L’Oroscopo di venerdì è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 3 maggio. Sotto controllo astrale in questo contesto in esclusiva i segni della seconda sestina da Bilancia a Pesci. Siete ansiosi di conoscere quali saranno i simboli dello zodiaco indicati come fortunati in questa giornata? Iniziamo a svelare i dettagli del periodo consultando le previsioni dell'oroscopo e la classifica a stelline, concentrandoci sia sul lavoro che sui sentimenti.

Previsioni astrologiche del 3 maggio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. La giornata si prospetta passabile per certi versi e un po' più impegnativa per altri, valutata in linea generale abbastanza soddisfacente.

In amore, le relazioni sentimentali potranno compiere un balzo in avanti sul piano dell'intesa grazie a complicità e nuovi dialoghi. Potrete godere di una giornata piena di serenità, visto che il vostro partner si sentirà molto gratificato dal rapporto. Per voi single, la giornata sarà buona su tutti i fronti, dove i sentimenti prenderanno il comando: gli amici vi incoraggeranno con allegria, e le probabilità di un incontro aumenteranno vertiginosamente. Sentirete una complicità intensa con gli amici di sempre, che vi incoraggeranno con critiche costruttive. Nel lavoro, le influenze positive delle stelle alimenteranno il buonumore favorendo programmi e nuovi progetti.

Scorpione: ★★★★★. Un nuovo venerdì si profila all'orizzonte: chissà se sarà agevole per voi nativi?

Secondo le previsioni, soprattutto per quanto riguarda l'amore, avrete una gran voglia di vivere la giornata in simbiosi con la persona che più amate al mondo. Farete di tutto per superare ogni ostacolo o incomprensione vissute in passato. Proverete gli entusiasmi della passione e gli impeti dei sensi: li vedrete tutti trasformarsi in romantiche tenerezze con la persona amata.

Per voi single, sembra che abbiate imparato finalmente come sedurre qualcun. E soprattutto, ultimamente, qualsiasi cosa facciate vi rende semplicemente irresistibili: cosa state aspettando ancora? Dai, buttatevi! Nel lavoro, potrete contare anche qui su un momento di rivincita. Una grande soddisfazione personale arriverà a breve.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 3 maggio pronostica un finale di settimana poco positivo. Il periodo in generale richiederà buon senso, considerando che è stato messo in preventivo con la spunta del "ko". Diciamo che avrete bisogno di riflettere sul passato. Per quanto riguarda i sentimenti, perdonando eventuali errori della persona che sta al vostro fianco, eviterete liti furibonde: per alcuni di voi potrebbe essere una giornata impegnativa. Solo mantenendo la calma potrete sperare di riuscire a superare il tutto senza esaurirvi. Per voi single, le stelle vi renderanno inquieti. Vi eccita il desiderio di vivere in nuovi contesti e di assaporare sensazioni nuove? Ovvio, sappiate però che questo potrebbe creare tensioni in famiglia.

Nel lavoro sarete meno attenti del solito. Non mancherà la tentazione di spendere somme consistenti per il tempo libero.

Oroscopo e stelle del 3 maggio, previsioni da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. In arrivo una giornata classificata a cinque stelle. Quindi, si prevede una fase magnifica per la stragrande maggioranza di voi nativi. Sarà un venerdì molto appetibile soprattutto in fatto di sensualità e passione: l'eros sarà intenso, come del resto ben si addice al vostro carattere. Per quanto riguarda gli affetti, la giornata proseguirà tranquillamente e senza questioni irrisolvibili: certamente, dopo un periodo un po' stressante, finalmente riuscirete a respirare e a godervi un po' di meritata positività insieme a chi amate.

Per voi single, se avete rivali in amore questo è il momento opportuno per liquidarli: elegantemente e con "velata ferocia" (come solo voi del Capricorno sapete fare...). Nel lavoro, potrete contare su una sensibilità speciale: sarete in grado di capire certe situazioni prima che si verifichino.

Acquario: ★★★★. Un venerdì poco impegnativo, su quasi tutti i fronti. Anche se non sarà un periodo negativo, vi consigliamo comunque di non abbassare la guardia nelle situazioni a rischio. Per quanto riguarda i sentimenti, tutte le perplessità nei confronti del partner potrebbero ben presto svanire. Considerate che vi sono buone opportunità da poter sfruttare per migliorare il rapporto. Dal punto di vista del tempo libero da trascorrere insieme, le coppie più datate saranno fortunate da questo punto di vista, perché troveranno nell'altra metà sempre la volontà di venirsi incontro.

Per chi è single: osate, non dovete frenarvi in nessun campo! Non ci sarà tempo per rimandare a domani quello che avete nel cuore. Nel lavoro, è giunto il momento di stringere nuovi rapporti professionali. Coltivate queste ondate di novità facendole diventare routine.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 3 maggio, vede la parte conclusiva della settimana lavorativa un boom di successi in diversi settori. Gli astri favoriranno molti di voi, colorando la giornata con un tocco di solare allegria, il che non guasta mai. Per quanto riguarda l'amore, periodo dolcissimo soprattutto per le coppie: una forte attrazione fisica vi travolgerà, pronta a far esplodere passioni e desideri a lungo sopiti.

In alcuni casi, potreste persino raggiungere una svolta importante che migliorerà situazione generale. Per voi single, è giunto il momento di fare nuove amicizie: gli incontri potrebbero riservare piacevoli sorprese, quindi, senza perdere altro tempo, mettetevi in moto! Nel campo lavorativo, alcuni di voi sentiranno il bisogno di recuperare un po' di serenità. Sarà importante prestare attenzione a come intendete muovervi.