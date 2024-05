L'oroscopo di mercoledì 15 maggio indica che il Cancro è capriccioso e il Toro radioso. Tra i segni più fortunati c'è anche l'Ariete, la cui strada è illuminata dalle stelle.

Gli ultimi classificati del giorno 15 maggio, male il Sagittario

12. Sagittario: le stelle potrebbero mettervi a dura prova. Rischia di esserci tensione, soprattutto per coloro nati all'inizio del mese. Fate attenzione agli investimenti, potreste essere ingannati da qualcuno a voi vicino. La vostra energia sarà lunatica.

11. Leone: potreste sentirvi incerti e confusi. Niente andrà come sperato, ma non disperate.

Cercate di focalizzarvi sulle cose che funzionano, anche se le energie positive sembrano essere in diminuzione.

10. Cancro: sarete capricciosi. Alcuni fraintendimenti amorosi potrebbero turbare la tranquillità. Non sarà una giornata particolarmente eccitante, ma cercate di ritagliarvi dei momenti di quiete.

9. Pesci: potreste ritrovarvi in situazioni particolari, che potrebbero portare a complicazioni. Le stelle sostengono i progetti, ma potreste incontrare difficoltà nella loro realizzazione. Più passeggiate e ore di sonno.

Mercoledì nel limbo per Vergine, Gemelli, Capricorno e Bilancia

8. Vergine: in queste 24 ore vi avvolge un’aura di armonia e passione. Chi è single, dovrà fare attenzione ai fuochi di paglia o ad un vecchio amore.

Acume e brillantezza non mancano. È il periodo giusto per eccellere e ricevere elogi. Benessere psicofisico discreto, fate ciò che vi rende più felici.

7. Gemelli: sarete capricciosi e al contempo coraggiosi. Sul lavoro si respira un'aria di ambizione e determinazione. Il trionfo è all’orizzonte per coloro che si impegnano e non mollano mai.

Le difficoltà fanno parte della vita, non disperatevi. Sfruttate l’energia straripante di queste 24 ore per seguire le vostre passioni.

6. Capricorno: Venere vi regala un’aura di fascino e seduzione. Chi opera nel settore comunicativo troverà opportunità d’oro. Cercate di centellinare il denaro per le spese future.

5. Bilancia: complicità e gioia regnano nelle relazioni.

L’impegno lavorativo è intenso e i frutti tardano, ma mantenete la fiducia. Siete in forma smagliante, ma ogni tanto concedetevi delle pause rilassanti.

I primi in classifica

4. Scorpione: chi aspetta il ritorno di una certa persona, troverà gratificazione. Sfide da affrontare, ma con astuzia e determinazione raggiungerete le mete desiderate. Sarà una giornata vivace, vivetela con entusiasmo e positività.

3. Toro: ogni ombra sarà dissipata, favorendo un equilibrio mente-corpo. Favorito il settore affettivo. Per le coppie, tenerezza e intesa sono le parole d’ordine del giorno. Attenzione alla tentazione dell’ozio, resistete. La costanza è destinata a portare sorprese e successi.

2. Acquario: dubbi sentimentali?

È il momento di fare chiarezza e scoprire se il partner è la persona giusta per voi. Un nuovo ciclo prende avvio, potrebbe trattarsi di un trasferimento, un lavoro o un affare. In ogni caso, procedete con determinazione e i risultati non tarderanno ad arrivare. Energie psicofisiche in ripresa. In questo mercoledì tutto andrà a buon fine, ma dovete credere in voi stessi.

1. Ariete: le stelle illuminano il cammino con fiducia e serenità. In queste 24 ore fortunate, l’atmosfera si tinge di romanticismo. I single vivranno delle emozioni forti. Per chi lavora è giunto il momento di capitalizzare i successi. Energia in abbondanza, ideale per dedicarsi allo sport.