L'oroscopo della giornata di mercoledì 10 aprile vedrà qualche distrazione di troppo per i nativi Bilancia, che faticheranno a concentrarsi sulla propria vita sentimentale o professionale, mentre il Sagittario sarà piuttosto amichevole.

Il Leone riuscirà a mettere in mostra le proprie abilità sul lavoro, mentre Vergine avrà bisogno di trovare una direzione chiara per i propri progetti. Di seguito tutti i dettagli.

Previsioni oroscopo mercoledì 10 aprile 2024 segno per segno

Ariete: giornata di mercoledì appagante dal punto di vista sentimentale grazie a Venere in congiunzione.

Single oppure no, ci saranno tutti i presupposti per riuscire a vivere un rapporto davvero convincente con la persona che amate. Sul fronte lavorativo Mercurio porterà ispirazione. Con questo cielo i vostri progetti vi daranno delle belle soddisfazioni. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale che vedrà la Luna nel vostro segno zodiacale. Questo giovedì potrebbe portare romantiche sorprese in amore, anche per voi cuori solitari in cerca dell'amore vero. Sul fronte lavorativo potrete contare su stelle come Marte, Saturno e Giove per riuscire a mettere insieme progetti di primo livello. Voto - 8️⃣

Gemelli: settore professionale che faticherà a brillare per voi nativi del segno. Anche se Mercurio sarà favorevole, con Marte e Saturno in quadratura non sarà facile concretizzare le vostre idee.

Per quanto riguarda i sentimenti invece ci sarà stabilità all'interno del vostro rapporto grazie a Venere in sestile. Se siete single sarete capaci di condividere emozioni e desideri con la vostra fiamma, intensificando il vostro rapporto. Voto - 7️⃣

Cancro: la Luna in sestile dal segno del Toro vi darà una mano in campo amoroso, ma con Venere lì in quadratura le cose tra voi e il partner non andranno benissimo.

Avrete bisogno di tempo, di pazienza, per poter ricostruire un rapporto affiatato. Sul fronte professionale dimostrerete impegno in quel che fate, ma sarà nei momenti di difficoltà che dovrete mostrare il meglio di voi. Voto - 7️⃣

Leone: previsioni astrali che vedranno la Luna in cattivo aspetto in questo giovedì di aprile. Anche se Venere sarà favorevole, in campo amoroso non ci sarà sempre una perfetta intesa con il partner.

Dovrete essere in grado dunque di costruire un rapporto efficace anche in questi momenti di difficoltà. In ambito lavorativo sarete invece in grado di mettere in mostra le vostre qualità grazie a Mercurio. Voto - 7️⃣

Vergine: avrete bisogno di trovare una direzione ben chiara per i vostri progetti professionali. Purtroppo con Marte e Saturno in opposizione non sarà così facile gestire bene la vostra vita lavorativa. Fate un passo alla volta, cercando di capire quale possa essere la strada migliore per voi. In amore ci saranno buoni sentimenti tra voi e il partner grazie alla Luna, che si rivelerà un importante alleato per vivere delle giornate positive. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale difficile per voi nativi del segno in questo mercoledì di aprile.

La vostra relazione di coppia non navigherà in buone acque considerata Venere in opposizione. Anche voi single non sarete così in vena di emozioni. Nel lavoro sarete un po’ troppo distratti a causa di Mercurio. Non tutte le vostre idee inoltre potrebbero rivelarsi di successo. Voto - 6️⃣

Scorpione: a volte possono arrivare delle 'sconfitte', in amore oppure sul lavoro. Questa Luna in opposizione potrebbe abbattere il vostro morale, ciò nonostante sarà necessario riprendersi il prima possibile. Se avere ricevuto un due di picche, o se un vostro progetto non ha dato i frutti sperati, sarà necessario rialzarsi e cercare di fare di meglio. Voto - 6️⃣

Sagittario: ottima giornata per quanto riguarda i sentimenti grazie a Venere in trigono.

Tra voi e il partner ci sarà una perfetta intesa, soprattutto per voi nati nella prima decade. Se siete single approfondite un legame che potrebbe diventare molto importante nel prossimo periodo. In ambito lavorativo non abbiate paura di fare degli investimenti che possano permettervi di raggiungere importanti obiettivi. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale che vedrà la Luna e Venere in contrapposizione tra loro in questa giornata di mercoledì. Il rapporto tra voi e il partner non sarà particolarmente affiatato, ciò nonostante, con la Luna in buon aspetto, sarete in grado di capire meglio i sentimenti della persona che amate. In ambito lavorativo alcune vostre idee potrebbero essere interessanti, ma con Mercurio in quadratura dovrete essere in grado di prevedere eventuali imprevisti.

Voto - 7️⃣

Acquario: non sarà una giornata particolarmente entusiasmante in ambito amoroso, ma non sarà nemmeno un disastro. La Luna e Venere infatti saranno in contrapposizione, per cui non ci sarà sempre una perfetta intesa con il partner. Positivo invece il settore professionale grazie a Mercurio, che vi indicherà la via migliore per raggiungere il successo. Voto - 7️⃣

Pesci: giornata di mercoledì che vi vedrà più maturi in amore oltre che affascinanti. Con la Luna in sestile dal segno del Toro, le cose andranno bene tra voi e la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro sarete pieni di idee e energie, pronti a rendere proficua questa giornata. Voto - 8️⃣