I tagli di capelli over 50 saranno i veri protagonisti della primavera-estate 2024: in particolare si potrà realizzare il bob sfoggiato recentemente dall'attrice Jennifer Aniston. Inoltre si potrà prendere in considerazione anche la tonalità castano carbone scelta dalla cantante Katy Perry.

Gli hairstyle over 50 della primavera-estate

Nell'ultimo periodo la bella Jennifer Aniston ha accorciato la sua chioma e ha realizzato un meraviglioso bob. La lunghezza di quest'ultimo sfiora le spalle, per quanto riguarda lo styling, l'attrice ha optato per una piega liscia con le punte rivolte verso l'interno.

Queste sono perfette per incorniciare il volto. Il bob di Aniston è uno dei Tagli di Capelli over 50, ideale per avere uno stile giovanile, fresco e soprattutto grintoso. Nei prossimi mesi non potrà mancare nemmeno il caschetto portato da Monica Bellucci: l'attrice ha optato per un taglio di ispirazione francese che le regala un look chic e glamour nello stesso tempo. Bellucci ha pensato di abbinare una curtain bangs che porta aperta sulla fronte. Il caschetto dell'attrice può essere accostato a delle tonalità naturali che ricordano i colori del tramonto. Tra i tagli capelli over 50 si può prendere in considerazione anche il pixie cut di Cynthia Nixon: l'attrice ha realizzato una chioma dalle linee bombate.

Per la sua capigliatura, ha scelto una nuance dorata che risulta essere molto calda.

I dettagli da copiare della primavera-estate

Su questi tagli capelli over 50 si possono creare altri tipi di styling, per un risultato finale più originale. Ad esempio sul bob della Aniston si possono creare dei boccoli ben definiti con la riga laterale.

Inoltre sulla capigliatura si può indossare un cerchietto in stoffa, ideale per creare un'acconciatura dell'ultimo minuto. Invece, sul caschetto della Bellucci è perfetta una piega super liscia con la riga a zig zag. In questo caso la curtain bangs può essere portata lateralmente per incorniciare il viso. Sul pixie cut di Nixon è possibile abbinare uno styling scompigliato e molto sbarazzino: per la chioma si può scegliere anche una nuova tonalità, come un bel rosso ciliegia o un castano cioccolato.

Le tonalità alla moda

Nei prossimi mesi si potranno scegliere tante nuove tonalità di capelli, per avere uno stile davvero irresistibile. Ad esempio si potrà prendere in considerazione il butter-blonde, scelto di recente anche dalla cantante Rihanna. Il colore è ideale per regalare luminosità al volto e inoltre risulta essere a bassa manutenzione. Il rosso ginger risulta essere molto naturale e può essere abbinato a un bob corto o un lob sfilato. Per avere una tonalità piena si potrà optare per il castano carbone: questa nuance è sfoggiata con molta disinvoltura anche dalla cantante Katy Perry. Il castano carbone è un colore molto scuro che regala un look elegante e misterioso nello stesso tempo. Invece l'attrice Margot Robbie ha scelto il biondo fragola: quest'ultimo è il risultato del mix di biondo dorato e sfumature rosa delle fragole.