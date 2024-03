Il blazer di velluto sarà fra i protagonisti della moda della primavera 2024: recentemente il capo d'abbigliamento in questione è stato sfoggiato in pubblico anche dalla presentatrice tv Caterina Balivo. Inoltre saranno di tendenza anche gli stivali animalier, indossati di recente dall'attrice Alessandra Mastronardi.

Capi d'abbigliamento di tendenza: il blazer di velluto

Il blazer di velluto è perfetto per avere uno stile elegante e rigoroso allo stesso tempo; questo capo risulta essere molto originale e soprattutto versatile.

Il blazer di velluto è recentemente riuscito a "conquistare" anche molte celebrità: l'ultima in ordine di tempo è stata la conduttrice Caterina Balivo, la quale ha indossato una giacca di colore blu notte, realizzata in velluto molto morbido.

Il suo fit è morbido e la chiusura monopetto, per un risultato finale molto raffinato.

L'abbinamento ideale del blazer di velluto è senza dubbio con i pantaloni. Ma si può optare anche per un top, una gonna in denim e delle décolletées; sono perfetti anche dei jeans wide leg, delle friulane blu e una t-shirt maxi.

Altri dettagli sul blazer

Il blazer di velluto può essere sfoggiato in ogni occasione ed è ideale per creare degli abbinamenti originali e non passare mai inosservate. Ad esempio può essere indossato con un top in pizzo, dei pantaloni a palazzo e delle sneakers con la suola alta. Ma sono ideali anche una minigonna a portafoglio, dei mocassini e una camicia in satin; per uno stile diverso dal solito è perfetta una minigonna in pelle, una camicia in cotone, dei collant ricamati e degli anfibi.

Il blazer di pelle può essere accostato pure a degli shorts a quadri, un top cropped e degli stivali con il tacco basso.

Per quanto riguarda i tagli di capelli si può realizzare un bob sfilato, la cui lunghezza arriva al mento: in questo caso si può optare per uno styling mosso con la riga centrale. Ma è perfetto anche un lob, nel quale sono presenti delle leggere scalature: sulla chioma si può creare una piega liscia con la riga obliqua.

Le calzature della primavera: gli stivali animalier

Fra le calzature in questa primavera 2024 saranno di tendenza gli stivali animalier; recentemente sono stati indossati anche da Alessandra Mastronardi. L'attrice ha scelto un modello a punta e con il tacco a spillo: tale calzatura le regala uno stile vistoso e soprattutto grintoso.

Questa calzatura è davvero molto facile da abbinare con qualsiasi outfit: ad esempio Mastronardi ha scelto un maglione di colore bianco, dei bermuda neri in pelle trapuntata e un blazer over. L'attrice ha optato anche per una borsa a tracolla e sui capelli ha realizzato uno chignon alto.