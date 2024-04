L'oroscopo per domani venerdì 5 aprile segnala il transito della Luna in Pesci, destinato ad incidere in amore, lavoro, salute, relazioni sociali, benessere e altro ancora per tutti i segni zodiacali. Di seguito approfondiamo le previsioni e la classifica in ordine decrescente, anticipando che sarà un venerdì fortunato per la Bilancia, specie per le faccende di cuore.

Previsioni del 5 aprile: giornata negativa per il Toro

12° Toro: anche se Giove vi renderà più attraenti, attenzione agli inviti inaspettati o alle nuove storie d'amore perché potrebbero portare più complicazioni che altro.

La fortuna nel lavoro può essere sfumata, e potreste non ottenere la promozione o l'aumento di stipendio sperati. State comunque attenti alla vostra salute.

11° Scorpione: vi sentirete più passionali ma attenzione, le avventure intriganti porteranno più problemi che soddisfazioni. Anche se vi sentite energici e determinati, state attenti ai segnali di stress nel vostro corpo, come mal di schiena e tensioni muscolari.

10° Gemelli: Mercurio creerà confusione nei rapporti amorosi, ma cercate di comunicare apertamente per superare gli ostacoli. Anche se il vostro intelletto è acuto, non trascurate il riposo, ne avete bisogno per affrontare al meglio i problemi.

9° Sagittario: vi sentite ottimisti ma non ponete troppe aspettative sugli incontri sociali o le nuove attività, non porteranno i risultati desiderati.

Anche se vi sentite in forma, non trascurate le piccole attenzioni alla vostra salute.

I segni dello zodiaco con un venerdì nella media

8° Capricorno: l'aspetto planetario odierno creerà qualche incomprensione in amore. Cercate di essere chiari e diretti con la persona che amate. Possono esserci dei ritardi o degli ostacoli sul lavoro o in famiglia.

Cercate di essere pazienti e perseveranti. Non trascurate l'attività fisica perché vi aiuta a stare meglio ogni giorno.

7° Ariete: Venere porta passione e sensualità. Se siete single, incontrerete qualcuno di speciale. Se siete in coppia, è un ottimo momento per ravvivare la vostra relazione. Mercurio creerà qualche ostacolo sul lavoro, attenzione.

Piccoli incidenti domestici.

6° Pesci: romantici e sentimentali. Se siete cuori solitari conoscerete qualcuno di interessante, anche online. Se siete in una relazione, è un ottimo momento per fare progetti di coppia in vista dell'estate. La Luna vi rende creativi e ispirati. Di tanto in tanto alzatevi e fate del movimento ginnico.

5° Cancro: sentimentali e sognatori. Rispetto alle precedenti 24 ore andrà tutto per il meglio. I single avranno maggiori chance di incontrare qualcuno di intrigante, con un'anima bella e speciale. Se siete in coppia questo è un ottimo momento per fare progetti insieme e sognare in grande, non importa quanti anni abbiate. Chi lavora otterrà il massimo in quanto sarà un venerdì produttivo e promettente.

Potreste portare a termine un progetto importante.

I segni nelle prime posizioni della classifica

4° Leone: venerdì focoso e passionale. Se siete single,avrete un'avventura travolgente. Se siete in coppia, è un ottimo momento per vivere nuove esperienze insieme. Stringerete nuove relazioni professionali che vi saranno utili in futuro. Godete di ottima salute.

3° Vergine: cercate di essere pazienti e comprensivi con la persona che amate. Mercurio porterà un po' di confusione sul lavoro. Cercate di essere precisi e organizzati. State attenti a disturbi digestivi.

2° Acquario: se siete single, potreste incontrare la persona dei vostri sogni. Se siete in coppia, è un ottimo momento per consolidare la vostra relazione.

Potreste ricevere un riconoscimento per il vostro impegno. State attenti a raffreddori e influenze.

1° Bilancia: se siete single,incontrerete la persona dei vostri sogni. Se siete in coppia, è un ottimo momento per consolidare la vostra relazione. Potreste ricevere una proposta interessante. Godete di ottima salute.