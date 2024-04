L'Oroscopo di fine settimana è pronto a svelare l'andamento probabile di sabato 6 e domenica 7 aprile 2024. La Luna si troverà nel segno dei Pesci per poi passare in quello dell'Ariete, a metà giornata di domenica. Giove e Urano viaggeranno in Toro, mentre Mercurio, Sole e Venere in Ariete. Nettuno, Saturno e Marte stabili in Pesci. Questa combinazione astrologica promette un weekend davvero stimolante per Ariete e Pesci.

Questo ed altro nell'oroscopo del weekend del 6 e 7 aprile.

Segni di fuoco: Ariete, Leone e Sagittario

Ariete - Il fine settimana si prospetta favorevole secondo l'oroscopo, soprattutto per coloro che desiderano avviare nuovi progetti, sia nell'ambito sentimentale che per i single.

Le vostre azioni troveranno riscontri positivi in diversi settori. Saranno raggiunti alcuni dei risultati tanto attesi e desiderati, finalmente! Tuttavia, è importante non abbassare la guardia. In generale, dimostrerete una determinazione che sorprenderà le persone più vicine, portandovi grandi vantaggi nel breve termine. I familiari potrebbero chiedervi aiuto e il vostro intervento sarà cruciale. Anche sul fronte professionale le prospettive sono eccellenti: il lavoro di squadra sarà la chiave del successo. Voto 10.

Leone - Ottimo fine settimana, con i benefici flussi provenienti dal Sole. Nel campo sentimentale, è probabile che vi sentiate più vicini al partner, godendo di momenti di intesa e felicità.

Ci saranno ottime opportunità per consolidare i legami duraturi e per esplorare nuove possibilità nelle relazioni appena nate. Grazie all'aiuto celeste manterrete una mente lucida, fondamentale per costruire una vita di coppia serena. I single saranno al centro dell'attenzione nel settore amoroso e del tempo libero. È il momento ideale per esprimere la vostra creatività e valutare nuove proposte che potrebbero portare a un futuro migliore.

Potreste anche scoprire che un'amicizia ha il potenziale per trasformarsi in qualcosa di più significativo. Nel lavoro, sabato si prospetta interessante, con numerose opportunità per affrontare affari importanti. Voto 9.

Sagittario - Weekend positivo sotto tutti gli aspetti. Secondo le previsioni astrali, avrete un desiderio di novità, anche se potreste non essere in grado di comprendere appieno di cosa si tratti.

Le stelle promettono un grande ottimismo, una forte motivazione e una maggiore apertura nei confronti delle relazioni affettive: potrebbe essere il momento ideale per dare vita ai progetti amorosi che avete tenuto in sospeso. Questo vi farà sentire rigenerati, con uno spirito e un cuore rinnovati, tanto da sembrare una persona diversa. I single saranno molto attivi e socievoli grazie all'ausilio degli astri. Questo stato d'animo porterà a incontrare nuove persone, a stabilire legami interessanti o ad approfondire le relazioni esistenti. Nel lavoro, dopo un periodo di attesa, finalmente le stelle sono pronte a segnare il tempo della rivalsa! Voto 8.

Segni di aria: Gemelli, Bilancia e Acquario

Gemelli - Si prevede un sabato e una domenica abbastanza discreti.

Per quanto riguarda gli aspetti positivi, in generale ci saranno poche situazioni davvero difficili da affrontare. In ambito sentimentale, specialmente per quanto riguarda le coppie, è importante lasciar perdere eventuali liti e cercare di rilassarsi: le tensioni si dissolveranno rapidamente. Il partner sarà al vostro fianco in modo prezioso, consolidando ulteriormente il legame di coppia. Se siete single, dovreste avere fiducia in voi stessi e negli altri: presto otterrete delle conferme su una situazione che vi sta a cuore. Per quanto riguarda il lavoro, se vi venisse fatta una richiesta particolare, prendetevi del tempo prima di rispondere. Evitate di seguire immediatamente l'istinto. Voto 6.

Bilancia - Ci saranno discrete novità, con possibilità di coinvolgimento anche nel campo amoroso. In generale, molte coppie potrebbero ritrovare la tanto desiderata serenità. Molto presto, molti di voi riceveranno chiari segnali che la relazione amorosa, anche se attualmente attraversa un momento difficile, sta pian piano migliorando. Per i single, sarà saggio lasciare da parte gli impegni pratici che caratterizzano il weekend per la maggior parte di voi. Se possibile, ampliate il vostro cerchio di conoscenze, cercate di viaggiare e vivere nuove esperienze. Avete molti sogni.e chissà che proprio in questo fine settimana non inizino a realizzarsi. Nel lavoro, potreste essere tentati da una nuova opportunità.

Voto 6,5.

Acquario - La Luna sarà in controtendenza, risultando a questo giro abbastanza contraria al segno. Tuttavia, questo periodo va affrontato con calma, soprattutto nella parte iniziale cercando di mantenere la serenità. Questi giorni non saranno adatti per fare spese, quindi è meglio evitare impulsi d'acquisto per non mettere a rischio le finanze. Sarà importante essere più disponibili nei confronti dei familiari e dei rapporti sentimentali in generale. Dovrete anche fare attenzione allo stress, considerando che la comunicazione potrebbe essere un po' difficile. Evitate quindi discussioni, resistete alla tentazione di trarre conclusioni affrettate e cercate di non chiedere o dare spiegazioni, per evitare fraintendimenti.

Le persone più vicine saranno la migliore compagnia per molti di voi, specialmente il partner e coloro del segno dell'Ariete o della Bilancia. Voto 5.

Segni di Terra: Toro, Vergine, Capricorno

Toro - Periodo di routine in arrivo. In ambito sentimentale, potrete contare sul parziale favore della Luna. Questo vi regalerà una giornata passabile, da trascorrere con coloro che amate. Il vostro umore sarà nella solita normalità ma potreste vivere una piccola emozione, rivivendo un ricordo del passato. Avrete al vostro fianco una persona meravigliosa, sempre pronta a farvi felici. Se siete single, sentirete il desiderio di dedicarvi alla cura del corpo per ritrovare un po' di armonia dentro e fuori di voi.

Nei prossimi giorni, arriveranno piccole novità che renderanno piacevole il rapporto con gli amici. Per quanto riguarda il campo sentimentale, finalmente sarete pronti per ufficializzare una storia alla quale tenete molto. Sul fronte lavorativo, è consigliabile fissare degli obiettivi e concentrarsi su di essi. Le stelle vi forniranno l'energia necessaria. Voto 7.

Vergine - Una persona amica vi assisterà, collaborando con voi su un progetto o presentandovi qualcuno che potrebbe rispondere alle vostre domande. Per quanto riguarda gli affari, incontrerete qualche ostacolo: concedetevi una piccola gratificazione, magari con un acquisto improvviso, per alleviare lo stress. Nel campo dei sentimenti, la buona notizia è che il periodo di turbolenza è quasi finito, ma ciò non significa che sarete completamente al sicuro.

Se siete single, prendetevi del tempo. Al momento, sarete troppo concentrati sul raggiungimento dei vostri obiettivi personali per esplorare nuove relazioni. Per quanto riguarda il lavoro, è consigliabile concentrarsi solo sulle questioni urgenti che richiedono attenzione immediata. Le altre questioni possono essere temporaneamente lasciate da parte. Voto 5.

Capricorno - Le previsioni zodiacali di fine settimana indicano una routine generale. In ambito sentimentale, sarete guidati dalle stelle nell'individuare i settori in cui migliorare eventuali progetti. Ci saranno piccole novità nelle relazioni, come la crescita dei sentimenti o la condivisione di interessi e hobby. Dovrete dedicare tutto il vostro tempo alla persona amata per raggiungere la serenità.

Se siete single, le stelle vi supporteranno in parte, aumentando la sensibilità o risvegliando potenzialità e ricordi dimenticati. Nonostante alcuni transiti negativi, i rapporti umani si rinnoveranno positivamente: amici e familiari vi mostreranno il loro affetto e la loro stima. Nel lavoro, vi attende qualcosa di interessante. Presto potreste fare nuove scoperte: concentratevi solo sulle idee che considerate davvero brillanti. Voto 6.

Segni di Acqua: Cancro, Scorpione, Pesci

Cancro - Nel campo sentimentale, avrete un'intuizione impeccabile e sarà facile comprendere i desideri e le voglie del vostro partner. Sarà possibile sorprenderlo sempre, nonostante conosciate ogni aspetto l'uno dell'altro.

Grazie all'amore, ritroverete la serenità e potrete trasformare la relazione in qualcosa di duraturo e vincente. Per i single, il cielo regalerà un fine settimana vivace, allegro e stimolante, ricco di sorprese, propositi costruttivi e incontri inaspettati. Qualunque cosa farete o dove vi troverete, potrete brillare. Sarà un'ottimo periodo per contattare persone lontane e fare nuove conoscenze. Anche i più giovani potrebbero avere splendide opportunità in arrivo. Sul fronte lavorativo, la fortuna sarà dalla vostra parte, portando miglioramenti economici evidenti. Voto 8.

Scorpione - È importante guardare con meno criticità alle situazioni non del tutto gradite. Per quanto riguarda gli affetti, non sembrano esserci novità all'orizzonte o situazioni in evoluzione, quindi potrebbe essere necessario trovare nuove prospettive.

Se siete in coppia, l'allegria e la fantasia guideranno il rapporto. Questo è il momento giusto per realizzare un sogno condiviso. Per i single, è consigliabile non opporsi ai cambiamenti, poiché potrebbero rivelarsi sorprendentemente diversi da come li avevate giudicati inizialmente. Nel lavoro, i pianeti favoriranno le soddisfazioni che avete cercato a lungo e vi offriranno opportunità favorevoli. Saranno piccoli colpi di fortuna da cogliere! Voto 7.

Pesci - La situazione, già positiva di suo per molti, diventerà ancora migliore grazie alla luminosa Luna in arrivo nel vostro segno proprio a metà giornata di domenica. Sarà un periodo meraviglioso. Soddisfare le vostre ambizioni, sia professionali che personali, sarà estremamente facile. Le vostre facoltà critiche e il senso logico saranno al massimo, favorendovi soprattutto nelle professioni di tipo intellettuale, ma anche in altri ambiti lavorativi. Nell'amore, una situazione che al momento potrebbe sembrare indefinita prenderà una piega del tutto inaspettata, ma estremamente piacevole per molti di voi. Vi sentirete soddisfatti e appagati, e se siete in coppia, vi sentirete pronti ad esplorare nuove emozioni. Single, sentitevi in ottima forma! Voto 8.