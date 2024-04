L'oroscopo di lunedì 29 aprile informa che molti segni zodiacali si ritroveranno ad avere un avvio di settimana avvincente e movimentato. Sarà impossibile annoiarsi, anche perché ci saranno delle questioni da affrontare. Nonostante la Luna nel Capricorno, i nati del Cancro e Pesci si posizionano tra i primi posti della classifica giornaliera, mentre lo Scorpione avrà delle sorprese.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Ariete - 12° - Coloro che lavorano o studiano inizieranno a prendere slancio, anche se la ripresa sarà graduale e a tratti impercettibile.

Gli eventi recenti hanno sconvolto un po' tutto, catapultandovi in una realtà molto diversa rispetto allo scorso anno. Tuttavia, siete diventati più forti e pratici, sapete come affrontare le sfide. Non permetterete a niente e nessuno di piegarvi. In questa giornata potreste trovarvi a fare uno sforzo supplementare e ci saranno sviluppi sia nel settore economico che sentimentale. In famiglia, sarebbe meglio cercare di trovare un terreno comune per evitare conflitti.

Vergine - 11° - L'amore e/o la famiglia sono il vostro sostegno, senza di loro rischiate di affondare. Ultimamente, però, c'è aria di maretta. Forse siete in crisi con voi stessi, in tal caso imparate ad accettarvi per quello che siete e a essere autonomi.

Non disperdete tutto il bene che avete fatto finora, anche se talvolta vi lasciate trasportare dal pessimismo. Il vostro momento arriverà, per ora concentratevi semplicemente su quello che vi fa stare bene. Qualcosa o qualcuno catturerà la vostra attenzione.

Leone - 10° - La giornata riserverà diverse opportunità, anche se potreste sentirvi un po' frustrati.

Ogni giorno sorgono dubbi e paure, ma non potete continuare a vivere così. Cercate di godervi ogni istante: trascorrete del tempo di qualità con la famiglia o provate nuovi hobby. Avete bisogno di uscire, conoscere gente nuova e distrarvi. Tenete gli occhi aperti o rischiate di perdere buone occasioni. 'Chi non risica non rosica', superate i vostri limiti mentali.

Capricorno - 9° - Spesso vi sentite perseguitati dalla scalogna, ma la verità è che le cose accadono semplicemente perché devono accadere. Prima accetterete questa verità e prima potrete andare avanti con la vostra vita. L'importante è apprezzare il presente in tutte le sue sfaccettature, positive e negative. Serve il freddo per apprezzare il caldo, così come serve il sale per desiderare un bel bicchiere d'acqua. Ogni cosa è complementare nella vita. In questo lunedì dovreste riflettere e fare chiarezza dentro di voi. L'amore diventerà più solido e le incomprensioni verranno chiarite, non disperate.

I segni zodiacali con un lunedì così così

Toro - 8° - La vita può sembrarvi confusa in questo periodo, ma in realtà è solo nella vostra mente.

Tutto si muove, siete voi a starvene con le mani in mano. Ripetete le stesse azioni, pensate le stesse cose. Cercate di cambiare modus operandi, provate a vedere la vita da un'altra prospettiva. Per raggiungere la cima della montagna, è necessario darsi una mossa. Questa sarà una giornata nella media. Potreste anche svegliarvi con la voglia di agire, nonostante le vostre energie potrebbero essere limitate. Dopo un periodo difficile, vi libererete dall'apatia che vi ha trattenuti al punto di partenza. Con i familiari cercate di evitare discussioni su politica e denaro.

Sagittario - 7° - Sarà una giornata movimentata con molte cose da fare. Evitate di rimuginare sul passato, poiché non tornerà mai più indietro.

Piuttosto, godetevi il presente e fate in modo che il futuro sia bello e dignitoso. Gli errori passati saranno utili un domani. Meglio tentare e fallire piuttosto che non fare nulla e vivere di rimpianti. Approfittate di queste 24 ore per sistemare la casa: anche un piccolo cambio nella disposizione dei mobili aiuta a rigenerare la mente.

Gemelli - 6° - La primavera porta sempre nuove opportunità e cambiamenti. Man mano che maggio si avvicina, vi sentirete più forti e consapevoli. Sarà una giornata di recupero, lasciatevi guidare dalle stelle e dal vostro istinto, che risulterà ispirato come non mai. Ci saranno movimenti significativi e non sarà una giornata noiosa. Lasciate andare i rancori e gli scontri, imparate ad ascoltare entrambe le parti in ogni questione.

Apprezzate anche i momenti difficili perché essi fanno parte della vita.

Bilancia - 5° - Rinascita. La vostra mente sarà più serena del solito. Sentirete l'avvicinarsi di un cambiamento e dovrete darvi da fare al massimo. Anche se notizie recenti vi hanno confuso, vi sentirete sempre più forti e sicuri. La relazione di coppia procederà bene nonostante le divergenze di opinione.

Giornata strepitosa per i primi classificati

Acquario - 4° - Alcuni di voi stanno attraversando un periodo difficile, ma da questa giornata in poi le difficoltà saranno superate. Timori e incertezze saranno solo un ricordo lontano. La vita è fatta di ombre e luci, accettate ciò che viene senza opporvi resistenza. Sentirete il bisogno di rimettervi in forma, specialmente dopo periodi di alimentazione eccessiva.

Fare esercizio fisico e mangiare in modo sano fa bene non solo al corpo ma anche alla mente. Forza.

Scorpione - 3° - Comincerete a pianificare il vostro futuro e vi lascerete alle spalle un periodo apatico e sottotono. Questo lunedì si prospetta sorprendente. Chi non ha potuto agire nelle settimane passate potrà farlo finalmente da oggi in poi. La Luna nel Capricorno vi aiuterà a risolvere delle questioni domestiche. L'impegno, l'amore, la tenacia e la costanza sono necessari per ottenere risultati. Fallire non è una sconfitta, ma arrendersi lo è. Cambiate mentalità e otterrete grandi risultati.

Cancro - 2° - Giornata interessante, nonostante la posizione lunare. Vi sveglierete dallo stato di torpore in cui siete stati imprigionati per gran parte del tempo.

Se recentemente vi siete sentiti giù di morale, ritornerete a gioire. Non lasciatevi influenzare dal pettegolezzo e proteggete la vostra mente dalle notizie negative. Trascorrete la serata rilassandovi e ridendo, ne avete davvero bisogno.

Pesci - 1° in classifica - Dopo un periodo turbolento, finalmente vi riprenderete. Vi attendono 24 ore eccelse. Forse avete ricevuto delle brutte notizie di recente o le vostre certezze sono crollate. Nonostante mesi difficili, avete continuato a lottare. Presto realizzerete qualcosa di speciale che cambierà non solo la vostra vita ma anche quella degli altri. L'amore a distanza ha avuto dei momenti difficili, ma presto sarà possibile ricongiungersi. Avete imparato molto in questo periodo, è tempo di evolversi completamente. Qualcuno fa affidamento su di voi.