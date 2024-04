Il bob sfoggiato da Penelope Cruz sarà uno dei tagli di capelli over 50 più ricercati dell'estate 2024. L'hairstyle in questione è perfetto per avere un look molto più fresco. Per un cambio colore si può anche prendere in considerazione la nuova tonalità apricot blonde.

L'hairstyle dell'estate

Nell'ultimo periodo Penelope Cruz ha optato per i suoi capelli per un bob. La lunghezza arriva al mento ed è un taglio molto corposo, pratico e versatile. Sul bob sono presenti delle schiariture color miele molto delicate e perfette per illuminare la carnagione.

Il bob può avere uno styling mosso o liscio. L'hairstyle sarà uno dei più richiesti nei prossimi mesi e l'attrice ha lanciato la giusta ispirazione per molte donne.

Tonalità di tendenza dell'estate

Per quanto riguarda il colore dei capelli si può optare per una tonalità tutta nuova. La più richiesta nei saloni la prossima estate sarà l'apricot blonde. Si tratta di un biondo con sfumature arancio-rosa molto soft. La tonalità è abbastanza calda e può essere adattata a diversi stili.

L'apricot blonde può essere applicato su una base naturale, magari abbinandolo a delle schiariture, o anche decolorata per un risultato finale intenso. Per mantenere le radici naturali si può optare per una sfumatura in degradé, per uno stile vellutato e morbido.

Anche la manutenzione non è tanto impegnativa, date le sfumature aranciate. A casa o in vacanza però è sempre consigliabile usare regolarmente una routine protettiva.

I tagli di capelli più adatti con l'apricot blonde

Con l'apricot blonde è possibile realizzare vari Tagli di Capelli. Per un look particolare si può realizzare un mini bob, la cui lunghezza dei capelli arriva in corrispondenza del naso.

Si possono applicare delle leggere scalature ed è preferibile pettinare i capelli con uno styling liscio.

Invece il bubble bob è un taglio scalato in cui la lunghezza dei capelli sfiora la mandibola. In questo caso la piega più indicata è quella mossa.

Non può mancare il lob, il taglio che arriva alle spalle, dove sono presenti delle sfilature ai lati del volto.

Al lob si può abbinare una frangia lunga e piena, e uno styling liscio e morbido. La tonalità apricot blonde può essere realizzata anche sui capelli lunghi, però in questo caso è preferibile creare delle sfumature ciliegia. Con questo tipo di lunghezza è perfetta una curtain bangs, ovvero la cosiddetta "frangia a tendina". Per rendere lo styling più originale si può scegliere il frisé.