L'oroscopo del mese di maggio annuncia un Toro particolarmente attraente grazie al pianeta Venere, mentre il Leone dovrà gestire bene il tempo a propria disposizione. Vergine affronterà nuove sfide professionali con impegno e determinazione, mentre i Gemelli vivranno questo periodo con maggior motivazione.

Previsioni oroscopo maggio segno per segno

Ariete: in questo mese l'amore fiorisce e potrebbe dare inizio a una prima parte estiva davvero entusiasmante. Il rapporto con il partner sarà esaltato da questo cielo, che vedrà il pianeta Venere in buon aspetto, soprattutto nella parte finale del mese.

Sarà un bel periodo per fare audaci conquiste. Nel lavoro cambieranno un po’ le carte in tavola. Avrete buone opportunità di ottenere successi, ma in altre circostanze dovrete riconoscere i vostri limiti. Voto - 8️⃣

Toro: sarà il vostro mese, che vi darà opportunità davvero golose che non potrete lasciarvi sfuggire. In amore godrete della presenza benefica di Venere, che vi regalerà forti emozioni tra voi e la persona che amate. Avrete modo di sentirvi davvero soddisfatti della vita che state vivendo, nonché piuttosto attraenti. In ambito lavorativo arriverà Mercurio a darvi una mano con i vostri progetti. Alla fine del mese perderete il sostegno di Giove, ma in ogni caso, riuscirete a raggiungere interessanti successi.

Voto - 8️⃣

Gemelli: vi sentirete piuttosto motivati in questo periodo, grazie a un cielo favorevole nei vostri confronti. In amore cercate di costruire un rapporto solido con la vostra fiamma, conoscendovi in ogni sfaccettatura. Quando Venere sarà nel vostro segno, sarà il momento giusto per dichiarare il vostro amore. Per quanto riguarda il lavoro, serviranno pazienza e impegno per costruire il successo che desiderate raggiungere.

Per questo, il pianeta Giove vi aiuterà a sentirvi motivati. Voto - 8️⃣

Cancro: finalmente il pianeta Venere sarà dalla vostra parte. Questo mese porterà soddisfazioni dal punto di vista sentimentale, permettendovi di vivere un rapporto sincero con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro sarà un periodo importante per cercare di capire quali decisioni prendere per i vostri progetti.

A tal proposito, Mercurio vi darà una mano. Attenzione però a Marte in quadratura. Voto - 7️⃣

Leone: questo mese non sarà così entusiasmante. Il pianeta Venere in quadratura potrebbe rendere questo periodo complicato. Non sarete sempre così romantici nei confronti del partner. Avrete modo di sistemare le cose soltanto alla fine del mese, quando il pianeta dell'amore sarà in sestile. Sul fronte professionale Mercurio potrebbe limitare la vostra creatività. Alcuni progetti potrebbero non funzionare bene. Dovrete gestire bene tempo e risorse a vostra disposizione. Voto - 6️⃣

Vergine: affronterete nuove sfide professionali con maggior entusiasmo. Mercurio in trigono dal segno del Toro vi permetterà di avere le idee chiare sui vostri progetti, che vi daranno maggiori soddisfazioni.

Anche in amore le cose miglioreranno per voi, grazie alla buona posizione di Venere. Cercate però di portare stabilità all'interno del vostro rapporto, perché alla fine del mese il pianeta dell'amore si sposterà in Gemelli. Voto - 7️⃣

Bilancia: configurazione astrale che vede un cielo migliore sopra di voi. Il pianeta Venere non sarà più negativo nei vostri confronti, anzi, nella seconda parte del mese avrete modo di esprimere al meglio i vostri sentimenti nei confronti della persona che amate, soprattutto voi nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro avrete bisogno di certezze in quel che fate, anche per poter lavorare con maggior soddisfazione. Voto - 8️⃣

Scorpione: non sarà un mese semplice considerato che il pianeta Venere si troverà in opposizione.

Sul fronte sentimentale non ci sarà spesso una perfetta sintonia con la vostra fiamma. Sarà soltanto nell'ultima parte del mese che riuscirete a recuperare terreno. Anche in ambito lavorativo non avrete spesso le idee chiare a causa di Mercurio. Avrete bisogno di trovare nuovi stimoli che possano permettervi di raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 6️⃣

Sagittario: sarà un mese tutto sommato discreto. Questo cielo non vi darà particolari problemi, ciò nonostante, per vivere un rapporto solido con il partner dovrete metterci parecchio del vostro. Sul fronte professionale invece dovrete tenere gli occhi aperti. Affinché i vostri progetti possano rivelarsi un successo, dovrete fare molta attenzione alle decisioni che prenderete.

Voto - 7️⃣

Capricorno: previsioni astrali eccellenti. Il pianeta Venere sarà dalla vostra parte, e porterà equilibrio e dolci emozioni tra voi e la persona che amate. Anche in ambito lavorativo sarete in grado di gestire bene le vostre mansioni grazie a Mercurio in buon aspetto. Sarete sempre pieni di idee, che potrebbero portare a progetti e risultati molto interessanti. Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale in calo. Il pianeta Venere si troverà in quadratura dal segno del Toro e il rapporto con la persona che amate potrebbe non essere così appagante. Avrete modo di riprendervi durante le ultime giornate del mese, quando il pianeta dell'amore si troverà in trigono. Sul fronte professionale avrete a cuore i vostri progetti, ma con Mercurio contrario non avrete Affinché la soluzione ai vostri problemi.

Voto - 7️⃣

Pesci: sarà un mese davvero piacevole, ma che dovrete anche sfruttare appieno per poter vivere una relazione solida, anche nei momenti complicati. Se Venere sarà favorevole, alla fine del mese il pianeta dell'amore sarà in quadratura dal segno dei Gemelli. La vostra estate potrebbe aprirsi in modo complicato. Sul fronte professionale perderete il sostegno di Marte, ciò nonostante avrete ancora modo di poter raggiungere i vostri obiettivi grazie a Mercurio. Voto - 8️⃣