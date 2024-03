L'oroscopo della giornata di mercoledì 27 marzo prevede uno Scorpione energico sul fronte professionale grazie a Marte in trigono, mentre l'Ariete dimostrerà intelligenza e impegno in tutto quel che fa. Il Leone potrebbe essere scontroso nei confronti del partner, mentre la Luna renderà più morbidi i nati della Bilancia.

Previsioni oroscopo mercoledì 27 marzo 2024 segno per segno

Ariete: la posizione favorevole di Mercurio vi permetterà di gestire in modo intelligente le vostre mansioni. Sul fronte professionale dunque sarete più abili in quel che fate, capaci di raggiungere i vostri obiettivi al meglio delle vostre possibilità.

In amore sarà una giornata piuttosto piacevole. Anche se questo cielo sarà poco influente, sarà possibile godere di una relazione davvero affiatata. Voto - 8️⃣

Toro: periodo sottotono in campo sentimentale. Questo mercoledì la Luna si troverà in opposizione, e il romanticismo dato da Venere in sestile può non essere sufficiente per vivere un rapporto stabile. Nel lavoro prenderete seriamente i vostri progetti, cercando di evitare ogni imprevisto. In ogni caso però, non potrete pretendere la perfezione. Voto - 7️⃣

Gemelli: l'amore darà filo da torcere. La Luna non sarà più dalla vostra parte, lasciando spazio a Venere in quadratura. Single oppure no, non sarete sempre così comprensivi nei confronti della persona che amate.

Per quanto riguarda il lavoro state dimostrando tanto impegno in questo periodo, ma affinché questo venga ripagato, dovrete essere pazienti. Voto - 6️⃣

Cancro: sfera sentimentale al top. Con la Luna e Venere in trigono, riuscirete a ottenere tanto dalla vostra relazione di coppia, godendo di momenti davvero splendidi. Sul fronte professionale attenzione a non pretendere di avere tutto e subito.

Con Mercurio in quadratura potreste commettere spiacevoli errori. Affidatevi a Marte e Saturno in buon aspetto per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Leone: la Luna in quadratura dal segno dello Scorpione potrebbe rendervi un po’ scontrosi nei confronti degli altri, soprattutto verso il partner. Se siete single non voltate le spalle a chi vi ha chiesto aiuto.

Nel lavoro gli impegni da portare a termine non mancheranno. Ciò che vi manca al momento sono quelle soddisfazioni che possono incentivarvi ad andare avanti. Voto - 6️⃣

Vergine: configurazione astrale che vedrà la Luna in buon aspetto. Il pianeta Venere sarà ancora in opposizione, ciò nonostante in questa giornata di sarà maggiore tranquillità tra voi e il partner. Sul fronte professionale Giove sarà dalla vostra parte. Sarete un po’ più fortunati, ma raggiungere i vostri obiettivi non sarà così semplice. Voto - 7️⃣

Bilancia: la giornata di mercoledì vedrà la Luna lasciare il segno zodiacale. La vostra relazione sarà tutto sommata stabile, ma attenzione a non concentrarvi esclusivamente sul romanticismo sfrenato.

Prendetevi del tempo anche per comprendere meglio i sentimenti del partner. Nel lavoro attenzione a non correre troppi rischi considerato Mercurio in opposizione. Voto - 7️⃣

Scorpione: con Marte in congiunzione al vostro segno zodiacale sarete piuttosto energici in questa giornata di mercoledì. Il lavoro farà notevoli passi avanti, e vi sentirete soddisfatti del vostro operato. Sul fronte amoroso ci sarà stabilità all'interno della vostra relazione di coppia grazie a Venere in trigono, che accenderà il vostro entusiasmo nei confronti del partner. Voto - 9️⃣

Sagittario: il sostegno di Mercurio dal segno dell'Ariete si rivelerà prezioso in questo periodo per cercare di mettere insieme buoni progetti professionali, evitando di cadere in fastidiosi imprevisti.

In ambito sentimentale la Luna sarà dalla vostra parte, e vi aiuterà a mettere da parte quei problemi avuti con il partner, nonostante Venere sia contraria. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale meno coinvolgente del solito in questa giornata. La Luna si troverà nel segno della Bilancia, e non sarà di grande aiuto per la vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda il lavoro avrete cura dei vostri progetti, ciò nonostante, con Mercurio in quadratura dovrete sempre tenere in considerazione eventuali imprevisti. Voto - 7️⃣

Acquario: periodo interessante per quanto riguarda i sentimenti grazie alla Luna in trigono. Il rapporto con il partner si rivelerà più affiatato e maturo, capace di superare anche eventuali momenti di crisi.

Sul fronte professionale le vostre idee potrebbero rivelarsi vincenti per gestire al meglio i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Pesci: la configurazione astrale migliore rispetto ai giorni precedenti. Il pianeta Venere in congiunzione vi permetterà di vivere emozioni forti con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro potrete contare su un cielo ottimo per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣