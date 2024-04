L'oroscopo della giornata di martedì 9 aprile vedrà un Sagittario emozionato dal punto di vista sentimentale, forte di un cielo davvero sereno, mentre la Luna scuoterà i nativi Toro, spronandoli a dare di più in amore. Scorpione sarà piuttosto organizzato nel lavoro, mentre l'Ariete avrà modo di vivere una vita sentimentale virtuosa.

Previsioni dell'oroscopo di martedì 9 aprile segno per segno

Ariete: sarà un martedì formidabile per voi nativi del segno. Con Venere in buon aspetto avrete modo di vivere una vita virtuosa in campo sentimentale, fatta di momenti romantici e piacevoli insieme alla persona che amate.

Per quanto riguarda il lavoro non lascerete indietro alcun dettaglio affinché i vostri progetti possano essere perfetti in ogni sfaccettatura. Voto - 9️⃣

Toro: previsioni astrali di martedì che vedranno la Luna arrivare nel vostro segno zodiacale. Single oppure no, troverete un'intesa più forte con la persona che amate, soprattutto voi nati nella prima decade. Sul fronte lavorativo ci sarà stabilità in questo periodo, molto utile affinché possiate gestire bene i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale fortunata in questa giornata di martedì. Con Venere in sestile dal segno dell'Ariete, le cose andranno meglio tra voi e il partner. Se siete single il rapporto con la vostra fiamma potrebbe farsi più interessante.

Nel lavoro prenderete spesso iniziativa grazie a Mercurio, ma attenzione a non essere precipitosi considerato Marte e Saturno contro. Voto - 8️⃣

Cancro: giornata di martedì un po’ più leggera dal punto di vista sentimentale. La Luna in sestile vi aiuterà ad alleviare la pesantezza di Venere in quadratura. Single oppure no, vi sentirete ancora messi alle strette, ciò nonostante non ci saranno discussioni complicate da gestire.

Per quanto riguarda il lavoro le entrate ci sono al momento, ma l'ambiente non sarà dei migliori. Voto - 6️⃣

Leone: periodo altalenante in amore per voi nativi del segno. La Luna e Venere saranno in contrapposizione tra loro, e il rapporto con il partner non sarà sempre così soddisfacente. Sul fronte professionale le idee non mancheranno, ma attualmente non avrete i mezzi per poterle sviluppare.

Serviranno impegno, pazienza e le risorse necessarie. Voto - 7️⃣

Vergine: sarà un martedì migliore dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. La Luna in trigono dal segno del Toro accenderà il vostro entusiasmo nei confronti del partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro invece, meglio non correre troppi rischi al momento. Con Marte e Saturno opposti, non avrete sempre le idee chiare su come gestire i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Bilancia: giornata di martedì complicata in amore. La stretta di Venere in opposizione si farà sentire ancora per un po’, e non porterà grandi benefici alla vostra relazione di coppia. In ambito lavorativo dimostrerete impegno, anche se il vostro umore non sarà dei migliori, soprattutto per voi nati nella seconda decade.

Voto - 6️⃣

Scorpione: non sarà una giornata particolarmente emozionante per quanto riguarda i sentimenti, ma non sarà nemmeno un disastro. La Luna infatti si troverà in opposizione. Per vivere una relazione stabile, sarà necessario non superare certi limiti. Nel lavoro i vostri progetti andranno avanti, e con Marte e Saturno in buon aspetto, vi prenderete delle belle soddisfazioni grazie anche alla vostra organizzazione. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale più che soddisfacente per voi nativi del segno in questo martedì di aprile. Single oppure no, con Venere in trigono dal segno amico dell'Ariete, le emozioni tra voi e la persona che amate non mancheranno, e potrebbero inoltre portare a qualcosa di più.

In ambito lavorativo tenete gli occhi aperti. Anche se Mercurio sarà favorevole, con Marte e Saturno contro non tutti i vostri progetti andranno per il meglio. Voto - 8️⃣

Capricorno: configurazione astrale che vedrà la Luna in buon aspetto in questa giornata di martedì. Il pianeta Venere sarà ancora in cattivo aspetto, ciò nonostante tra voi e il partner ci sarà un'intesa migliore. Cercate di vivere il vostro rapporto con maturità. Sul fronte lavorativo prenderete seriamente i vostri progetti, ma non potrete pretendere sempre di poter ambire al migliore risultato. Voto - 7️⃣

Acquario: giornata di martedì nel complesso discreta per voi nativi del segno. La vostra relazione di coppia sarà regolata da Venere in sestile, ma con la Luna in quadratura dovrete fare attenzione a possibili incomprensioni.

Sul fronte professionale i vostri progetti prenderanno la giusta direzione grazie alla posizione favorevole di Mercurio. Voto - 7️⃣

Pesci: configurazione astrale positiva in questa giornata di martedì. La Luna in sestile porterà benessere e stabilità tra voi e il partner, oltre a piccoli momenti di romanticismo. Sul fronte professionale rifletterete molto sui vostri progetti, e con l'aiuto di Marte e di Saturno in congiunzione, riuscirete a centrare buoni risultati. Voto - 8️⃣