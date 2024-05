Una nuova settimana sta per prendere il via e inizia un nuovo periodo che porterà cambiamenti e novità dal punto di vista astrologico per tutti i segni dello zodiaco. Di seguito approfondiamo le previsioni dell'oroscopo di lunedì 13 maggio 2024 con le novità in amore e nel lavoro dell'Ariete ai Pesci. In particolare si preannunciano delle difficoltà sentimentali per l'Acquario.

Le previsioni astrologiche del giorno per la prima sestina

Ariete: in amore i rapporti sono di nuovi positivi, potete quindi trovare da ora nuove soluzioni. Nel lavoro è necessario onorare tutte le promesse che vi siete fatti.

Toro: per i sentimenti è meglio non rimanere chiusi in sé stessi in questa giornata, questo è un momento di grande recupero. Nel lavoro presto riceverete una bella notizia, inoltre è un periodo utile per liberarvi di qualche peso.

Gemelli: a livello sentimentale attenzione ad alcune incomprensioni che potrebbero arrivare, ora vi sentite maggiormente agitati. Nel lavoro alcune situazioni confondono le vostre idee, arriveranno comunque delle soddisfazioni.

Cancro: in amore i rapporti che nascono ora avranno la possibilità di essere lunghi e interessanti. Torna la voglia di fare. A livello lavorativo a breve ci sarà anche un recupero economico.

Leone: in amore la Luna entra nel segno, quindi potrete ricevere delle notizie importanti.

Nel lavoro ora potrete far partire un nuovo progetto.

Vergine: per i sentimenti sfruttate questo momento per vivere al meglio tutte le occasioni, tutto quello che arriva ora è interessante. Nel lavoro le dispute saranno risolte, ma comunque qualcosa da cambiare c'è.

Astrologia del giorno per la seconda sestina

Bilancia: a livello amoroso cercate di non scaricare i problemi nella coppia anche se vi sentite insoddisfatti.

Nel lavoro fate attenzione ad alcune difficoltà dei rapporti con i colleghi.

Scorpione: in amore sono possibili delle polemiche, cercate di esprimere al meglio tutti i vostri desideri. A livello lavorativo siete più determinati e le decisioni che prenderete si riveleranno corrette.

Sagittario: per i sentimenti è una giornata positiva in particolare se ci sono delle difficoltà di coppia.

Diversi pianeti sono della vostra parte. Nel lavoro possibili problemi potrebbero essere risolti.

Capricorno: a livello amoroso è una giornata positiva, potrete trovare nuovi spunti interessanti. Nel lavoro ci sarà un buon momento che vi vedrà più intraprendenti.

Acquario: a livello sentimentale Venere in opposizione porta delle difficoltà, le prossime ore saranno complesse. Nel lavoro è arrivato il momento di ricercare qualcosa di nuovo.

Pesci: in amore la situazione astrologica porta qualche dubbio, non sarà facile gestire questo periodo. Nel lavoro è un momento in cui dovrete fare delle scelte importanti.