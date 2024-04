L'oroscopo della giornata di martedì 30 aprile prevede l'arrivo del pianeta Venere nel Toro, segno che metterà in risalto la propria vita sentimentale, mentre il Capricorno farà più sul serio in amore. Emozioni incontrollabili attendono i Vergine, mentre per il Cancro inizierà un percorso di redenzione verso il partner.

Previsioni oroscopo martedì 30 aprile segno per segno

Ariete: configurazione astrale che tenderà a cambiare a partire da questo martedì. Il pianeta Venere lascerà il vostro cielo. Avrete ancora modo di vivere una relazione discreta, ma attenzione alla Luna sfavorevole per buona parte di questa giornata.

In ambito lavorativo avrete cura dei vostri progetti, con idee sempre interessanti da trasformare in successi. Voto - 7️⃣

Toro: Venere arriva nel vostro cielo. Sarà un buon momento per provare a mettere in risalto la vostra vita sentimentale, e sentirvi più vicini alla vostra fiamma. Sul fronte professionale porterete avanti i vostri progetti con convinzione, ciò nonostante, ascoltare i suggerimenti di un vostro collega potrebbe tornarvi utile. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale un po’ anonima. Il pianeta Venere non sarà più nelle vostre corde, ma questo non vorrà dire che attraverserete una crisi tra voi e il partner. Cercate di trovare il giusto pretesto per mettere in risalto le vostre emozioni.

In ambito lavorativo siate un po’ più flessibili con i vostri progetti, soprattutto se siete avanti con la vostra tabella di marcia. Voto - 7️⃣

Cancro: con l'arrivo di Venere nel segno del Toro inizierete un percorso di riscatto in campo sentimentale, volto a migliorare la vostra relazione di coppia e curarne le ferite. Se siete single ritroverete interesse verso gli altri, soprattutto verso chi, finora, non ha mai smesso di credere in voi.

Sul fronte professionale avrete ancora un po’ di strada da fare prima di potervi cimentare in progetti più ambiziosi. Voto - 7️⃣

Leone: configurazione astrale che purtroppo vi volterà le spalle in campo sentimentale. Il pianeta Venere passerà in quadratura, così come la Luna sarà presto in opposizione. Potreste vedere più facilmente i lati negativi di una vostra relazione.

Sul fronte professionale dimostrerete ancora buona volontà e impegno, che però non sembrano essere ripagati adeguatamente. Voto - 6️⃣

Vergine: vi attendono emozioni incontrollabili. L'arrivo di Venere in trigono significherà molto per voi, al punto da poter vivere una vita sentimentale più movimentata e piacevole. Per quanto riguarda il lavoro vi sentirete in forma, e con nuove idee che potrebbero darvi delle soddisfazioni in quel che fate. Voto - 8️⃣

Bilancia: sarà un martedì migliore per quanto riguarda i sentimenti. Il pianeta Venere non sarà più in opposizione, e la vostra relazione di coppia ne beneficerà parecchio. L'arrivo della Luna in Acquario inoltre potrebbe sancire l'inizio di una ripresa.

In ambito lavorativo avrete ancora un po’ da faticare prima di poter ambire in alto, ciò nonostante non vi arrenderete. Voto - 7️⃣

Scorpione: sfera sentimentale in calo a partire da questo martedì. Il rapporto con il partner potrebbe farsi più rigido nel prossimo periodo. Potrebbero saltare fuori alcuni scheletri dall'armadio che non faranno affatto bene al vostro rapporto. In ambito lavorativo ve la caverete abbastanza bene, ma non aspettatevi risultati sempre al top. Voto - 6️⃣

Sagittario: configurazione astrale che rimarrà più che soddisfacente nonostante il pianeta dell'amore non sia più nelle vostre corde. Avrete ancora buone occasioni romantiche da sfruttare, che potrebbero dare una scossa alla vostra relazione di coppia, soprattutto voi nati nella prima decade.

In ambito lavorativo coltiverete sogni e desideri con impegno. Questa fase della vostra carriera sarà importante per poter ambire in futuro a qualcosa di più. Voto - 8️⃣

Capricorno: giornata positiva in campo amoroso. Con la Luna e Venere in buon aspetto, farete sul serio in amore in questo periodo, cercando di vivere al meglio la vostra relazione di coppia in ogni sua forma. Sul fronte lavorativo dovrete ancora migliorare su alcuni aspetti, ciò nonostante la buona volontà non vi mancherà. Voto - 8️⃣

Acquario: configurazione astrale poco brillante. Se da una parte arriverà la Luna a darvi una mano in amore, dall'altra dovrete fare i conti con il pianeta Venere in quadratura, che potrebbe rendere questo prossimo periodo più complicato con il partner.

In ambito lavorativo sarete ancora abili nelle vostre mansioni, dimostrando di essere più adatti al ruolo che coprite. Voto - 7️⃣

Pesci: ottima giornata per quanto riguarda i sentimenti. Con il pianeta Venere in sestile dal segno del Toro, le cose non potranno che migliorare tra voi e il partner. Se siete single si riaccenderà in voi la voglia di amare. In ambito lavorativo sarete produttivi, con idee sempre interessanti che potrebbero portarvi al successo. Voto - 8️⃣