Si avvicina sempre più la fine del mese di aprile, approfondiamo intanto di seguito le previsioni e l'oroscopo di lunedì 29 aprile 2024 con le ultime novità dal punto di vista astrologico sia in amore che nel lavoro per tutti i simboli astrologici.

Le previsioni astrali di lunedì 29 aprile

Ariete: in amore è una giornata sottotono, ci sono stati diversi problemi ma cercate di ritrovare serenità. Nel lavoro non siate troppo precipitosi, rimandate ai prossimi giorni ogni tipo di incontro o decisione importante.

Toro: per i sentimenti Venere entra nel segno e aiuta a superare tutte le incomprensioni.

Qualcosa pian piano si muove. Nel lavoro se ci sono delle questioni di carattere tecnico meglio farsi aiutare.

Gemelli: a livello sentimentale è una mattinata complicata, recupererete solo nel pomeriggio. Nel lavoro se si deve portare avanti un progetto ambizioso non è il caso di fermarsi adesso.

Cancro: in amore giornata non esaltante, non tutto è chiaro adesso, per questo motivo meglio portare prudenza. A livello lavorativo questo è un periodo che richiede molta attenzione visto che qualcosa non va.

Leone: per i sentimenti è una giornata nel complesso positiva, cercate di essere più generosi. Nel lavoro se avete un'attività come dipendenti ora potrà arrivare qualche buona opportunità.

Vergine: a livello sentimentale c'è molta voglia di fare adesso e con Venere che inizia un transito intrigante le cose andranno meglio.

Nel lavoro le idee sono chiare, attenzione solo se ci sono state delle divergenze.

Bilancia: in amore se una nuova persona vi interessa fatevi avanti, mentre se avete una relazione non scaricate dei problemi superficiali sulla persona amata. Nel lavoro non sottovalutate le vostre capacità di azione, anche se delle trattative in questo momento non stanno andando come vorreste.

Scorpione: per i sentimenti se una relazione non funziona potreste anche dire addio in maniera definitiva. Vi sentite infatti maggiormente intransigenti adesso. Nel lavoro ci sono delle novità, riuscirete ad allargare il giro delle collaborazioni.

Sagittario: a livello amoroso è meglio non sciupare un'occasione, questo è un periodo che comunque vi vede particolarmente attivi.

A livello lavorativo potrebbero esserci degli scontri, cercate un compromesso.

Capricorno: a livello sentimentale sfruttate questa giornata per parlare di cose importanti con qualcuno, visto che le stelle sono dalla vostra parte. Nel lavoro la situazione astrologica è molto promettente per superare le ambizioni.

Acquario: per i sentimenti chi è in crisi da tempo dovrà cercare di affrontare al meglio ogni situazione. Questo è nel complesso un periodo che aiuta a riflettere su cosa volete davvero. Nel lavoro per chi ha un'attività commerciale probabilmente c'è qualcosa da cambiare.

Pesci: in amore Venere è favorevole e vi aiuterà a ripartire, attenzione solo a un po' troppa intolleranza. Nel lavoro cogliete al meglio ogni occasione, questo è il momento giusto per ottenere dei buoni risultati.