L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 29 marzo. Sotto la lenta di ingrandimento i sei segni della seconda tranche zodiacale e la classifica a stelline relativamente ai soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Previsioni astrologiche di venerdì 29 marzo: l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. L'oroscopo, per voi del segno della Bilancia, indica un periodo di stabilità, caratterizzato principalmente dalla solita buona routine. Non state fermi a guardare, ma mettetevi all'opera con determinazione e coraggio; così facendo, potrete dare alle vostre attività quotidiane la direzione desiderata.

Una coincidenza significativa potrebbe manifestarsi, portandovi a comprendere quale sia la scelta migliore da intraprendere in una situazione che solo voi conoscete. Se avete avuto in passato un'idea brillante, mantenete il segreto e non permettete a nessuno di appropriarsene: molto presto potrebbe rivelarsi la chiave per un successo garantito. Per quanto riguarda l'amore, evitate di esprimere sospetti senza prove concrete, altrimenti rischiate di fare accuse infondate: assicuratevi sempre di avere le conferme necessarie.

Scorpione: ★★★★★. Cinque stelline confermano un periodo eccezionale, soprattutto per quanto riguarda l'ambito sentimentale. Sarete felici e spensierati come mai prima d'ora in amore, immergendovi con entusiasmo tra le braccia del vostro partner.

Si prospetta un'intesa emotiva e sensuale estremamente intensa. Vi sentirete amati e apprezzati dispensando a destra e manca gesti affettuosi. Godrete anche di una calma interiore invidiabile, mantenendo la tranquillità anche nei momenti più frenetici della giornata. Per i single, i rapporti con gli amici saranno eccellenti.

La sensibilità, simpatia e capacità di argomentazione vi renderanno molto ricercati e, in molti casi, persino corteggiati. Sul fronte lavorativo, la bontà e la validità delle vostre opinioni saranno riconosciute sia dai colleghi che dai superiori.

Sagittario: 'top del giorno'. Giornata estremamente fortunata per tantissimi di voi, principalmente grazie alla presenza favorevole della Luna che arriva nel vostro segno proprio questo venerdì.

Ci saranno ottime prospettive per chiunque sia in attesa di risposte o conferme: avvertirete un senso gratificante di cambiamento nell'aria. La giornata vi accoglierà con un sorriso e voi vi sentirete in sintonia con il mondo intero. Nel caso in cui si verifichino piccoli contrattempi che ritardino i vostri programmi, state tranquilli: riuscirete comunque a risolverli prontamente e con facilità. Sul fronte lavorativo, troverete sicuramente nuovi modi per affrontare le incombenze che possono aver stagnato o causato preoccupazioni nell'ultimo periodo.

Previsioni astrali da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. L'Astrologia del giorno prevede un periodo eccezionale, completamente influenzato da Venere.

In amore, non reprimete eventuali vostri sentimenti, tantomeno non nascondete le emozioni; al contrario, lasciate che il vostro cuore si apra e che le sensazioni coinvolgano la persona amata (o chi per essa). Avrete idee innovative per ravvivare la relazione: proverete nuovi modi di esprimere amore al partner, riuscendo a sorprenderlo e a renderlo unico ai vostri occhi. Per i single, il destino è già scritto nelle stelle: tutto sembrerà più facile grazie a esse. Tuttavia, per navigare senza perdersi nell'oceano delle emozioni, avrete bisogno di una guida, qualcuno che vi aiuti a trovare la giusta direzione. Avrete bisogno di supporto, fiducia e affetto: solo coloro che vi amano, come ad esempio la famiglia, saranno in grado di sostenervi senza rendere il peso evidente.

Sul fronte lavorativo, non ci saranno preoccupazioni per quanto riguarda il portafoglio e il conto bancario. Diverse aspirazioni potrebbero realizzarsi improvvisamente.

Acquario: ★★★. Le previsioni astrali di venerdì non promettono un buon supporto dalle stelle. Dovrete pertanto affrontare questo momento con cautela: cominciate eliminando quel vostro strano istinto per gli affari; soprattutto nelle questioni finanziarie potreste subire un duro colpo. In amore invece, avrete tutta la determinazione necessaria per ottenere risultati discreti, quindi lanciatevi andare alle sensazioni a pelle, senza timore. Se siete single, potreste essere attratti da una persona in particolare. In ambito lavorativo, cercate di dare più spazio agli altri e sfruttate eventuali opportunità di confronto con i colleghi.

Gli amici veri, invece, si dimostreranno tali solo se sanno ascoltare senza giudicare e se sono presenti nei momenti di bisogno, senza chiedere nulla in cambio. In caso contrario, lasciateli da parte e concentratevi su altro.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 29 marzo, mette in primo piano i sentimenti: nell'aria spira un dolce vento d'amore. Senza dubbio comincerete la giornata con gioia, il che è già un buon segno. Chi vi circonda non sarà più in contrasto con voi, quindi potrete dichiarare fine alle ostilità. Le coppie avranno molte più opportunità per dedicarsi al loro rapporto: sarebbe bene sfruttare questa situazione, magari facendo progetti e poi mettendoli in atto. I single saranno molto interessati a espandere i loro orizzonti esistenziali; la loro curiosità andrà al di là del quotidiano, il che sarà vantaggioso.

In amore, accettate nuovi modi di esprimere affetto, passione e sentimento. Potrebbe essere un ottimo momento per rinnovare il guardaroba o dare un tocco fresco al look personale. Sul fronte lavorativo, gli astri suggeriscono che sarete voi i veri protagonisti della giornata. Per chi è in cerca di un primo impiego potrebbe arrivare una bella notizia.