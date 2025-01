L'oroscopo della giornata di domenica 12 gennaio vedrà un Capricorno con qualche incertezza in amore, causata dalla Luna in opposizione, mentre i Pesci saranno teneri e sentimentali con il partner. La Luna passerà nel segno del Cancro, che porterà buoni sentimenti e maturità con il partner, mentre l'Acquario sarà concentrato sui propri progetti.

Previsioni oroscopo domenica 12 gennaio 2025 e graduatoria

Ariete: l'ultima giornata della settimana vi vedrà in difficoltà in campo amoroso. La Luna non sarà vostra amica, e potrebbe causare piccoli sbalzi d'umore tra voi e la persona che amate.

Attenzione anche voi single intenzionati a fare conquiste. Nel lavoro dovrete saper mettere le giuste priorità nei vostri progetti, affinché possiate gestirli meglio. Voto - 6️⃣

Toro: il lavoro vi darà grandi soddisfazioni in questo periodo secondo l'Oroscopo. Con le giuste spese, troverete soluzioni adeguate per i vostri progetti, ottenendo le giuste entrate e risultati solidi. Sul fronte sentimentale la Luna e Venere saranno ben allineati nei vostri confronti. Le stelle porteranno occasioni uniche per condividere il meglio di voi con la persona che amate. Voto - 9️⃣

Gemelli: il vostro modo d'amare non sarà sempre così convincente a causa del pianeta Venere in quadratura. Risolvere certe discussioni con un umore troppo alterato non vi aiuterà a vedere le cose come stanno realmente.

Anche nel lavoro non avrete una situazione ben chiara. Fermatevi un momento a riflettere su dove potete migliorare. Voto - 6️⃣

Cancro: questo periodo vi regalerà dolci emozioni secondo l'oroscopo, grazie a una splendida Luna nel segno, e Venere in trigono. Sarete pronti a vivere una domenica carica di energie ed emozioni, soprattutto voi nati nella prima decade.

Nel lavoro Marte vi permetterà di reagire a ogni ostacolo di Mercurio, e trovare soluzioni adeguate per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Leone: giornata di domenica discreta per voi nativi del segno. Questo cielo sarà tutto sommato sereno nei vostri confronti, e con il giusto atteggiamento, sarà possibile vivere un rapporto appagante, anche nelle piccole cose.

Per quanto riguarda il lavoro l'ambizione non vi mancherà, ma dovrete saperla trasformare in successo. Voto - 7️⃣

Vergine: alcuni rapporti non saranno affatto facili da vivere in questo periodo. Un'amicizia per voi cara potrebbe lentamente sgretolarsi, e mettervi in ginocchio. Con il partner non aspettatevi momenti estremamente romantici. In ambito lavorativo i vostri progetti prenderanno la giusta direzione, anche se il vostro entusiasmo non sarà così elevato. Voto - 7️⃣

Bilancia: sarà difficile ricavare ottimi risultati dai vostri progetti quando Marte e Mercurio sono contro di voi. Potrete fare affidamento alla fortuna di Giove, ma in ogni caso, non aspettatevi risultati da primo della classe.

In amore dovrete sforzarvi un po’ di più per regalare bei momenti alla persona che amate. D'altronde, il potenziale non vi manca. Voto - 7️⃣

Scorpione: ottimo cielo per voi nativi del segno in questo periodo. La Luna e Venere vi sorrideranno, regalandovi una domenica di gennaio che vi scalderà il cuore. Per quanto riguarda il lavoro state facendo importanti progressi in quel che fate, e presto potrete ambire ancora più in alto. Voto - 9️⃣

Sagittario: previsioni astrali ancora sottotono in amore per voi nativi del segno. Venere sarà ancora in cattivo aspetto dal segno dei Pesci, rendendo complicato il rapporto con il partner. Il vostro charme non sarà sufficiente per fare breccia nel cuore della persona che amate.

Un po’ meglio nel lavoro, anche se ultimamente faticherete a raggiungere i grandi risultati di qualche tempo fa. Voto - 6️⃣

Capricorno: sfera sentimentale altalenante in questo periodo, che vedrà qualche incertezza, causata dalla Luna in opposizione. Venere sarà ancora dalla vostra parte, ciò nonostante, attenzione a non essere esuberanti verso il partner. Sul posto di lavoro Mercurio vi darà una mano nei vostri progetti, portando una discreta creatività. Voto - 7️⃣

Acquario: sarete abbastanza concentrati sui vostri progetti, anche durante questa giornata di domenica. I progressi che riuscirete a ottenere saranno importanti per voi in questo periodo, soprattutto per le possibilità che potrebbero aprirsi.

In ambito amoroso vi godrete questa giornata in piena serenità con il partner, grazie anche a questo cielo poco influente. Voto - 8️⃣

Pesci: giornata di domenica che vi vedrà teneri e sentimentali verso la persona che amate. La Luna e Venere illumineranno il vostro rapporto, ma anche voi single troverete benessere con le persone a cui tenete. Sul posto di lavoro potrebbe essere il momento ideale per pensare in grande, e proporre progetti che possano permettervi di fare il salto di qualità. Voto - 9️⃣