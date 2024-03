Il trench coat sarà il protagonista delle tendenze moda dell'imminente primavera 2024: recentemente il capo in questione è stato indossato anche dalla modella Emily Ratajkowski. Inoltre si potrà prendere in considerazione l'originale salopette in denim sfoggiata dalla cantante Jennifer Lopez. Entrambe le proposte sono ideali per i prossimi frizzanti mesi.

Le novità della primavera

Il trench coat è senza nessun dubbio il capo d'abbigliamento più amato da celebrità e designer. Questo può essere utilizzato in ogni occasione per creare sempre degli outfit molto originali.

Anche Emily Ratajkowski ha sfoggiato il trench coat per una passeggiata a new York: precisamente la supermodella ha optato per un modello realizzato in pelle. Ratajkowski ha pensato di abbinare il trench coat con un pullover nero, dei pantaloni morbidi di colore giallo ocra e un paio di sneakers. Si tratta di un look da copiare con molta facilità. Il capo in questione può essere indossato con una camicia cropped o una t-shirt oversize, dei jeans wide leg o dritti. Invece per quanto riguarda le calzature si può optare per delle pumps a punta o delle sneakers super colorate.

Dettagli da scoprire

Il trench coat può essere sfoggiato con tanti altri abbinamenti per un look molto più originale. Ad esempio si può optare per dei pantaloni a palazzo, una canotta trasparente, un cardigan e delle sneakers.

Si possono indossare anche una minigonna a quadri, una camicia in satin e delle ballerine. Non vanno dimenticati nemmeno dei jeans skinny in pelle, degli anfibi e un pullover leggero. Una nail art blu notte, una mini bag a mano e l'outfit è davvero pronto. Magari per impreziosire ulteriormente il look, in vita si possono aggiungere una cintura o un foulard.

Per quanto riguarda le acconciature, i capelli possono essere sciolti e si possono creare delle onde appena accennate; per avere un look più sbarazzino si può indossare un berretto da baseball.

Altri capi d'abbigliamento di tendenza

Invece Jennifer Lopez ha optato per una salopette in denim: la cantante per una giornata di shopping ha indossato un modello oversize.

La particolarità di questo capo d'abbigliamento è che può essere sfoggiato con abbinamenti sempre diversi. Ad esempio Lopez ha scelto un pullover di colore bianco a coste, degli stivaletti con platform e un cardigan ton sur ton. Inoltre la salopette in denim può essere accostata anche a un paio di décolleté a punta con il tacco molto alto, per uno stile più elegante. Sono ideali anche una t-shirt colorata, una giacca di jeans o di pelle e delle sneakers basse. Il capo in questione è amato da molte influencer e celebrità e non può mai mancare nel guardaroba di ogni donna.