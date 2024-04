L'oroscopo del fine settimana dal 20 al 21 aprile annuncia emozioni altalenanti per i Gemelli, mentre il Sagittario sarà ben organizzato nei propri progetti. Giove porterà un po’ di fortuna ai Capricorno, mentre Leone sarà più collaborativo se stimolato.

Previsioni oroscopo weekend 20-21 aprile segno per segno

Ariete: fine settimana nel complesso discreto. Anche se il pianeta Venere sarà in buon aspetto, l'astro argenteo potrebbe causarvi qualche fastidioso imprevisto con il partner. Sul fronte professionale avrete buone idee grazie a Mercurio, che se gestite bene potrebbero darvi delle soddisfazioni.

Voto - 7️⃣

Toro: bella Luna in trigono dal segno amico della Vergine. Dimostrerete maggiore maturità e attenzione nei confronti del partner, capaci di stabilire una buona sintonia. Nel lavoro la buona posizione di Giove porterà un po’ di fortuna, mentre con Marte e Saturno avrete energie e risorse sufficienti a disposizione. Voto - 8️⃣

Gemelli: ci saranno emozioni altalenanti in campo amoroso. Il pianeta dell'amore Venere sarà favorevole, ma con la Luna in quadratura nella giornata di sabato non ci sarà un'intesa perfetta. In ambito lavorativo dedicate più tempo a quei progetti che, anche se potrebbero richiedere più tempo, potrebbero darvi delle soddisfazioni in più. Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale poco coinvolgente.

Con Venere in quadratura e la Luna negativa durante la giornata di domenica, non sarete sempre così affiatati con la vostra fiamma, soprattutto voi nati nella seconda decade. Sul fronte professionale meglio non correre troppi rischi per il momento. Addentrarsi in progetti che non vi daranno garanzie non sarà una buona mossa.

Voto - 6️⃣

Leone: che il lavoro non vi sta dando particolari soddisfazioni, salvo rare eccezioni, ormai vi è ben chiaro. Quando però sarete stimolati, alimentati da possibili soddisfazioni e garanzie, riuscirete a rendere meglio. In ambito amoroso vi prenderete cura del partner e con il sostegno della Luna nella giornata di domenica, vi sentirete davvero bene insieme alla persona che amate.

Voto - 8️⃣

Vergine: la Luna poggerà nel vostro segno zodiacale durante la giornata di sabato. Domenica questo cielo sarà abbastanza sereno, e vi permetterà di trascorrere bei momenti con le persone che amate. Per quanto riguarda il lavoro, invece, non sarà un periodo particolarmente proficuo. Marte e Saturno porteranno rallentamenti e imprevisti. Il sostegno di Giove potrebbe non essere sufficiente. Voto - 7️⃣

Bilancia: la Luna porterà un raggio di sole nella vostra vita sentimentale, oscurata da questa Venere in opposizione. Ci sarà una migliore sintonia tra voi e la persona che amate, ciò nonostante sarà fondamentale non ignorare quei problemi che tormentano il vostro rapporto. Fate attenzione anche in campo professionale, perché non sempre avrete i mezzi necessari per raggiungere il successo che desiderate.

Voto - 6️⃣

Scorpione: configurazione astrale poco influente. Questo cielo non vi darà grandi problemi, e potrete godervi la vostra relazione di coppia in tutta tranquillità e con il giusto romanticismo. Sul fronte professionale Marte e Saturno vi daranno sostegno, ma con Giove in opposizione potrebbe esserci qualche spiacevole imprevisto. Voto - 8️⃣

Sagittario: con Mercurio in trigono dal segno amico dell'Ariete sarete ben organizzati in campo professionale. Di contro, avrete stelle come Marte e Saturno in quadratura. Fate attenzione alle decisioni che prenderete in quel che fate. Sul fronte amoroso il weekend potrebbe non iniziare benissimo a causa della Luna in quadratura. In ogni caso, con Venere in trigono, avrete modo di creare momenti d'amore con il partner.

Voto - 8️⃣

Capricorno: il pianeta Giove porterà un po’ di fortuna. I vostri progetti prenderanno la giusta direzione, e vi sentirete incentivati a dare di più. In ambito amoroso invece avrete bisogno di ricostruire il vostro legame con il partner, ma con Venere in quadratura, e la Luna sfavorevole nella giornata di domenica, non ci saranno grandi spunti per poter risalire la china. Voto - 6️⃣

Acquario: sfera sentimentale ottima. Questo cielo vedrà la Luna e Venere in buon aspetto, che vi metteranno nelle giuste condizioni per vivere un buon rapporto insieme. Sul fronte professionale darete del vostro meglio in questo periodo, ma attenzione a non avere aspettative troppo elevate. Voto - 9️⃣

Pesci: fine settimana poco brillante per quanto riguarda i sentimenti.

Durante la giornata di sabato, la Luna sarà in quadratura, e nella giornata di domenica, potreste portarvi qualche strascico di eventuali litigi con il partner. In ambito lavorativo ve la caverete abbastanza bene grazie a questo cielo, con risultati spesso in linea con le vostre aspettative. Voto - 6️⃣