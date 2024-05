L'oroscopo della giornata di venerdì 17 maggio prevede un Sagittario sottotono, mentre i nativi Vergine si dimostreranno più affettuosi. I Gemelli saranno sempre pronti a impegnarsi nel lavoro, mentre il Capricorno sarà più razionale nei propri progetti professionali.

Previsioni oroscopo venerdì 17 maggio 2024 segno per segno

Ariete: vi avvicinerete verso un fine settimana poco allettante dal punto di vista sentimentale. Tra voi e il partner ci sarà una discreta intesa, per cui non aspettatevi momenti estremamente romantici. Sul fronte lavorativo Marte in congiunzione porterà buone energie, che saprete investire nel modo giusto per i vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale ottima in questa giornata di venerdì. Il rapporto tra voi e il partner sarà regolato dalla Luna e Venere in buon aspetto, e non mancheranno belle emozioni tutte da vivere. Sarete capaci di godervi ogni momento insieme, ma non solo. Anche nel lavoro dimostrerete di avere le idee chiare, con le potenzialità per gestire al meglio le vostre mansioni. Voto - 9️⃣

Gemelli: non sarà una giornata estremamente romantica per voi considerato la Luna in quadratura. A volte potreste dimostrare troppa superficialità in amore, che potrebbe solamente screditare la vostra posizione con la persona che amate. Nel lavoro sarete sempre pronti a impegnarvi, a metterci del vostro meglio per poter raggiungere i vostri obiettivi.

Voto - 7️⃣

Cancro: giornata di venerdì coinvolgente dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. La Luna e Venere saranno ben allineati nei vostri confronti, portando equilibrio e intesa con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. Sul fronte professionale alcuni progetti potrebbero rivelarsi complessi.

Mercurio in sestile porterà buone idee, ma con Marte in quadratura non sarete sempre così attivi. Voto - 8️⃣

Leone: con Venere in quadratura dal segno del Toro, il vostro modo di amare il partner potrebbe non essere così appagante in questa giornata di venerdì. Se siete single dimostrerete poco interesse verso nuove persone, concentrandovi di più su chi ha già dimostrato di volervi bene.

In ambito lavorativo serviranno idee più stimolanti per gestire in modo migliore le vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 6️⃣

Vergine: ottima giornata per quanto riguarda i sentimenti grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Single oppure no, dimostrerete di avere le idee chiare con la vostra fiamma: di voler costruire un rapporto affiatato e fare tutto con e per la persona che amate. Nel lavoro Mercurio vi permetterà di trovare nuovi percorsi per i vostri progetti, che possano portarvi a raggiungere importanti successi. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale stabile in questa giornata di venerdì. Il rapporto con il partner forse non sarà particolarmente affiatato, ma nei momenti di bisogno ci sarete sempre.

In ambito lavorativo Marte in opposizione potrebbe rallentarvi. Non sarete sempre pieni di energie, ma le idee e l'intraprendenza non mancheranno. Voto - 7️⃣

Scorpione: la Luna in Vergine vi aiuterà a vedere la vostra relazione di coppia da un punto di vista più positivo, nonostante Venere si trovi in opposizione. Il rapporto con il partner non sarà così appagante, ciò nonostante proverete a fare qualcosa per migliorare la vostra relazione. In ambito lavorativo attenzione a non prendere decisioni avventate in questo periodo considerato Mercurio opposto. Voto - 6️⃣

Sagittario: previsioni astrali sottotono per voi nativi del segno. Il rapporto con il partner non sarà particolarmente affiatato a causa della Luna in quadratura.

La buona notizia sarà che questo periodo non durerà molto, e presto potrete godere di un rapporto migliore. Sul fronte professionale sarete stimolati da Marte in trigono che porterà energie e voglia di fare. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale ottima in questa giornata di venerdì. La vostra relazione di coppia si rivelerà intensa e piacevole grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Anche voi single sarete più propensi a stringere nuovi legami. Nel lavoro potrete contare su Mercurio in trigono, che metterà in mostra la vostra parte più razionale. Voto - 9️⃣

Acquario: periodo altalenante in questa giornata di venerdì. Sul fronte sentimentale non sarà la giornata migliore per costruire un legame forte con la persona che amate.

In ambito lavorativo Marte sarà favorevole, ma con Mercurio e Giove contro non sempre sarete in grado di gestire al meglio i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Pesci: la Luna in Vergine renderà più complicato il vostro rapporto durante questo venerdì di maggio. Single oppure no, non ci sarà sempre una splendida intesa con la persona che amate, nonostante Venere sia favorevole. Per quanto riguarda il lavoro sarete capaci di buttare giù idee interessanti che potrebbero portarvi lontano. Voto - 7️⃣