L'oroscopo del fine settimana che va dal 6 al 7 aprile prevede un Leone carismatico in amore, forte della posizione favorevole di Venere, mentre Sagittario si dimostrerà più sincero nei confronti del partner. Pesci potrà contare sulla Luna in congiunzione, mentre Bilancia dovrà evitare distrazioni.

Previsioni segno per segno

Ariete: sarà un fine settimana ottimo in ambito amoroso. L'arrivo di Venere nel vostro segno zodiacale vi permetterà di dare nuova vita alla vostra relazione sentimentale, che si rivelerà decisamente più interessante. In ambito lavorativo prenderete seriamente i vostri progetti grazie a Mercurio, ma non potrete pretendere di raggiungere risultati eccellenti in ogni situazione.

Voto - 8️⃣

Toro: periodo positivo in amore nonostante il pianeta Venere si troverà alle vostre spalle. L'astro argenteo infatti si troverà in sestile dal segno dei Pesci, e vi regalerà buone emozioni da condividere con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro dimostrerete impegno in questo periodo. Non sarete forse tra i migliori del settore, ciò nonostante sarete capaci di dire la vostra. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale in lieve rialzo in questo primo weekend di aprile. Il pianeta Venere sarà dalla vostra parte, ma per il momento dovrete avere un po’ di pazienza considerata la Luna in quadratura. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi permetterà di avere le idee chiare, ma i vostri obiettivi saranno ancora lontani.

Voto - 7️⃣

Cancro: la Luna in trigono dal segno amico dei Pesci vi aiuterà a rendere questo weekend meno complicato in ambito amoroso. Il pianeta Venere infatti si troverà in quadratura nel prossimo periodo, dunque dovrete avere molta pazienza nei confronti del partner affinché il vostro rapporto possa continuare a funzionare.

In ambito lavorativo avrete Saturno e Marte favorevoli, ma con Mercurio in quadratura non dovrete dare nulla per scontato. Voto - 6️⃣

Leone: con il pianeta Venere in trigono dal segno amico dell'Ariete sarete più carismatici nei confronti della persona che amate, pronti a dare un tocco più romantico alla vostra storia d'amore.

Sul fronte professionale la vostra produttività sarà in aumento, purtroppo non si può ancora dire la stessa cosa dei vostri risultati. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale in rialzo nel prossimo periodo per voi nativi del segno. Anche se la Luna sarà in opposizione, causando piccole incomprensioni tra voi e il partner, con Venere non più negativa, sarà possibile cercare di chiarire eventuali problemi avuti in precedenza con la persona che amate. Nel lavoro dovrete essere sicuri delle vostre scelte, affinché tutto possa andare per il verso giusto. Voto - 7️⃣

Bilancia: fine settimana sottotono per quanto riguarda i sentimenti. Il pianeta Venere si troverà in opposizione, e non renderà così semplice la convenienza con il partner.

In ambito lavorativo dovrete essere più chiari nei vostri progetti ed evitare distrazioni, perché in seguito potrebbero verificarsi degli imprevisti. Voto - 6️⃣

Scorpione: periodo piacevole in ambito amoroso grazie alla Luna in trigono. Sarete capaci di vivere il vostro rapporto con maturità oltre che con sano romanticismo, nonostante il pianeta Venere non si trovi più in trigono. Per quanto riguarda il lavoro sarà il momento di dedicarsi a nuovi progetti per mantenere l'ottima posizione che avete raggiunto. Voto - 8️⃣

Sagittario: il pianeta Venere in trigono dal segno amico dell'Ariete vi permetterà di essere sinceri nei confronti del partner in questo periodo. Non ci sarà ancora una perfetta sintonia con la persona che amate considerato la Luna in quadratura, ciò nonostante potrete gettare le basi per un rapporto migliore.

Nel lavoro Mercurio vi aiuterà a evitare imprevisti, ma con Saturno e Marte contro non sarete sempre capaci di gestire al meglio i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Capricorno: sarà un weekend altalenante per quanto riguarda i sentimenti. La Luna sarà favorevole, ma con Venere in quadratura non sarete sempre capaci di mostrare al meglio le vostre emozioni. Per quanto riguarda il lavoro Saturno, Marte e Giove vi daranno una mano, ma attenzione a non dare nulla per scontato considerato Mercurio in quadratura. Voto - 7️⃣

Acquario: previsioni astrali soddisfacenti nel corso di questo fine settimana. Single oppure no, potrete contare su una splendida Venere in sestile per vivere il rapporto con la vostra fiamma in modo più romantico.

In ambito lavorativo sarete produttivi e volenterosi, capaci di fare importanti passi avanti con i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Pesci: anche se Venere non sarà più nel vostro cielo, sarà possibile godere comunque di una relazione appagante. In questo fine settimana infatti, potrete contare sulla Luna in congiunzione per stare bene con la persona che amate, soprattutto voi nati nella seconda decade. Nel lavoro ci saranno tutti i presupposti per riuscire a rendere questo periodo proficuo. Voto - 8️⃣