L’oroscopo settimanale dal 6 al 12 maggio consiglia ai Pesci di essere diffidenti nei confronti degli Scorpione e di accettare buoni consigli dai Cancro. Grazie a Venere molti Ariete vivranno una settimana scorrevole con le persone che amano. Mercurio darà un vigoroso slancio alla vita sociale dei Vergine.

La situazione familiare e sociale secondo l'oroscopo 6-12 maggio, pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Settimana facile da trascorrere con la famiglia sotto l’ala protettrice del buon pianeta Venere. Reagirete positivamente a qualsiasi cosa che si presenta nella vostra vita familiare.

Molto accomodanti, saprete come appianare ogni situazione e aiutare i vostri cari a sentirsi bene con se stessi. Per il settore sociale, vi attende una settimana piacevole, il vostro buon umore faciliterà i vostri contatti sociali. Incontri interessanti potrebbero svolgersi a metà settimana. Voto: 8

Toro – Il settore legato alla vita familiare sarà influenzato da pianeti molto benefici. Venere, Giove, Sole e Mercurio favoriranno i rapporti con le persone a voi vicine, siano essi i vostri genitori o i vostri figli. Godrete di una certa popolarità, che vi aiuterà a rafforzare la vostra posizione sociale. Una spinta sarà possibile se non trascurerete i vostri impegni. Attenzione a una certa mancanza di psicologia: forse agirete con sorprendente ingenuità, non esiterete a introdurre il lupo nell’ovile.

Voto: 8

Gemelli – Clima familiare molto piacevole. La tenerezza regnerà tra voi e i vostri cari. Molto probabilmente farete visita ai parenti abbastanza lontani ma che amate molto. Cercate di liberarvi per trascorrere più tempo possibile con loro. Per quanto riguarda i vostri figli, tutto funzionerà come un orologio. Una settimana snervante per il settore sociale.

Avrete a che fare con persone senza scrupoli che non mantengono la parola data o non rispettano le scadenze. Non scoraggiatevi credendo che la specie umana sia composta solo da mascalzoni. Da questo momento in poi ricordatevi di prendere tutte le precauzioni possibili; non siete gentili con coloro che non si sono ancora dimostrati degni della vostra gentilezza.

Voto: 7,5

Cancro – Nell’attuale contesto globale, sembra che questa non sia la settimana giusta per affrontare questioni familiari profondamente radicate. Il dialogo sarà troppo difficile con chi vi circonda. La vostra vita sociale potrebbe essere completamente sconvolta. Molto probabilmente affronterete discussioni molto complicate, generate dalla frustrazione che provate nei confronti dei vostri amici. Nonostante questa sfortunata situazione, prendete le cose dal lato positivo e tutto andrà abbastanza bene. Voto: 6,5

Previsioni da Leone a Scorpione

Leone – I rapporti con i genitori, che da tempo erano compromessi, ora saranno più facili da gestire, soprattutto per chi ha dovuto prendersi cura di un genitore malato.

Coloro che hanno figli piccoli dovranno assumersi le proprie responsabilità di educatori. Quelli che hanno figli più grandi li vedranno comportarsi in maniera più matura. In campo sociale, se pretendete l’impossibile dalle persone attorno a voi, potete aspettarvi complicazioni in tempi abbastanza brevi. A tal proposito, fate delle concessioni. Voto: 7

Vergine – I rapporti con i vostri familiari saranno facilmente gestibili rispetto a poco tempo fa. Se avete figli, Urano potrebbe provocare qualche cambiamento positivo che li riguardi. Se i vostri figli sono maggiorenni, potrebbero presentarvi il loro futuro coniuge. In campo sociale, questa settimana offrirà l’opportunità di rivedere vecchi amici o di incontrarne di nuovi.

C’è da dire che Mercurio sarà lì per dare un vigoroso slancio alla vostra vita sociale. Voto: 8

Bilancia – Saturno influenzerà il settore familiare. Saturno è un pianeta che vi chiede di assumervi delle responsabilità, ed è ciò che dovrete fare questa volta nei confronti dei vostri genitori e dei vostri figli. Nel complesso, andrà tutto bene ma dovrete essere più vigili del solito per evitare litigi e bronci. Urano avrà aspetti abbastanza negativi nel settore sociale. Se avete dei nemici, fate attenzione; se non ne avete uno, fate ancora più attenzione perché potrebbe benissimo esserci una vipera dietro l’angolo. L’atmosfera della settimana 6-12 maggio sarà favorevole a litigi, aggressività e durezza.

Fate attenzione a non scatenare scontri deplorevoli. Voto: 6

Scorpione – In famiglia, i rapporti saranno buoni e armoniosi. Accetterete il dialogo, che permetterà il riavvicinamento, e darà anche la possibilità di chiarire alcuni malintesi. Il Sole, Venere e Mercurio uniranno le forze per promettervi momenti conviviali e forti di amicizia. Rivedere vecchi amici o conoscerne di nuovi, la solitudine non vi farà paura. Apprezzerete il vero valore delle amicizie che avete saputo stringere. Più saprete distinguere il vero dal falso, più raccoglierete belle soddisfazioni. Voto: 8

Astrologia da Sagittario a Pesci

Sagittario – Adottate un atteggiamento abbastanza severo con i vostri figli. Se sono ancora piccoli, imponete loro l’ora della nanna, altrimenti saranno molto stanchi, arrabbiati e fuori controllo, sia a scuola che a casa.

State lontani dagli incontri sociali e dai rumori urbani. Se non potete godere dei benefici della campagna, dedicatevi a un’attività intellettuale, al fai da te, o anche alle vostre collezioni. Voto: 6,5

Capricorno – Con i vostri genitori, soprattutto se anziani, cercate di non essere aggressivi con le parole. Sarebbe un peccato ferire coloro che amate di più al mondo. Siate consapevoli del fatto che le persone anziane, sentendosi necessariamente sminuite, sono molto sensibili o molto suscettibili. Brutta settimana per cercare di risolvere una situazione controversa. Abbiate pazienza e cercate di risolvere tutto amichevolmente, ripetendo a voi stessi un proverbio francese: "È meglio un magro accordo che una grassa sentenza".

Voto: 7

Acquario – Tutto dovrebbe andare bene in ambito familiare. Tuttavia, avrete interesse a garantire che le eventuali difficoltà incontrate in altri ambiti della vostra vita non vi impediscano di trascorrere più tempo con i vostri genitori e con i vostri figli. State tranquilli: basta fare un piccolo sforzo per essere presenti nelle loro vite e ne saranno felicissimi. In campo sociale, se vi trovate tra due fuochi, abbiate cura di voi: avrete tutto da guadagnare e niente da perdere, anche se questo atteggiamento conciliante non vi piacerà. Voto: 7

Pesci – Negli ultimi tempi siete stati molto preoccupati per i vostri cari, questa volta potrete dormire sonni tranquilli. Se avete dei figli, cresceranno senza problemi e la loro gioia di vivere sarà la vostra più grande ricompensa.

Anche voi genitori starete bene, ma un fratello o una sorella potrebbero aver bisogno di sostegno o di coccole. Probabilmente rimarrete delusi da alcune persone che si definiscono vostri amici e che tuttavia adottano un atteggiamento molto ostile e menefreghista. Dimenticatele velocemente e non soffermatevi inutilmente su questa sfortunata e disagevole situazione. Per ora, siate particolarmente diffidenti nei confronti dei vostri amici Scorpione, che potrebbero causarvi problemi in un modo o nell’altro. Ma i vostri amici Cancro possono darvi buoni consigli. Voto: 7