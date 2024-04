L’oroscopo da lunedì 29 aprile a domenica 5 maggio annuncia un periodo vivace per i nativi del Leone che vivono in coppia, e speziata per i single che appartengono al segno della Bilancia. Le stelle proteggeranno il Cancro dalle spiacevoli sorprese in ambito finanziario. Infine, i nati sotto il segno dei Pesci dovranno fare molta attenzione alla troppa voglia di fare shopping.

La situazione amorosa e finanziaria secondo l'oroscopo della settimana 29 aprile-5 maggio: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Se negli ultimi tempi avete avuto degli intoppi romantici, ora sarà il momento di tirare fuori il coraggio e fare chiarezza una volta per tutte.

La buona posizione di Urano vi permetterà di fare ammenda o almeno di venirne a capo. Perché, non dimenticate, un fallimento in amore può benissimo garantire il successo della relazione di coppia. Single, non restate fermi con il broncio in un angolo, presto incontrerete una persona attraente e trovare nuovi modi per manifestare il vostro affetto. Ottime prospettive finanziarie. Espansione e consolidamento saranno all’ordine di questa settimana. Si potrebbero realizzare diversi progetti interessanti, ma prendetevi il vostro tempo per svilupparli. Voto: 7

Toro – Venere guarderà la vostra vita matrimoniale con occhi esperti. L'amore vi invaderà e il vostro cuore esulterà. Potrete passare dall’estasi mistica alle più pure soddisfazioni carnali.

Approfittate di questo periodo felice così avrete meno rimpianti quando dovrete salutare questo mondo. Single, questi influssi planetari aumenteranno il livello di romanticismo. Sarete poco esigenti, più disponibili e quindi avrete più possibilità di incontrare una persona che soddisfi le vostre esigenze. Per quanto riguarda le vostre finanze, avrete intenzione di frenare le vostre stravaganze per non finire in un precipizio.

Questa volta sarete particolarmente attenti ai soldi. In effetti, il vostro consueto realismo e buon senso mancheranno in questo periodo. Potreste lasciarvi coinvolgere in avventure rischiose e perdere grosse somme di denaro a causa di investimenti sbagliati. Voto: 7

Gemelli – Le stelle di questa settimana faranno il tifo a coloro che sono sposati.

Non risparmierete alcun sforzo per consolidare il vostro rapporto di coppia. Sostenuti dal bellissimo aspetto di Venere, le difficoltà di comprensione che esistono tra voi e il vostro partner non vi scoraggeranno. Single, se avete appena conosciuto una persona interessante, farete tutto il possibile affinché scelga voi come partner. Alcuni nati in Gemelli che stanno divorziando troveranno un accordo con il proprio ex coniuge. In campo finanziario, avrete l’opportunità di fare buoni affari e portare a termine operazioni finanziarie vantaggiose. Sarete in grado di bilanciare il vostro budget. Voto: 7,5

Cancro – In amore, voi e il vostro partner dovrete unire le forze per non permettere alle invasioni familiari di mettere a repentaglio la vostra relazione.

Agite con tatto e diplomazia, ma anche con fermezza. Molte anime solitarie soccomberanno all’amore a prima vista. Questa passione inaspettata avrà buone possibilità di trasformarsi in un amore duraturo, capace di resistere trionfalmente alle sfide del tempo. Tutto andrà bene dal punto di vista finanziario. Nessuno dei tanti pianeti contrari influenzerà il settore monetario. Non guadagnerete una fortuna all’improvviso, ma almeno sarete protetti da spiacevoli sorprese. Voto: 7,5

Le previsioni settimanali fino al 5 maggio, amore e soldi: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Questo impatto di Mercurio vi promette giornate vivaci per le coppie. Se la vostra relazione d’amore dura da tanti anni, vivrete un’atmosfera ricca di passione e di armonia.

Interagirete con il vostro coniuge e scoprirete lati del vostro carattere mai venuti a galla. Single, vi sentirete leggeri e spensierati, la vita vi sembrerà facilmente gestibile e piacevole. I vostri rapporti romantici vi riempiranno di gioia e felicità. Settimana eccellente per fare progetti romantici. Dal punto di vista finanziario, le vostre possibilità di guadagno saranno reali, ma dovrete comunque tenere gli occhi ben aperti: l'Oroscopo raccomanda di non impegnarvi in attività rischiose o dubbie. Inoltre, dovrete fare attenzione a non farvi vedere impazienti davanti a possibili ritardi. E se c’è da negoziare un contratto, meglio non essere troppo esigenti. Voto: 8

Vergine – In questa settimana, sotto l’influsso di Mercurio, tenderete a legarvi facilmente e a distaccarvi ancora più velocemente.

Gli amori semplici vi sembreranno noiosi. Riflettete attentamente prima di prendere una decisione decisiva, per non causare sofferenza e farvi sfuggire l’amore della vostra vita. In campo finanziario, potrete trarre grossi vantaggi se terrete sotto controllo i soldi e la vostra voglia di fare spese folli. Se dovete fare un acquisto importante, oppure dovete rivedere qualche investimento, riflettete attentamente prima di agire, e diffidate da chi dà consigli con leggerezza e superficialità. Voto: 6,5

Bilancia – Plutone sarà in buon aspetto e regalerà il lieto fine tra voi e il vostro amore. Più vicini che mai l’uno all’altro, guarderete al futuro discutendo di un grande progetto. Single, un intero assortimento di pianeti forti e ardenti influenzeranno il vostro segno zodiacale, colmandovi di desideri intensi e passioni traboccanti.

In sintesi, la vostra vita sentimentale sarà speziata. Nel programma di questa settimana sono previste scene romantiche, riconciliazioni, baci folli. Nettuno dovrebbe decuplicare le vostre possibilità economiche. Aspettatevi belle sorprese, se vi capita di fare un investimento o un acquisto importante. Ma, nonostante ciò, ci saranno comunque dei rischi da affrontare. Voto: 8

Scorpione – A priori, nulla dovrebbe disturbare la vostra vita di coppia. Ma se la vostra mente sarà altrove o passerete il tempo a mettere in discussione la vostra relazione d’amore, al vostro partner non piacerà e sarà difficile dimostrare che si sbaglia. Per i single, ci saranno opportunità di incontri, ma probabilmente avrete più voglia di svolazzare che di vivere una relazione duratura.

Una persona divertente e simpatica, però, riuscirà a sorprendervi e a farvi vivere momenti unici. A livello finanziario, i vostri progetti si riveleranno del tutto soddisfacenti e gli influssi astrologici vi aiuteranno a realizzarli senza troppe difficoltà. Tutto suggerisce gli inizierete il mese di maggio con tante speranze e senza problemi. L’unica cosa che l’oroscopo consiglia di fare è quella di tenere a bada la vostra eccessiva ambizione. Voto: 7,5

La settimana 29 aprile-5 maggio secondo l'oroscopo amoroso e finanziario: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Single, la vostra vita sentimentale rischierà di essere sconvolta a causa della mancanza di ritegno nell’esprimere i vostri sentimenti.

Non sarà necessario chiamare l’universo per testimoniare ciò che state covando dentro di voi. Questo, nella maggior parte dei casi, potrà solo rendere più sospettosi la persona che vi interessa. Una settimana movimentata in ambito coniugale. Solo Venere vi sosterrà, portando armonia nella vostra vita di coppia. Non fatevi carico dei problemi finanziari degli altri. Prendete in considerazione, invece, la gestione delle vostre risorse con rigore e vigilanza. Evitate di intraprendere transazioni finanziarie o commerciali in questo periodo: i risultati potrebbero essere deludenti, se non catastrofici. Voto: 6,5

Capricorno – Mercurio si divertirà a scatenare il caos nella vostra vita matrimoniale.

Dovrete aspettarvi, tra le altre cose, discussioni che andranno dal dolceamaro all’acido. Single, ci sarà la possibilità di un incontro importante, tutto merito di Venere e Marte, due pianeti protettivi degli innamorati. La splendida configurazione solare dovrebbe consentirvi di migliorare le vostre entrate o di gestire meglio il vostro budget. Dovrete semplicemente fare attenzione all’impatto di Marte, che all’improvviso potrebbe farvi venire voglia di spendere tanti soldi in vestiti, prodotti di bellezza, oppure oggetti da collezione. Siate ragionevoli. Voto: 7

Acquario – Giove vi donerà un bellissimo equilibrio coniugale che difficilmente sarà turbato dalle deviazioni degli altri astri. Sarete puri e severi, irrimediabilmente incorruttibili.

Mostrerete indifferenza nei confronti delle persone civettuole. Single, gli aspetti positivi di Marte promuoveranno l’attrazione sessuale. Il successo sarà grande soprattutto con il segno dello Scorpione e dei Pesci. Qualunque sia la vostra situazione attuale, sentirete il bisogno di realizzarvi in amore. In campo finanziario, dovrete resistere alla voglia di comprare qualsiasi cosa, perché si riveleranno inutili. Come ricorda Catone il Censore ‘È troppo costoso comprare un centesimo che non serve’. Voto: 8

Pesci – Le tensioni, dovute principalmente al vostro nervosismo, potrebbero interrompere la vostra relazione d’amore. Sarebbe bello, in questo periodo travagliato, incontrare coppie di amici con cui condividere le vostre gioie e le vostre difficoltà.

Per le anime solitarie, una storia importante sarà proprio dietro l’angolo. Potrebbe essere un incontro sorprendente, che vi porterà a mettere in discussione alcune vostre certezze. In campo finanziario, vi toccherà affrontare molti problemi economici. Questo non sarà il periodo giusto per buttarvi sugli investimenti rischiosi o sui giochi d’azzardo. Attenzione alla vostra voglia irrefrenabile di fare spese. Voto: 6,5