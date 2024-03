L'oroscopo della giornata di venerdì 29 marzo prevede che l'Ariete sarà collaborativo in campo professionale, abile nel trovare soluzioni efficaci per i propri progetti, mentre lo Scorpione mostrerà maggiore ottimismo. I Pesci non potranno fare a meno del partner, mentre l'Acquario potrebbe essere un po’ teso in amore.

Previsioni oroscopo venerdì 29 marzo 2024 segno per segno

Ariete: sarà un venerdì nel complesso valido per voi nativi del segno. Questo cielo vedrà il pianeta Mercurio a favore, che vi metterà nelle giuste condizioni per essere collaborativi al lavoro e gestire bene i vostri progetti.

In amore ci sarà stabilità all'interno del vostro rapporto. Non mancheranno infatti i momenti di maturità e romanticismo tra voi e il partner. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali sottotono in campo amoroso. Dovrete essere più comprensivi e attenti ai desideri della vostra fiamma per cercare di vivere un rapporto sereno. Sul fronte professionale i vostri progetti andranno avanti, con risultati spesso in linea con le vostre aspettative. Voto - 7️⃣

Gemelli: il lavoro andrà avanti in questo periodo, nonostante tutto. Gli imprevisti non mancheranno in questo periodo considerato Marte e Saturno contro, ciò nonostante non vi arrenderete. Sul fronte amoroso Venere sarà ancora in quadratura. Dovrete avere chiaro il rapporto con la persona che amate se volete portarlo avanti.

Voto - 6️⃣

Cancro: sfera sentimentale brillante. Con la Luna e Venere in buon aspetto, la vostra relazione si rivelerà affiatata, pronta a superare qualunque ostacolo grazie all'intesa con la persona che amate. Nel lavoro ve la caverete bene in quel che fate, ma alcuni imprevisti a volte potrebbero risultare alquanto fastidiosi.

Voto - 8️⃣

Leone: giornata di venerdì difficile in campo amoroso per voi nativi del segno. Tra voi e il partner non ci sarà particolare intesa, complice la Luna in quadratura dal segno dello Scorpione. un po’ meglio invece in ambito professionale. Con Mercurio in trigono dal segno amico dell'Ariete e un po’ di fortuna, finalmente arriveranno alcune soddisfazioni.

Voto - 7️⃣

Vergine: la Luna in Scorpione vi aiuterà a rendere questa giornata migliore dal punto di vista sentimentale. Mettete più possibile in mostra il vostro lato più buono, che la vostra anima gemella apprezzerà sicuramente. In ambito professionale Giove vi darà una mano con i vostri progetti, ma i vostri obiettivi non saranno così semplici da raggiungere. Voto - 7️⃣

Bilancia: sarà un venerdì positivo per quanto riguarda i sentimenti. Questo cielo sarà sereno nei vostri confronti, e vi regalerà buone emozioni da condividere con la persona che amate. In ambito lavorativo dovrete ancora impegnarvi molto per raggiungere i vostri obiettivi, ma la buona volontà non vi mancherà. Voto - 7️⃣

Scorpione: con la Luna e Venere in buon aspetto, mostrerete particolare ottimismo in ambito amoroso secondo l'Oroscopo.

La vostra relazione di coppia porterà interessanti benefici e momenti di crescita per voi e il partner. Anche nel lavoro dimostrerete una grande forza di volontà, utile per portare a termine i vostri progetti nel modo migliore. Voto - 9️⃣

Sagittario: sfera sentimentale che continua a non brillare particolarmente. La posizione sfavorevole di Venere renderà questo periodo poco interessante. Sarà difficile infatti trovare una buona intesa con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade. Nel lavoro Mercurio sarà vostro alleato, ma non sempre sarete in grado di mettere insieme interessanti progetti. Voto - 6️⃣

Capricorno: configurazione astrale che vedrà la Luna e Venere ben allineati nei vostri confronti.

In campo amoroso attraverserete un bel periodo e, single oppure no, non mancheranno momenti di tenerezza e romanticismo. Sul fronte professionale seguirete i vostri obiettivi con grande impegno. Sarà dunque possibile raggiungere i vostri obiettivi e sentirvi soddisfatti del vostro operato. Voto - 8️⃣

Acquario: la Luna in quadratura dal segno dello Scorpione potrebbe farvi sentire un po’ tesi in ambito amoroso. Anche se tra voi e il partner non ci sarà una vera e propria crisi, dovrete fare attenzione al vostro modo di fare. Sul fronte professionale ve la caverete piuttosto bene, ma attenzione a non essere troppo ambiziosi e peccare di presunzione. Voto - 7️⃣

Pesci: giornata di venerdì soddisfacente in campo amoroso grazie alla Luna e Venere in buon aspetto.

Non mancheranno i momenti di romanticismo, che eleveranno il vostro entusiasmo. Nel lavoro sarete abbastanza sicuri delle vostre scelte. Con il giusto impegno, sarete in grado di raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣