L'oroscopo della giornata di domenica 14 aprile prevede un Capricorno pallido sul fronte sentimentale, in difficoltà nel gestire la propria relazione di coppia, mentre il Cancro avrà maggior fiducia nelle proprie capacità. L'Ariete non sarà così affettuoso in questo periodo e il Sagittario sarà più avvolgente in amore.

Di seguito tutti i dettagli.

Previsioni oroscopo domenica 14 aprile segno per segno

Ariete: con la Luna in quadratura dal segno del Cancro, non sarete così affettuosi dal punto di vista sentimentale in questa giornata di domenica. Anche se Venere sarà favorevole, cercate di non prendervi troppe libertà con la persona che amate.

Sul fronte professionale giocherete bene le vostre carte, proponendo progetti sempre interessanti. Voto - 7️⃣

Toro: ultima giornata della settimana che vedrà la Luna dalla vostra parte. La vostra vita sentimentale si rivelerà più movimentata e piacevole. Vi sentirete stimolati a vivere il vostro rapporto in modo più intenso. In ambito lavorativo il vostro modo di fare potrebbe rivelarsi efficace con alcuni progetti in particolare. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale stabile e piacevole per voi nativi del segno. Single oppure no, Venere vi metterà a vostro agio con la persona che amate. Anche voi single dimostrerete maggior interesse nel trovare la persona giusta per voi. Per quanto riguarda il lavoro sarà un periodo meno movimentato.

Ci saranno meno entrate, ma con le giuste idee, troverete presto nuovi progetti da sviluppare. Voto - 8️⃣

Cancro: configurazione astrale che vedrà la Luna in buon aspetto in questa giornata di domenica. Il pianeta Venere sarà ancora in quadratura, per cui, attenzione a non avere pretese elevate nei confronti della persona che amate, soprattutto voi nati nella prima decade.

Nel lavoro avrete buone risorse a disposizione per gestire i vostri progetti. Avrete maggior fiducia nelle vostre capacità, ma attenzione a Mercurio in quadratura che potrebbe causare degli imprevisti. Voto - 7️⃣

Leone: giornata che vedrà una splendida Venere in trigono in questo periodo. Anche il Sole sarà dalla vostra parte, e il vostro rapporto con il partner sarà splendente.

In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti, ciò nonostante sarà necessario preservare in modo corretto le risorse a vostra disposizione. Voto - 8️⃣

Vergine: ultima giornata della settimana positiva in campo amoroso grazie alla Luna in sestile. L'ultimo periodo non è stato così entusiasmante tra voi e il partner, ma adesso avrete l'occasione di poter recuperare. Sul fronte professionale avrete ancora Marte e Saturno contro, ma con Giove in trigono, potreste riuscire a ottenere qualcosa di buono. Voto - 7️⃣

Bilancia: con la Luna e Venere in cattivo aspetto, non sarà una giornata eccellente in campo amoroso. Sarete infatti più rigidi nei confronti del partner, complice anche alcuni problemi con la persona che amate.

In ambito lavorativo avrete buone idee, ma dovrete essere capaci di portarle fino in fondo. Voto - 6️⃣

Scorpione: previsioni astrali che vedranno la Luna in buon aspetto. In amore ci sarà una buona sintonia con la persona che amate e non mancheranno momenti davvero piacevoli, soprattutto per voi nati nella seconda decade. In ambito lavorativo non siate impulsivi con nuovi progetti. Con le giuste idee e un po’ di pazienza, sarete capaci di raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Sagittario: questa domenica vi concederete un po’ di relax con la persona che amate, soprattutto ora che la Luna non sarà più negativa, lasciando spazio a questa splendida Venere. Il vostro modo di amare sarà più avvolgente e metterete da parte eventuali conflitti.

In ambito lavorativo avrete buone idee grazie a Mercurio in trigono, ma con Marte e Saturno negativi non sarà facile portare a termine i vostri incarichi. Voto - 8️⃣

Capricorno: sarà un giorno pallido in amore a causa della Luna e Venere in cattivo aspetto. Single oppure no, non vi sentirete in piena sintonia con la persona che amate, probabilmente per via di alcuni problemi che non riuscite a lasciarvi alle spalle. In ambito lavorativo questo cielo vi darà una mano. I vostri progetti si riveleranno tutto sommato proficui, salvo qualche imprevisto a causa di Mercurio in quadratura. Voto - 6️⃣

Acquario: previsioni astrali che vedranno un buon cielo sopra di voi per quanto riguarda i sentimenti.

Il pianeta Venere in sestile porterà emozioni positive tra voi e la persona che amate. Anche voi single dimostrerete maggiore interesse verso la vostra fiamma, cercando di fare colpo. Nel lavoro Mercurio porterà buone idee, che sarete in grado di portare a termine con successo. Voto - 8️⃣

Pesci: periodo soddisfacente in amore dopo alcune giornate meno brillanti. L'astro argenteo si troverà nuovamente dalla vostra parte e renderà il vostro rapporto nuovamente affiatato. In ambito lavorativo non potrete ignorare alcune opportunità che andranno prese al volo. Voto - 8️⃣