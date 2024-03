L'oroscopo del mese di aprile 2024 si preannuncia favorevole per la Bilancia, che avrà un cammino senza intoppi e un periodo quasi esente da difficoltà. illuminato dalla presenza favorevole del pianeta Giove, sarà un mese particolarmente generoso anche con altri segni zodiacali, tra cui i Pesci. Al contrario, qualche altro segno vedrà un leggero calo in amore e nel lavoro, come lo Scorpione, inseriti all'ultimo posto in classifica.

Aprile 2024, l'oroscopo dall'Ariete a Vergine

1° posto: Bilancia - In vetta alla classifica. Aprile sarà un mese molto positivo per i nati sotto il segno della Bilancia.

Le stelle sorridono e portano buone notizie. Preparatevi a fare scelte importanti e a godervi un periodo di grande energia e armonia. Finalmente, le sorti del destino sembrano inclinarsi a vostro favore, come predetto dall'Oroscopo di aprile. Vi troverete particolarmente abili negli affari, con opportunità che si riveleranno incredibilmente redditizie. Potreste persino beneficiare di colpi di fortuna che vi aiuteranno a saldare alcuni conti rimasti in sospeso. La vostra determinazione, cercata a lungo nelle settimane precedenti, sembra finalmente farsi strada. La comunicazione con i colleghi si rivelerà non solo invidiabile ma anche estremamente produttiva. Siete pronti a cogliere al volo tutte le opportunità che il destino vi riserva in questo periodo favorevole?

Il colore del mese per voi del segno è l'amaranto, portatore di fortunate coincidenze e novità.

2° posto: Leone - Mese prospero e meritato secondo posto in classifica. Molti leone avranno due identità da gestire: questioni lavorative da affrontare e una situazione amorosa che richiederà attenzione. Potrebbero sentirsi un pochino frustrati a fine periodo: l'importante è mantenere la calma e trovare un equilibrio interiore.

Il vostro segno è al secondo posto della classifica anche grazie alla serenità e all'armonia generale. In pratica aprile sarà un mese in cui vi sentirete in pace con voi stessi e con gli altri, e in cui potrete esprimere la vostra sensibilità e la fantasia. In amore, vivrete momenti di profonda intimità e di dolcezza con il partner, oppure incontrerete l’anima gemella se siete single.

Nel lavoro, vi dedicherete a progetti che vi appassionano e che vi gratificano. Il vostro colore fortunato in questo mese d'aprile è il viola, che esprime spiritualità e intuizione per gli affari.

3° posto: Acquario - Gli acquario saranno alle prese con belle proposte in ambito lavorativo. Molti metteranno da parte la loro naturale diffidenza per persone o situazioni nuove. Non avranno più paura di fare scelte importanti. Sarà un mese di decisioni importanti. Il vostro segno risulta essere meritatamente al terzo posto nella classifica, grazie alla vostra curiosità e grande generosità. Nei prossimi trenta giorni del nuovo mese potrete scoprire nuovi orizzonti sentimentali, magari vivere delle avventure gagliarde.

In amore quindi, preparatevi ad essere divertenti e spontanei con il partner, oppure a fare nuove conoscenze se siete single. Nel lavoro, sarete ambiziosi e intraprendenti: puntate in alto! Il colore fortunato del periodo è il giallo, che esprime allegria e ritrovata fiducia nella vita.

4° posto: Sagittario - A questo giro l'Astrologia vi inserisce al quarto posto nella scaletta mensile. I Sagittario, lo sappiamo bene tutti, non mollano mai la presa e non conoscono limiti. Questo mese li porterà assai lontano, e perciò dovrebbero evitare di essere pessimisti. Il cielo sarà completamente dalla loro parte. Il segno dunque avrà tutte la carte in regola per sfondare porte e portoni, anche quelli fatti di acciaio temperato!

Grazie alla innata diplomazia e al modo inconfondibile di approcciare cose, persone e situazioni molti nativi se la caveranno davvero con eleganza. Potrete certamente gestire le solite situazioni con equilibrio. In amore, troverete il giusto compromesso tra dare e ricevere; sarete in sintonia con il partner o troverete la persona giusta se siete single. Nel lavoro, vi farete apprezzare per la competenza e per il buon gusto. Il vostro colore fortunato per questo mese sarà il rosa, che esprime dolcezza e voglia di farcela.

5° posto: Cancro - Mese buono, non c'è assolutamente nulla da dire. Molti nati sotto il segno del Cancro non vedono l’ora che arrivi aprile, appunto. Ci sarà infatti un recupero generale di energia e un grande desiderio di amare.

Importante non farsi dominare dagli eventi. Nel mese primaverile per eccellenza, le stelle sembrano danzare abbastanza a vostro favore, portando idee che promettono non solo successi, ma anche un considerevole aumento dei guadagni. L'autostima raggiungerà livelli elevati, diventando un prezioso alleato nelle imprese quotidiane. I risultati positivi saranno sufficientemente numerosi da diventare quasi una prassi, mentre le difficoltà che avete affrontato in passato si dissolveranno come nebbia al sole. Ora, la strada davanti a voi si apre in modo chiaro, permettendovi di esprimere la vostra indole senza alcuna restrizione. Preparatevi a vivere un periodo in cui ogni vostra mossa sembrerà danzare all'unisono con le stelle.

Il colore per questo aprile è il rosso rubino: fautore di rinascita e rinnovo delle forze interiori e fisiche.

6° posto: Capricorno - Siete a metà classifica! Meglio qui che giù in basso, non trovate? Buone notizie a metà/fine mese in arrivo per molti (non tutti) Capricorno. Questo in arrivo sarà un mese di grandi scelte, e sarà difficile rimanere a piedi con un cielo non certo sfavorevole. Sfogatevi, non appena possibile, da eventuali situazioni o personaggi cosiddetti indigesti: un po’ pulizia, visto che è primavera, non guasta mai. l vostro umore, grazie anche alla buona comunicatività e alla versatilità di pensiero di cui siete dotati, darà una buona mano a districare matasse ingarbugliate.

In parte potrete mettere in mostra la vostra intelligenza e la vostra simpatia farà il resto. In amore, vi piacerà giocare e flirtare, ma dovete fare attenzione a non essere superficiali e incoerenti. Nel lavoro, vi metterete in evidenza per l'inventiva e l'adattabilità: da evitare di essere distratti. Il colore fortunato, bandiera per il nuovo mese, certamente è il verde: esprime speranza di ritrovare vivacità e curiosità nelle cose e nelle persone.

Previsioni zodiacali aprile 2024, ultimi sei segni

7° posto: Pesci - Alcune questioni di lavoro in questi prossimi giorni andranno abbastanza spedite, anche se diverse situazioni amorose non è che se la passeranno altrettanto bene. Diciamo che, specialmente verso la quindicina del mese, complice un Nettuno dissonante, molti nativi potrebbero arrabbiarsi per futili motivi.

Quindi in questi casi sarebbe auspicabile, nonché raccomandato, saper gestire le emozioni con saggezza. Il vostro segno è uno tra i pochi in grado di reggere situazioni stressanti, anche grazie alla vostra concretezza e al gran senso di responsabilità. Aprile sarà un mese in cui poter tenere sotto controllo la propria situazione finanziaria, limitando danni e in qualche caso raggiungendo risultati apprezzabili. In amore, vi mostrerete fedeli e affidabili, ma dovrete fare attenzione a non essere troppo superficiali. Nel lavoro, vi farete valere per la vostra professionalità ed esperienza. Il colore portafortuna del nuovo mese è il grigio, che esprime sobrietà e serietà.

8° posto: Vergine - Un ottavo posto in classifica che esprime uno stato di attesa.

Le persone nate sotto il segno della Vergine tengono al denaro e sono oculate nelle spese. Molti hanno bisogno di recuperare energie e fare scelte importanti entro l'inizio di maggio, sia in amore che sul lavoro. Il periodo è previsto abbastanza strano, con numerosi alti e bassi in programma: grazie al vostro ottimismo e alla vostra saggezza riuscirete a manovrare con intelligenza qualsiasi tipo di incombenza. Aprile da metà a finire, sarà un mese in cui potrete ampliare i vostri orizzonti e arricchire la vostra cultura. In amore, vi divertirete a viaggiare e a conoscere gente nuova. Alcuni dovranno fare attenzione a non essere troppo imprudenti evitando di esagerare in certe situazioni. Nel lavoro, vi distinguerete per la vostra cultura e la vostra genialità.

Parlando di fortuna, il vostro colore vincente in questo periodo è il blu, che esprime voglia di libertà e verità.

9° posto: Toro - Il mese di aprile porta in dono poco, e quel poco sarà probabilmente distribuito nelle giornate comprese dal 15 al 25. Molti nati del segno avranno a che fare con diverse dissonanze planetarie, abbastanza ostiche da superare. In alcuni casi ci sarà un gran bisogno di una buona revisione a livello sentimentale: mettere in chiaro ogni problema e cercare una soluzione positiva per tutti sarebbe l'ideale. I vostri alleati saranno principalmente la pazienza e la perseveranza. Con convinzione, sicuramente potrete raggiungere una certa stabilità, l'unica in grado di dare sicurezza.

In amore, vi mostrerete affettuosi e pieni di buona volontà: forse riuscirete a tenere a freno certi spunti di testardaggine e quella pessima possessività. Nel lavoro, vi dedicherete a progetti che vi daranno soddisfazione e benessere, mettendo al bando la solita pigrizia che tanto vi penalizza. Il colore del mese è certamente il marrone, capace di farvi esprime solidità e praticità.

10° posto: Ariete - Terzultimo posto in scaletta! Poco male: rimandate al prossimo mese le cose importanti, stando attenti a non commettere imprudenze in questo periodo primaverile. La grinta ritornerà, state certi, ma non avverrà a breve: la volontà di farcela andrà cercata a tutti i costi, persino invocata all'occorrenza. Molti saranno costretti dalle vicissitudini del periodo a rimettersi in gioco e forse anche a fare richieste a partner o capi. Il vostro segno è uno tra i più reattivi alle pugnalate della vita, riuscendo quasi sempre a reagire grazie alla sensibilità e all'ottima intuizione. In definitiva potrete esprimere idee e fantasie in simbiosi con un'altra persona, tipo partner o un'amicizia fidatissima. In amore, vi mostrerete dolci e romantici, alla faccia di chi vi dipinge lunatici e indipendenti. Nel lavoro, vi farete apprezzare per la buona creatività e fantasia, lasciandovi alle spalle quell'insicurezza che spesso vi tarpa le ali. Parlando di fortuna, il colore bianco vi favorirà alla grande, valorizzando un senso di purezza e protezione.

11° posto: Gemelli - Poco favorevole il mese in arrivo, purtroppo. Ci sarà una pausa di riflessione sul finire della terza settimana. In tanti del segno dovranno fare i conti con questioni amorose e lavorative difficili da mettere in sicurezza. Importante avere le idee chiare e tanta voglia di giocare le vostre buone carte, se le avete. Il vostro motto nel corso dei trenta giorni a venire sarà precisione e organizzazione. Aprile sarà un mese in cui potrete curare ogni dettaglio o magari migliorare la qualità della vita, in ogni momento del periodo. In amore, vi mostrerete riservati e discreti, rinunciando a quell'odiosa mania di essere critici e perfezionisti ad ogni costo. Nel lavoro, vi distinguerete per l'efficienza e l'organizzazione, evitare di essere ansiosi e insoddisfatti. Il vostro colore fortunato è il beige, che esprime semplicità ed eleganza.

12° posto: Scorpione - All’ultimo posto il segno dello Scorpione. Un mese abbastanza particolare, ma non esente da piccole soddisfazioni, in particolare per coloro appartenenti alla seconda decade. Infatti, tanti del segno potranno contare su una Venere abbastanza pesante, peggiorando situazioni con problemi da chiarire. Tutto quello che farete senz'altro sarà importante, ma è sempre meglio rimandare eventuali discussioni a tempi consoni. Con Giove dissonante tra il 20 e il 23 aprile molti nativi dovranno fare bene i propri conti. In caso di stallo, date pure spago alla vostra originalità e alla voglia di indipendenza. Aprile sarà un mese in cui potrete sperimentare nuove idee e innovazioni. In amore, vi mostrerete amichevoli e tolleranti, riuscendo a distaccarvi da atteggiamenti fuori luogo o da reazioni imprevedibili. Nel lavoro, vi metterete in evidenza una grande forza d'animo e tanta voglia di imparare cose nuove. Il colore fortunato del mese è il turchese, che esprime originalità e indipendenza.