L'oroscopo di lunedì 13 maggio è influenzato dal transito della Luna in Ariete che causa preoccupazioni nella Vergine e premia i nati del Pesci, i quali si classificano al primo posto. Tra i segni più fortunati c'è anche lo Scorpione, che finalmente supera una certa crisi.

Gli ultimi classificati del giorno 13 maggio, male il Sagittario

12. Sagittario - Lunedì che parte con la Luna in Ariete. L'impeto non manca ma si prospetta una giornata in cui dovrete impegnarvi ancora di più. Un dubbio vi attanaglia di questi tempi, forse riguardanti una relazione d'amore o una questione legata ai parenti, al patrimonio, al denaro.

Avete bisogno di tempo per riflettere, ma cercate di non lasciarvi scappare le migliori opportunità. Arriverete a fine serata piuttosto stanchi e non vedrete di andare a dormire.

11. Vergine - Inutile ribadire che nella vostra mente frullano mille preoccupazioni che ti stanno rendendo difficoltoso prendere sonno la sera. Qualcosa non va. In queste 24 ore dovreste cercare di muovervi con prudenza ed evitare di saltare a conclusioni affrettate. Siate più strategici e diplomatici, soprattutto nel lavoro. Rivedete i conti, presto dovrete sostenere un grosso pagamento e rischiate di stressarvi ancora di più.

10. Toro - Forse in famiglia c'è qualcuno che sta affrontando un difficile periodo e ne siete in pensiero.

A volte vorreste scappare via, il più lontano possibile, per ricominciare una nuova vita. Sulle vostre spalle gravano fin troppe responsabilità. Cercate di non accollarvi ulteriori impegni. Tempo al tempo e gli strascichi lasciati dalla Luna dissonante spariranno completamente. Dovreste riorganizzare la vostra quotidianità.

9. Ariete - Sbarazzatevi di quelle cose che non utilizzate più, magari rivendendole. In questo modo potreste ricavare del denaro extra, destinato ad aiutarvi a completare un progetto o sostenere una certa spesa familiare improcrastinabile. In questo lunedì dovreste fare attenzione al vostro atteggiamento, che potrebbe rivelarsi permaloso e irascibile.

Siate più fiduciosi nel domani e reinventatevi.

Lunedì nel limbo per Gemelli, Leone, Bilancia e Acquario

8. Gemelli - Siete preoccupati per una faccenda finanziaria e non riuscite a trovare una via d'uscita. Forse avete bisogno di fermarvi, di rilassarvi e considerare un'altra strada da percorrere. In casa fate tutto voi e non ne potete più. Avete diritto al vostro spazio, a fare ciò che vi piace senza che nessuno vi disturbi o vi giudichi. Fregatevene del giudizio altrui.

7. Leone - L'amore conta, ma in queste 24 ore le coppie potrebbero incontrare delle divergenze di opinione. Cercate di non imporvi sempre sul partner o su un familiare. Siate più umili e diplomatici. Tendete a partire all'attacco come un vero leone.

Prendetevi cura del vostro fisico, soprattutto se state vivendo un periodo particolarmente duro. Non forzate troppo la mano al destino e ricordate: se deve succedere, succederà.

6. Bilancia - Cercate di far partire con il piede giusto questa nuova settimana altrimenti rischierete di rimanere troppo indietro. Potreste essere in pensiero per i soldi, il lavoro o l'amore. In famiglia dovreste essere più attenti e proattivi. Eventuali problematiche potranno essere superate, ma dovrete impegnarvi. L'iniziativa non vi manca e questo potrebbe tornarvi utile in queste 24 ore.

5. Acquario - Sarà un lunedì niente male, in cui cercare di uscire fuori da un certo impasse. Possibili accordi, riconferme e iniziative.

Siate consci del vostro valore e non esitate a farlo presente, soprattutto se siete in cerca di un impiego o se mirate ad un aumento della busta paga. Fate di meno, ma fatelo meglio della concorrenza. Possibili guasti domestici o all'auto.

I primi in classifica

4. Cancro - Dopo un weekend intenso, questo lunedì ti trova impegnato in faccende di casa, lavoro o famiglia. Vi sembrerà di essere spinti da una forza misteriosa e fortunata, in quanto tutto procederà senza intoppi. Prima il dovere e poi il piacere, cercate di tenere a mente questa massima altrimenti finirete nel caos. L'amore sta per bussare alla porta dei single. Anche chi è felicemente impegnato in una relazione ha un misterioso spasimante.

3. Capricorno - Questa settimana sarà importante e non dovrà essere sprecata in gingilli inutili. Impegnatevi, soprattutto se avete delle aspirazioni importanti. Non importa quanto distante sia la meta da raggiungere, quello che conta è fare un passo dopo l'altro. Qualcuno, in giornata, potrebbe dirvi qualcosa che vi farà battere il cuore.

2. Scorpione - Sarà un buon lunedì, in cui superare una certa crisi familiare o lavorativa. Con il partner sarà possibile trovare un terreno comune e stabilire nuovi paletti. Chi è single potrebbe incontrare una persona intrigante, con cui si ha molto in comune. Figli e genitori devono cercare di non pestarsi i piedi a vicenda. Emozioni in arrivo.

1. Pesci - In questa giornata darete il massimo e otterrete dei buoni risultati.

Chi si impegna sarà premiato, non perdete tempo a sparlare del prossimo o a rivangare i tempi andati. Tutto cambia e ne siete ben consci. In questo lunedì potreste ricevere una risposta o una cosa che aspettavate da tempo, forse del denaro o un pacco. Risate e sorrisi a volontà.