L'oroscopo di gennaio 2025 è pronto a rivelare per filo e per segno che mese sarà a livello generale per tutti i segni dello zodiaco. Da venerdì 3, con l'ingresso di Venere in Pesci, si registra una sensibilità acuta, un'intensa vita emotiva e una profonda connessione con il mondo interiore. Maggiore attenzione e meticolosità dall'8 al 28, con Mercurio in Capricorno. Con questi due transiti astrali, si potrà aprire l'anno con il piede giusto. In questo mese invernale, il primo posto in classifica va al Capricorno, mentre lo Scorpione arranca sul gradino più basso.

Classifica e oroscopo del mese di gennaio 2025

Scorpione: 12° posto. Gennaio è il mese giusto per affrontare le sfide con coraggio. Non lasciatevi scoraggiare da eventuali ostacoli: ogni difficoltà è un’opportunità per rafforzarvi. Concentratevi sul miglioramento personale e sulla definizione di obiettivi chiari. Fatevi guidare dalla vostra passione, ma ricordate di bilanciarla con una strategia ben definita. Allenatevi a dire "no" quando necessario e mantenete alta la concentrazione sulle priorità.

Toro: 11° posto - Questo mese, secondo l'oroscopo di gennaio, richiede pazienza e perseveranza. Vi troverete di fronte a situazioni che metteranno alla prova la vostra resilienza, ma ricordate: ogni passo, anche il più piccolo, vi avvicina al vostro traguardo.

Stabilite una routine che vi sostenga e non abbiate paura di chiedere supporto. È il momento di fidarvi di voi stessi e delle vostre capacità.

Sagittario: 10° posto - Inizia il vostro viaggio verso nuove scoperte. Gennaio vi invita a esplorare, a uscire dalla zona di comfort e a inseguire i vostri sogni con audacia. Non temete il cambiamento: è il motore del progresso.

Visualizzate chiaramente ciò che volete ottenere e affrontate ogni giorno come un’opportunità per avvicinarvi alla meta.

Acquario: 9° posto. Questo mese vi regala ispirazione e creatività. Sfruttate questa energia per costruire la vita che desiderate. Fate attenzione a non disperdere le forze in troppe direzioni: scegliete due o tre priorità e dedicatevi a queste con dedizione.

Coltivate le relazioni autentiche e circondatevi di persone che vi incoraggino a dare il massimo.

Leone: 8° posto. Gennaio vi invita a riflettere su ciò che davvero conta. Utilizzate questo tempo per riorganizzare i vostri pensieri e ridefinire i vostri obiettivi. Ricordate che la vera forza non risiede solo nell’azione, ma anche nella capacità di fermarsi e ascoltare. Siate leader di voi stessi, prima ancora che degli altri.

Ariete: 7° posto. Questo è il mese per lasciar andare ciò che non serve più e fare spazio a ciò che conta davvero. Siate onesti con voi stessi e prendete decisioni coraggiose. Ogni piccolo passo verso il cambiamento vi renderà più forti e consapevoli. È il momento di credere in voi stessi e di costruire il futuro che desiderate.

Bilancia: 6° posto. Il vostro impegno e la vostra determinazione saranno le chiavi per un gennaio produttivo. Pianificate con cura, ma non dimenticate di prendervi del tempo per celebrare i piccoli successi. Ogni risultato è un tassello importante nella costruzione del vostro percorso. La disciplina sarà il vostro miglior alleato, ma non trascurate l'importanza di ricaricarvi con momenti di leggerezza.

Gemelli: 5° posto. Gennaio vi offre l’opportunità di esplorare nuove possibilità. Non abbiate paura di sbagliare: ogni errore è una lezione preziosa. Siate flessibili e pronti ad adattarvi alle circostanze. Questo è il mese per sperimentare, imparare e crescere. Sfruttate la vostra curiosità naturale per aprire nuove porte e creare connessioni significative.

Cancro: 4° posto. Questo mese richiede introspezione e cura di sé. Prendetevi del tempo per capire cosa desiderate davvero e cosa vi fa stare bene. Non abbiate paura di mettere al primo posto il vostro benessere emotivo. Ricordate che la gentilezza verso voi stessi è il primo passo per creare armonia anche nelle relazioni con gli altri.

Vergine: 3° posto. Gennaio vi sfida a uscire dalla routine e a vedere le cose da una prospettiva diversa. Siate aperti a nuove idee e non abbiate paura di sperimentare. Organizzatevi con metodo, ma lasciate spazio alla creatività. Questo è il momento di trasformare i vostri piani in realtà, un passo alla volta.

Pesci: 2° posto. Secondo l'Oroscopo, questo mese è un invito a sognare in grande.

Non limitate le vostre ambizioni per paura di fallire, del resto non si impara a camminare senza cadere più volte. Quello che conta è rialzarsi, sempre e comunque. Visualizzate i vostri obiettivi e lavorate con determinazione per raggiungerli. Ricordate che la vera forza nasce dall’equilibrio: trovate il tempo per rilassarvi e ricaricarvi, così da affrontare ogni sfida con maggiore energia.

Capricorno: 1° posto. Gennaio porta con sé un’energia di rinnovamento. Sfruttatela per mettere ordine nella vostra vita, sia a livello pratico che emotivo. Definite le vostre priorità e liberatevi di ciò che non vi serve più. È il momento di creare una base solida su cui costruire i vostri sogni. Siate fiduciosi: avete tutto ciò che vi serve per riuscire. In amore dovreste essere più coraggiosi e propositivi, anche se dentro di voi l'ansia vi sovrasta e vi impedisce di fare ciò che vorreste.