L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali di mercoledì 22 maggio. In analisi la sestina relativa alla seconda metà della corolla zodiacale, ovvero quella compresa da Bilancia a Pesci. Il giro di boa infrasettimanale vede molto positiva la giornata per gli amici nati sotto ai simboli astrali dell'Acquario, del Capricorno e dello Scorpione. Periodo agganciato alla solita scontata routine, invece, per coloro della Bilancia e del Sagittario.

Oroscopo del giorno di mercoledì 22 maggio: previsioni astrologiche per la 2ª sestina zodiacale

Bilancia: ★★★★. Un mercoledì da considerare assai fortunato, perciò valutato con le cinque stelline della buona sorte. In amore, sarà utile rivedere alcune vostre prese di posizione. Fare un passo indietro, al momento giusto, aiuterà a mantenere un clima sereno nella coppia. Una sorpresa romantica da parte del partner vi metterà di buon umore, trasformando positivamente la vostra giornata. Single, la Luna vi sosterrà e vi darà una marcia in più. Sarà una giornata favorevole per iniziare qualcosa di nuovo, sia da soli che in compagnia di amici. Tra pochi giorni, preparatevi a festeggiare un evento significativo.

Nel lavoro, sarete particolarmente creativi. Non esitate a mostrare queste vostre qualità. Fatevi conoscere per quello che siete, perché il vostro valore è indiscusso, e lo sapete bene!

Scorpione: ★★★★★. Giornata molto positiva per la stragrande maggioranza di voi nativi. Mercoledì regalerà enormi soddisfazioni soprattutto in ambito sentimentale, grazie all'influsso benevolo degli astri.

La presenza della Luna nel vostro segno, prestante ed efficace, donerà energia, efficienza e disponibilità, garantendo una serenità intaccabile. Irradierete fiducia, trasmettendo buone energie anche al partner. Per i single, sarà un giorno assai tranquillo: avrete l'opportunità di viaggiare, esplorare nuove mete e vivere avventure entusiasmanti.

Anche chi resterà a casa troverà modi divertenti per trascorrere la giornata, chattando con amici, compagni di scuola o colleghi, magari facendo progetti per il futuro. Nel lavoro, sarete determinati senza risultare invadenti: mostrate un atteggiamento collaborativo in modo da raggiungere la meta ambita.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 22 maggio, senz'altro considera il periodo buono, positivo quanto basta per affrontare le solite vicissitudini quotidiane. Nei rapporti interpersonali con amici, colleghi e parenti lontani, sarà essenziale mantenere la calma per evitare che situazioni delicate diventino esplosive. In ambito sentimentale, la pazienza verrà messa alla prova. Sebbene il periodo sia positivo, sarà necessario mantenere alta la concentrazione.

Grazie a una buona intuizione, scoprirete la verità su alcuni dubbi che avevate nella testa. Per i single, avrete buone possibilità di ritrovare il benessere psicofisico, ma solo dopo aver risolto una questione in sospeso. Solo allora sarete pronti per innamorarvi di nuovo. Nel lavoro, il ritmo sarà incalzante e vi sentirete stanchi. La giornata comunque proseguirà al meglio, grazie alla vostra determinazione.

Capricorno: ★★★★★. Pronostico "stellare" anche per voi del Capricorno: vivrete una giornata senza (quasi) nessun problema da affrontare, il che è da considerare già come una piena vittoria. Le vostre finanze riceveranno una spinta positiva, specialmente per le spese pianificate da tempo.

Se avete superato eventuali dubbi nella relazione di coppia, sarà il momento giusto per prendere decisioni definitive. Per i single, l'intuizione sarà la vostra forza principale. Seguendo il cuore e l'istinto, raggiungerete la felicità. Un dinamico clima astrale accompagnerà le vostre iniziative, favorendo inviti o proposte da chi vorreste al vostro fianco. Le stelle vi riserveranno piacevoli sorprese, specialmente nell'ambiente quotidiano. Nel lavoro, la creatività sarà in piena espansione. Svilupperete progetti che vi permetteranno di guadagnare la stima dei superiori.

Acquario: ★★★★★. E con voi dell'Acquario il tris relativo ai segni più fortunati del giorno è completo. In previsione una fase molto convincente, utile per chi volesse "fare" oppure "disfare" situazioni, progetti o quant'altro.

D'altro canto, la Luna sarà in perfetta sintonia col vostro segno, offrendo il massimo supporto, quindi il successo dipenderà interamente da voi. In amore, approfittate di questa giornata eccezionale per intraprendere iniziative audaci. Godetevi il tempo con coloro che vi amano e vi sostengono. Per i single, l'influenza positiva degli astri aggiungerà passione alla vita affettiva presente e, in parte, aiuterà a gettare fondamenta positive in vista di rapporti futuri. Siate positivi: presto potreste essere travolti da un'emozione improvvisa capace di cambiare l'attuale situazione. Per quanto riguarda il lavoro, concentratevi su obiettivi importanti e perseguite solo quelli.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 22 maggio, prevede un momentaneo calo della positività generale.

Tranquilli, seppur con periodo valutato sottotono, tale stato sarà momentaneo: presto tornerete a sorridere in ogni settore della quotidianità. In certi momenti, potreste avere delle perplessità riguardo alle azioni o alle scelte di una persona amica o di un parente, ma vi mancherà il coraggio di confrontarvi con loro davanti ad altre persone. In ambito amoroso, potreste essere sensibili, incapaci di superare piccoli malintesi, reagendo impulsivamente. Questo comportamento potrebbe allontanare un partner desideroso di amarvi pienamente. Per i single, non esigete troppo da voi stessi: gli amici potrebbero faticare a soddisfare le vostre aspettative. Rilassatevi, accettate inviti e divertitevi. Nel lavoro la giornata sarà impegnativa ma interessante. Dovrete mantenere alta la concentrazione.