L'oroscopo della giornata di sabato 13 aprile prevede un Leone affettuoso in ambito sentimentale grazie a Venere, mentre lo Scorpione sarà più versatile in campo professionale. I Pesci saliranno in cattedra in amore grazie alla Luna e potranno dimostrare al meglio i loro sentimenti, mentre Vergine dovrà avere pazienza.

Previsioni oroscopo sabato 13 aprile segno per segno

Ariete: inizierà abbastanza bene il vostro fine settimana, anche se all'orizzonte ci saranno delle minacciose nubi. Il pianeta Venere porterà stabilità e buone emozioni, ma attenzione alla Luna, che a fine giornata sarà in quadratura.

Per quanto riguarda il lavoro avrete cura dei vostri progetti grazie a Mercurio, e i buoni risultati non tarderanno ad arrivare. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale piacevole. Questo cielo sarà sereno nei vostri confronti, e vi permetterà di sentirvi bene insieme alla vostra anima gemella. In ambito lavorativo Marte e Saturno saranno dalla vostra parte. Il pianeta Giove in congiunzione inoltre, porterà un pizzico di fortuna, necessaria per la realizzazione dei vostri progetti. Voto - 8️⃣

Gemelli: l'astro argenteo sarà favorevole per buona parte della giornata. Successivamente, potrete affidarvi a Venere in sestile per continuare a esprimere le vostre emozioni nei confronti del partner. In ambito lavorativo dovrete essere sicuri delle vostre scelte.

Con Marte e Saturno in quadratura, non tutti i vostri progetti potrebbero andare senza problemi. Voto - 7️⃣

Cancro: periodo migliore in amore. La Luna arriverà nel vostro cielo nella seconda parte di questa giornata. Dimostrerete più maturità nei confronti del partner, e potrebbe essere un buon momento per curare le ferite. Nel lavoro sarà un momento proficuo grazie a Marte, Giove e Saturno.

Al momento ve la caverete bene, ma dovrete anche trovare nuovi progetti a lungo termine. Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale che vi vedrà più affettuosi nei confronti del partner. Questo sabato potrebbe essere il pretesto perfetto per dedicare più tempo alla persona che amate, e dare uno slancio alla vostra vita amorosa. In ambito lavorativo state ottenendo delle soddisfazioni, ma non sarà questo il momento di abbassare la guarda.

Voto - 8️⃣

Vergine: dovrete avere ancora molta pazienza in questo periodo. Queste stelle non saranno del tutto favorevoli, e avrete bisogno di ristabilire un forte legame con la persona che amate. Anche nel lavoro avrete bisogno di nuove idee, di scommettere su nuovi progetti, che possano garantirvi risultati migliori. Voto - 6️⃣

Bilancia: giornata poco entusiasmante. La Luna sarà favorevole ancora per poche ore, per poi trovarsi in posizione sfavorevole insieme al pianeta Venere. Sul fronte sentimentale urge fare qualcosa che possa risollevare la vostra storia d'amore. Sul fronte professionale vi affiderete al vostro istinto, anche se con Mercurio in opposizione non potrete dare nulla per scontato.

Voto - 6️⃣

Scorpione: vita amorosa in rialzo a partire da questa giornata di sabato. L'astro argenteo sarà in trigono dal segno del Cancro, e vi darà quella spinta per poter vivere in modo più intenso il vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro le vostre idee potrebbero trovare terreno fertile, e darvi delle belle soddisfazioni, grazie anche alla vostra versatilità. Voto - 9️⃣

Sagittario: periodo altalenante in campo professionale a causa di questo cielo complicato. Se il pianeta Mercurio sarà dalla vostra parte, con Marte e Saturno in quadratura non avrete sempre garanzie di successo in quel che fate. Sul fronte amoroso Venere vi darà una mano con la vostra relazione di coppia, ma attenzione alla Luna, che sarà in opposizione ancora per qualche ora.

Voto - 7️⃣

Capricorno: sarà un sabato poco soddisfacente per quanto riguarda i sentimenti. Cercate di capire cosa non va nella vostra relazione di coppia, perché in queste condizioni sarà molto difficile andare avanti. Sul fronte professionale tenete d'occhio le opportunità in arrivo, perché potrebbe arrivare qualcosa di interessante. Voto - 6️⃣

Acquario: sarà una giornata positiva in ambito sentimentale. Il rapporto con il partner sarà regolato da questa splendida Venere in sestile. La Luna inoltre sarà favorevole ancora per qualche ora, e vi darà quella spinta necessaria per amare al meglio il partner. Nel lavoro sarete abbastanza soddisfatti dei risultati che riuscirete a ottenere, soprattutto voi nati nella seconda decade.

Voto - 8️⃣

Pesci: salirete in cattedra in questa giornata di sabato, con la possibilità di dare il meglio di voi in ogni ambito. In amore la Luna arriverà in trigono dal segno amico del Cancro, e renderà più interessante la vostra relazione di coppia. Sul fronte professionale invece potrebbero arrivare interessanti occasioni che non potrete lasciarvi sfuggire. Voto - 9️⃣