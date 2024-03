Secondo l'oroscopo dall'8 al 14 aprile i Toro si sentono in piena forma e soddisfatti per tutto ciò che hanno raggiunto negli ultimi tempi. Alcuni Acquario riceveranno una chiamata da una persona inaspettata, mentre i Pesci dovranno sforzarsi a evitare qualsiasi tipo di discussione, altrimenti rischieranno di distruggere rapporti importanti. Infine, la fortuna si focalizzerà sulla vita economica dei Leone.

La settimana dall'8 al 14 aprile secondo l'oroscopo da Ariete a Cancro

Ariete – Avete la tendenza a lamentarvi di cose che gli altri vedono come positive.

Tutta la vostra simpatia e il vostro buon carattere sono oscurati dalle vostre lamentele. In realtà, non avete motivo di essere lagnosi, perché la vostra vita procede in maniera positiva. Tuttavia, vorreste che tutto funzionasse a un ritmo più veloce. La pazienza non è il vostro punto forte, ma non avete altra scelta. In questo periodo dovrete usarla. E non arrabbiatevi con i vostri amici quando vi sgridano perché vi lamentate per un nonnulla. Quanti vorrebbero avere le stesse vostre opportunità! Valutate tutto nella giusta maniera e vi renderete conto di quanto siete fortunati. Inoltre, anche per voi le cose non vanno male in amore: siete affascinanti. Voto: 7

Toro – Vi sentite in ottima forma e vi sono tornati in mente i progetti e i sogni che avete sempre avuto.

Potete ritenervi molto soddisfatti perché finora tutto nella vostra vita professionale è andato secondo i piani. Questo è il risultato della vostra natura lungimirante e della buona vista che avete per individuare i problemi prima che arrivino. D’altra parte, non siete così bravi quando si tratta di questioni più emotive, con le amicizie o con l’amore.

Vi era già successo in passato e ora state per riviverlo, smemorati che non siete altro. Guardatevi indietro e diventatene consapevoli. Sfruttate il vostro intuito per prevedere le situazioni che potrebbero presentarsi all’improvviso. Ricordatevi che i problemi di convivenza e le incomprensioni nascono anche in vacanza. Cercate di evitarli a tutti i costi.

Voto: 7,5

Gemelli – Nella vostra vita sentimentale avete trovato qualcuno con cui avete molte affinità. Prendetevi cura della persona amata quotidianamente, almeno finché non scoprirete se è davvero la persona ideale con cui condividere la vostra esistenza. In questo periodo vi dirà qualcosa che vi commuoverà e vi darà molto su cui riflettere. Siete molto complementari in tutte le cose, ma soprattutto in un argomento che è importante per voi. Avete molta cura del vostro aspetto estetico, avete molto stile e aspirate a far sì che quella persona sia il vostro vestito. Vi piace molto aiutare il vostro partner d'amore, soprattutto dare giusti consigli per farlo brillare. Probabilmente non gli piace molto andare a fare la spesa, quindi vi conviene non mettergli troppa pressione addosso.

Voto: 8

Cancro – Vi scoraggia pensare a quei fantastici progetti che avevate in mente per questa settimana e che forse siete stati costretti a cambiare per altri progetti, apparentemente meno interessanti. È tempo di adattarsi alla nuova situazione, che presenta aspetti formidabili. Se non siete positivi, rovinerete la festa e non godrete le nuove possibilità inviate dall’Universo. Non disconnettetevi dal mondo sociale e familiare, perché i loro discorsi e le loro battute illumineranno la vostra vita ogni giorno. E se vivete in coppia, il vostro partner avrà per voi qualche sorpresa. Lo fa per dimostrarvi il suo amore e anche per sollevarvi il morale. Siate grati e ricambiate come merita. Lasciate che il sorriso illumini di nuovo il vostro volto.

Voto: 7

Previsioni da Leone a Scorpione

Leone – La Terra non si ferma, il sole sorge ogni giorno e i pianeti continuano il loro inesorabile percorso intorno a esso, riflettendo la sua potenza in ogni segno. Questa settimana porterà fortuna, soprattutto nel settore economico. Potreste avere delle entrate extra e inaspettata. Non mancheranno, però, delle nubi scure nel vostro ambiente familiare o sociale. Non lasciatevi coinvolgere da queste nubi. E nel caso in cui vi tocchi direttamente, ricordate che non è il momento di discutere, perché da questa controversia non verrà fuori la luce. Evitate di litigare perché potreste dire cose di cui vi pentireste ogni giorno. Voto: 7

Vergine – Non pensate a cosa dovete fare in questo periodo e non fissate obiettivi giornalieri.

Funziona molto bene in circostanze normali, ma in questi giorni è molto importante sfruttare al massimo il vostro tempo per voi stessi, altrimenti vi sentirete frustrati. Pertanto, non pianificate alcun obiettivo in questo periodo, non siete in competizione. Va bene pianificare un po’ le attività quotidiane, ma fate solo quello che vi sentite di fare. Diventare ansiosi o di cattivo umore non vi farà guadagnare punti, anzi. Cercate sostegno tra i vostri amici, parlate con loro, perché vi solleveranno il morale e vi incoraggeranno a continuare a combattere. Voto: 6,5

Bilancia – Siete nervosi in questo periodo. Vi annoiate ogni giorno perché non osate fare nulla. In parte, questo è dovuto al fatto che la vostra situazione relazionale sta attraversando momenti difficili e non trovate il supporto che vorreste nel vostro partner.

È probabile che questa sia più una vostra percezione che una realtà. Avete una moltitudine di amici e conoscenti che desiderano trascorrere del tempo con voi ogni giorno, non dimenticatelo. Attivatevi, fate le cose che volete fare e pianificate le varie giornate: attività fisica, lavoro, lettura, musica, serie tv e incontri sociali e familiari. Relazionatevi con voi stessi e non chiudetevi a riccio, questo servirà solo ad abbassare ulteriormente il vostro umore. Voto: 6,5

Scorpione – In questo periodo vi sentite come se fosse intrappolati in una gabbia, ma non è così. Sicuramente non vedevate l’ora di avere del tempo per voi stessi in questa breve vacanza. Adesso è realtà e l’unico inconveniente è che forse i piani che avevate preparato non sono stati realizzati.

Adattatevi alle circostanze, organizzatevi e cambiate i vostri piani, perché può essere fantastico. Approfittate di questa settimana per rilassarvi. Uscite a prendere un po’ d’aria fresca e di sole. Incontrate i vostri amici per una passeggiata. Ogni volta che vi sentite sopraffatti, rompete la routine, fate qualcosa di diverso dal solito, giocate con il vostro animale domestico oppure preparate un dolce. Fare attività che di solito non svolgete quotidianamente vi porterà benefici. Voto: 6,5

Astrologia da Sagittario a Pesci

Sagittario – Siete un po’ più rilassati e le cose non sembrano più così cupe come nei giorni precedenti, anche se avete ancora un po’ di strada da fare per recuperare l’assoluta normalità del vostro stato d’animo.

Tutti i vostri problemi sono in procinto di essere risolti. Ogni giorno farete la cosa giusta, cercando in ogni caso una via d’uscita. Datevi da fare, non lasciate che la vostra mente vaghi solo sui problemi. In ambito sentimentale, se siete interessati a una persona conosciuta da poco, distanziate chiamate e messaggi. Lasciate che quella persona senta la vostra mancanza. Voto: 7

Capricorno – Concentratevi bene su tutto ciò che accade quotidianamente intorno a voi e vi renderete conto che ci sono tanti lati positivi. Dopo un lungo periodo di lavoro e di tante riflessioni sul futuro, ora arriva una fase più tranquilla che vi aiuterà a trovare l’equilibrio. Iniziate a godervi il tempo libero, distraete la vostra mente dai problemi quotidiani.

Trascorrete il weekend con la persona amata, godendovi pienamente la vostra intimità. E se il vostro cuore è ancora libero, incontrate i vostri amici, accettate le loro proposte. Questa è una buona settimana per trovare la vostra anima gemella. Voto: 8

Acquario – Cercate di mantenete la tranquillità e il relax che avete raggiunto negli ultimi tempi, perché vi fa sentire benissimo e rafforza i vostri rapporti familiari e sociali. Adesso avete un’energia positiva molto contagiosa e questo vi permette di relazionarvi meglio. Le vostre buone vibrazioni si espandono e raggiungono anche le persone che non sono in contatto quotidiano con voi. Potreste ricevere una chiamata a sorpresa da uno di loro, magari da qualcuno a cui siete molto interessati ma con il quale non vedevate alcune possibilità a livello sentimentale.

Questo dovrebbe bastare per convincervi che nulla è impossibile nella vita, è solo questione di impegno. Da questo momento in poi tenere gli occhi fissi sui vostri desideri e concentrate le vostre energie sull’obiettivo. E se avete la persona giusta al vostro fianco, date una scintilla alla vostra unione. Voto: 9

Pesci – Anche se state per impazzire, non lasciatevi coinvolgere in una discussione con la persona amata su un argomento sciocco. È il vostro orgoglio e la noia quotidiana che vi spinge a sbraitare con chiunque, ma perderete anche se avrete ragione. Con le vostre parole potete ferire i sentimenti di vostro figlio, farlo sentire inferiore o ignorante. A nessuno piace questo. Ogni giorno create discussioni dal nulla.

Solitamente riuscite a difendere il vostro punto di vista senza che nessuno si offenda, ma questa vostra preziosa capacità svanirà nel nulla in questo periodo. Non preoccupatevi, perché presto riacquisterete il vostro umore normale, ma nel frattempo astenetevi dal discutere, né con il vostro partner né con nessun altro. Una relazione promettente rischia di essere distrutta definitivamente e alcune persone a cui tenete potrebbero prendere le distanze da voi. Voto: 6