L'oroscopo della giornata di domenica 7 aprile vedrà un Ariete estremamente soddisfatto e contento grazie a un poker di pianeti favorevoli come Venere, Mercurio, il Sole e la Luna. Poche emozioni invece per i nativi Acquario, che vivranno una giornata rilassante, mentre il Cancro sarà piuttosto esigente, soprattutto in campo professionale.

Previsioni dell'oroscopo di domenica 7 aprile segno per segno

Ariete: ultima giornata della settimana che vi vedrà estremamente contenti grazie a tutti questi pianeti a vostro favore. Questo cielo sembra essersi riunito solo per voi, e in ambito amoroso non potrete chiedere di meglio per la vostra relazione di coppia.

Anche nel lavoro tutto andrà per il verso giusto e ve ne accorgerete dai successi che riuscirete a raccogliere. Voto - 9️⃣

Toro: previsioni astrali che vedranno un cielo poco influente dal punto di vista sentimentale. Questo però non vorrà dire che il rapporto con il partner non sarà affiatato, anzi. Avrete buone possibilità per poter creare momenti di intesa. Per quanto riguarda il lavoro le vostre idee verranno prese in considerazione e potrebbero portare il vostro gruppo di lavoro al successo. Voto - 8️⃣

Gemelli: il lavoro per voi avrà una certa valenza, e anche durante questa domenica cercherete di essere produttivi, sfruttando al meglio il tempo a vostra disposizione. Per quanto riguarda i sentimenti, il rapporto con il partner sarà decisamente più interessante con la Luna e Venere in buon aspetto.

Anche voi single potreste vedere qualcosa di speciale in una persona che conoscete da tempo. Voto - 8️⃣

Cancro: configurazione astrale che vi renderà piuttosto esigenti in questa giornata di domenica. Soprattutto in campo professionale, ci terrete tanto a raggiungere i vostri obiettivi e, per quanto possa essere difficile al momento considerato questo cielo, continuerete a perseverare.

In amore meglio non avere grandi pretese considerato che la Luna e Venere saranno contrari. Single oppure no, attenzione al vostro atteggiamento. Voto - 6️⃣

Leone: L'influenza dei pianeti in trigono dal segno amico dell'Ariete, renderanno questo periodo più interessante per voi nativi del segno, soprattutto in campo sentimentale.

Single oppure no, ci saranno occasioni interessanti per riuscire a fare breccia nel cuore della persona che amate. In campo professionale Mercurio vi darà una mano con i vostri progetti, aiutandovi a prendere le giuste decisioni. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale in lieve miglioramento nel prossimo periodo. Il rapporto con il partner sarà più stabile, ma dovrete ancora pedalare molto prima di ritrovare la giusta intesa con la persona che amate. Se siete single attenzione a non bruciare le tappe con la vostra fiamma. Nel lavoro invece dovrete fare attenzione all'evolversi dei vostri progetti. Con Marte e Saturno contrari, non sempre tutto andrà per il verso giusto. Voto - 7️⃣

Bilancia: ci saranno poche emozioni nel prossimo periodo per voi nativi del segno.

Questo cielo vedrà stelle come Venere, la Luna, Mercurio e il Sole in opposizione. Insomma, non ci saranno i presupposti per poter vivere bene questa domenica. In amore dovrete avere più cura della vostra relazione, così come in campo professionale sarà necessario maggiore impegno affinché i vostri progetti possano funzionare. Voto - 6️⃣

Scorpione: giornata nel complesso soddisfacente per voi nativi del segno, soprattutto in campo professionale. Il sostegno di Marte e Saturno sarà fondamentale per raggiungere i vostri obiettivi, ma attenzione a Giove in opposizione, perché potrebbe rubarvi tempo e risorse a disposizione. Sul fronte amoroso godrete di una relazione stabile, anche se questo cielo sarà poco influente.

Se siete single prendetevi il vostro tempo per approfondire un nuovo rapporto. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale eccellente. La settimana si chiuderà davvero bene per voi in amore grazie alla Luna e Venere in trigono. Single oppure no, ci saranno momenti davvero esplosivi con la vostra fiamma, soprattutto per voi nati nella prima decade. In ambito lavorativo ci metterete sempre del vostro in quel che fate. A volte potrebbe rivelarsi una mossa vincente, altre volte invece sarà meglio rimanere sui propri passi. Voto - 8️⃣

Capricorno: il prossimo periodo non sarà affatto facile per voi nativi del segno. Il pianeta Venere si troverà in quadratura, così come l'astro argenteo. Non sarete sempre così romantici e affiatati nei confronti della vostra fiamma.

Anche nel lavoro dovrete fare particolare attenzione all'evolversi dei vostri progetti. Anche se Marte e Saturno saranno favorevoli, con Mercurio in quadratura non si escludono possibili imprevisti. Voto - 6️⃣

Acquario: previsioni astrali favorevoli nel prossimo periodo grazie a Venere e alla Luna in sestile. Avrete modo di trascorrere una domenica serena, soprattutto in amore, in compagnia delle persone che più amate. Per quanto riguarda il lavoro ve la caverete piuttosto bene, ma in questa giornata preferirete rilassarvi un po’ di più. Voto - 8️⃣

Pesci: giornata nel complesso soddisfacente per voi nativi del segno. In amore questo cielo sarà poco influente, ma vi darà lo spunto necessario per godere al meglio della vostra relazione di coppia. Sul fronte professionale avrete a cuore i vostri progetti, e anche in questa giornata dimostrerete impegno e volontà nel raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣