altri, ciò nonostante dovrete dimostrare di poterle concretizzare. Voto - 8️⃣

Gemelli: periodo migliore per quanto riguarda i sentimenti. L'Oroscopo della giornata di martedì vedrà la Luna in buon aspetto. Dimostrerete maggiore attenzione e gentilezza nei confronti del partner, ma con Venere in quadratura, risalire la china sarà ancora difficile.

Sul fronte professionale sarete in grado di lavorare con maggiore serenità, ottenendo risultati più invitanti. Voto - 7️⃣

Cancro: il pianeta Marte porterà buone energie in questo periodo. Riuscirete a gestire meglio le vostre mansioni, ottenendo qualche soddisfazione in più. In amore invece dovrete fare attenzione in questo periodo di Luna sfavorevole.

Single oppure no, potrebbe bastare una parola di troppo per causare una spiacevole discussione con chi avete accanto. Voto - 7️⃣

Leone: la Luna in Bilancia renderà più interessante questa giornata di martedì. Studierete bene il rapporto con la vostra fiamma, per poter conoscere a fondo chi amate e portare momenti di felicità.

Sul fronte lavorativo vi sentirete attivi e pronti a tutto, ma affinché i vostri progetti possano funzionare dovrete avere anche molta pazienza. Voto - 7️⃣

Vergine: la vostra relazione di coppia non sta attraversando un bellissimo periodo a causa di questa Venere in opposizione. Di contro, non può piovere per sempre, per cui dovrete ritrovare la retta via e cercare di stabilire la giusta intesa con la persona che amate. Anche nel lavoro non sarete sempre convinti delle vostre scelte. L'aiuto da parte di chi ne sa di più potrebbe esservi utile. Voto - 6️⃣

Bilancia: con la Luna in congiunzione al vostro cielo sarete più affascinanti. Dedicherete maggiore attenzione verso la persona che amate, cercando di costruire un rapporto più profondo.

Per quanto riguarda il lavoro sarete mossi da buone intenzioni in questo periodo, trovando buone idee sulla quale basare i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Scorpione: giornata di martedì che vi vedrà più attivi in campo professionale grazie a Marte in trigono dal segno dei Pesci. Avrete maggiori energie da spendere, utili per mettere sul piatto progetti migliori. Anche in amore sarete più attivi grazie a Venere, capaci di trovare più tempo da dedicare alla persona che amate, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Sagittario: configurazione astrale che vedrà la Luna in buon aspetto. Di contro, il pianeta Venere sarà ancora in quadratura. Per vivere una buona relazione con il partner, dovrete essere capaci di stabilire una buona intesa fin da subito.

Per quanto riguarda il lavoro avrete buone idee, ma dovrete anche avere i giusti mezzi per poterle sviluppare. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale sottotono in questa giornata. Secondo l'oroscopo, la Luna sarà in quadratura, e non sarete sempre così amichevoli e affiatati con il partner. Sul fronte professionale cercherete di essere produttivi, ma con Mercurio in quadratura non si escludono degli imprevisti. Voto - 7️⃣

Acquario: giornata di martedì ottima in ambito sentimentale. Tra voi e il partner ci sarà sintonia grazie alla Luna in trigono. Se siete single stringere nuovi legami vi farà sentire felici, nella speranza che uno di questi possa rivelarsi qualcosa di più profondo. Sul fronte professionale Mercurio vi darà una mano con i vostri progetti, aiutando a raggiungere buoni risultati.

Voto - 8️⃣

Pesci: è un ottimo periodo. In particolare dimostrerete allegria e voglia di amare, di condividere i vostri sentimenti con persone per voi importanti. Sul fronte professionale i vostri progetti andranno avanti con soddisfazione, grazie ai risultati che state ottenendo. Voto - 9️⃣