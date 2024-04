L'oroscopo della settimana che va dall'8 al 14 aprile prevede un Ariete trasversale, sia in amore che al lavoro, capace di adattarsi al meglio ad ogni situazione.

Pesci riuscirà a essere concreto e affidabile in quel che fa, mentre Bilancia non dovrà farsi prendere dal panico agendo in modo non troppo istintivo.

Di seguito tutti i dettagli.

Previsioni oroscopo dall'8 al 14 aprile 2024 segno per segno

Ariete: sarà una settimana piena di emozioni e soddisfazioni, grazie a questo cielo che vi permetterà di essere trasversali. In amore darete particolare attenzione al partner, costruendo un rapporto funzionale.

Nel lavoro Mercurio sosterrà le vostre scelte, prendendo le giuste decisioni per i vostri progetti. Voto - 9️⃣

Toro: previsioni astrali che vedranno un buon cielo sopra di voi. Sul fronte sentimentale ci sarà stabilità nel vostro rapporto, ma sarà durante le giornate di mercoledì e giovedì che darete il meglio per la persona che amate. Sul fronte lavorativo non ci saranno grandi cambiamenti, ma questo non vorrà dire che non sarete capaci di raggiungere interessanti risultati. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale in crescita durante la prossima settimana. La posizione favorevole di Venere vi permetterà di trovare la giusta intesa con la persona che amate. Il weekend inoltre si rivelerà davvero interessante grazie alla Luna in congiunzione.

Nel lavoro dovrete avere maggiore cura nei vostri progetti, evitando di tralasciare importanti dettagli. Voto - 7️⃣

Cancro: non sarà una settimana particolarmente romantica per voi nativi del segno considerata la posizione sfavorevole di Venere. Single oppure no, faticherete a trovare la giusta intesa con il partner o in famiglia, soprattutto voi nati nella prima decade.

Un po’ meglio in ambito lavorativo grazie a Giove, Marte e Saturno. Ciò nonostante dovrete essere in grado di valutare eventuali rischi nei vostri progetti. Voto - 6️⃣

Leone: vivrete una settimana davvero entusiasmante grazie a questo cielo sereno. Con Venere in trigono dal segno dell'Ariete avrete in mente grandi cose per la vostra relazione di coppia, soprattutto voi nati nella prima decade.

Per quanto riguarda il lavoro cercherete di essere sempre affidabili e precisi. Mercurio vi darà una mano a riguardo, ma i risultati a volte potrebbero non rispecchiare le vostre aspettative. Voto - 8️⃣

Vergine: periodo discreto per quanto riguarda i sentimenti per voi nativi del segno. Venere non è più opposta, ciò nonostante dovrete ancora chiarire alcuni aspetti della vostra storia d'amore. Sfruttate dunque le giornate di Luna favorevole per risollevare la vostra vita amorosa. In ambito lavorativo attenzione a non correre troppi rischi. Con Marte e Mercurio opposti, potreste infatti commettere degli errori. Voto - 7️⃣

Bilancia: previsioni astrali che vedranno il pianeta Venere in opposizione in questo periodo.

La vostra relazione di coppia non sarà così esaltante mentre in ambito lavorativo sarete combattivi, pronti a tutto pur di raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 6️⃣

Scorpione: sfera sentimentale nel complesso gradevole durante la prossima settimana. Anche se questo cielo non sarà del tutto favorevole, avrete ancora buone possibilità di poter vivere un rapporto tutto sommato buono. Sul fronte professionale avrete tutti mezzi necessari a vostra disposizione per riuscire a svolgere bene i vari progetti, ma attenzione a non essere troppo ambiziosi. Voto - 7️⃣

Sagittario: sarà una settimana ottima per quanto riguarda i sentimenti. Il pianeta Venere, in trigono dal segno amico dell'Ariete, vi metterà a vostro agio con il partner, ma attenzione durante le giornate di Luna sfavorevole, tra giovedì e venerdì.

In campo professionale non ci saranno grandi cambiamenti. Mercurio vi darà una mano, ma con Marte e Saturno in quadratura non sempre tutto andrà per il verso giusto. Voto - 8️⃣

Capricorno: periodo difficile in amore considerato Venere in quadratura dal segno dell'Ariete. Tra voi e il partner non ci sarà sempre un'intesa perfetta, neanche in quelle giornate di Luna favorevole. Sul fronte professionale avrete cura dei vostri progetti, ma con Mercurio in quadratura dovrete considerare sempre eventuali imprevisti che potrebbero rallentarvi. Voto - 6️⃣

Acquario: periodo ottimo sul fronte sentimentale per voi nativi del segno. Questa settimana vi regalerà buone emozioni grazie a Venere in sestile, ma attenzione tra le giornate di martedì e mercoledì, quando la Luna sarà negativa.

Per quanto riguarda il lavoro tutto procederà come da voi previsto, con risultati spesso soddisfacenti. Voto - 8️⃣

Pesci: concretezza e affidabilità saranno al centro del vostro modo di fare, soprattutto in campo professionale. Per quanto riguarda i sentimenti invece, single oppure no, questo cielo sarà tutto sommato sereno. Avrete ancora buone occasioni per riuscire a fare breccia nel cuore della persona che amate. Voto - 8️⃣