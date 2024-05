L'oroscopo afferma che la settimana 27 maggio-2 giugno sarà sorprendente sia per i single Leone che per gli Acquario che hanno una relazione amorosa. Per Gemelli sarà il periodo giusto per fare investimenti importanti. Per i Sagittario ci saranno delle brutte avventure finanziarie.

La settimana 27 maggio-2 giugno secondo l'oroscopo sull’amore e i soldi: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – L’influsso di Venere vi promette una settimana molto favorevole sul fronte amoroso e sentimentale. Naturalmente, ci sarà sempre Urano a ostacolare alcune coppie.

Il bisogno d’indipendenza da parte vostra o del vostro partner, le piccole bugie o i malintesi saranno protagonisti di questa settimana. Per le anime solitarie, la vita sentimentale sarà al centro delle vostre preoccupazioni. Alcuni di voi, però, potrebbero innamorarsi a prima vista. In campo finanziario dovrete trovare il giusto equilibrio tra le spese e le entrate. Voto: 7,5

Toro – Sotto l’egida di Giove, il clima coniugale sarà caratterizzato da gentilezza, comprensione, gioia di vivere, mondanità e desiderio di stare insieme. Se siete single, il vostro lavoro potrebbe farvi incontrare qualcuno che stravolgerà la vostra esistenza. Siate realisti e fate attenzione a non interferire troppo con la vostra vita professionale per il bene del vostro cuore.

State per entrare in un periodo di prosperità finanziaria. Chi si trascinava grossi grattacapi da tempo sarà finalmente in grado di far quadrare i conti, grazie anche a una riduzione delle spese. Chi sta già bene economicamente potrà incrementare i propri risparmi e prendere in considerazione un acquisto importante. Voto: 9

Gemelli – Quando Plutone e Nettuno interferiscono nella vostra vita di coppia, le cose tendono a prendere una spiacevole piega.

Difficoltà di comunicazione, incomprensioni o veri e propri conflitti. Prendetevi una piccola pausa per riprendere fiato. I solitari del segno devono stare tranquilli perché presto la vita da single finirà. Questo cielo astrologico ha in mente di farvi incontrare una persona che fa proprio al caso vostro. Se vi piace qualcuno, le stelle vi incoraggiano a farglielo sapere.

Incantata dalle vostre avance, la persona che vi piace cadrà ai vostri piedi. Per le finanze è il periodo giusto per fare investimenti a lungo termine con profitto. Voto: 7

Cancro – Il buon umore di Giove gioverà alla vostra vita di coppia. Che siate sposati o che stiate insieme da molto tempo, non avrete nessuna difficoltà a capirvi e la vostra felicità sarà un toccasana per il vostro legame. Questo cielo astrologico potrebbe portare i cuori solitari faccia a faccia con le loro anime gemelle. Sicuramente vi incontrerete, vi piacerete e vi amerete per molto tempo ancora. Il vostro denaro sarà sotto i riflettori. Con questo aspetto di Saturno, però, dovrete fare molta attenzione ed evitare spese inutili.

Voto: 7,5

Previsioni da Leone a Scorpione

Leone – Niente di importante o preoccupante da segnalare sul fronte dell’amore. Solo Marte provocherà qualche incomprensione nella vostra vita di coppia, fortunatamente niente di grave. Se il vostro cuore è solo, potrebbe essere una settimana sorprendente. Urano e Nettuno prenderanno il sopravvento nella vostra vita sentimentale, potrebbe verificarsi un incontro importante. In questo caso, non c’è bisogno di affrettarsi: il tempo sarà vostro alleato. In campo finanziario dovrete essere prudenti nelle spese. Voto: 7

Vergine – Se siete single, non esiterete a lanciarvi in qualche avventura sentimentale. Attenzione, però, a non scambiare un’attrazione puramente fisica per vero amore.

Urano influenzerà negativamente la vostra vita di coppia. Per alcuni Vergine le difficoltà coniugali saranno accentuate dai comportamenti poco piacevoli da parte della vostra famiglia o di quella del vostro partner. Potrebbe sorgere anche tentazioni esterne alla coppia. Le stelle vi invitano a esaminare la vostra situazione finanziaria. Una gestione sana ed efficiente vi permetterà di sfruttare al meglio le vostre risorse. Voto: 6,5

Bilancia – Marte, il pianeta del desiderio, risveglierà la vostra sensualità. Se siete sposati, è probabile che il vostro partner tragga beneficio dal vostro romanticismo e dalla vostra passione. Se siete un’anima solitaria, il vostro fascino attirerà molti spasimanti e sarete tentati di vivere brevi ma intese avventure.

Non avrete nessuna voglia di diventare sentimentali in questo periodo. Grazie alla potenza di Plutone, le vostre transazioni finanziarie avranno successo. Per una volta non esitate a pensare in grande. Voto: 8

Scorpione – L’impatto di Venere sarà molto positivo per molti nati in Scorpione scoprirete una nuova intensità d’amore con il vostro partner. In alcuni casi, tuttavia, potreste scoprire di essere attratti da qualcun altro. Se siete single, grazie al forte impatto marziano e solare, vivrete una nuova avventura amorosa, ma dovrete avrete il coraggio di condividere i vostri sentimenti con la persona da cui siete attratti. Per quanto riguarda le finanze molto probabilmente vi troverete davanti a un problema.

Potrebbe arrivare un piccolo afflusso di denaro. Voto: 7

Astrologia da Sagittario a Pesci

Sagittario – Le stelle di questa settimana promettono una vita matrimoniale tranquilla. Il rapporto con la persona che amate si approfondirà e godrete di un meraviglioso senso di unione. Con questo cielo venusiano, i single in cerca di piacere avranno un grande successo, ma dovranno fare attenzione a non lasciarsi trasportare troppo dall’immaginazione, che potrebbe giocare brutti scherzi. L'eccessiva fiducia in voi stessi potrebbe portarvi a vivere brutte avventure finanziarie, meglio fare affidamento sul vostro senso dell’organizzazione. Voto: 7,5

Capricorno – In amore, non dovrete preoccuparvi troppo dei cambiamenti.

Benessere e serenità saranno all’ordine di questa settimana. Grazie all’influsso euforico di Nettuno, il vostro spirito critico sarà neutralizzato e sarete più inclini a sottolineare le qualità del vostro partner piuttosto che a rimproverargli i suoi difetti. Se siete single, una piacevole conoscenza potrebbe trasformarsi in una relazione d’amore stabile e concreta. Nei prossimi mesi potreste addirittura ipotizzare un matrimonio o una convivenza. La vostra situazione finanziaria sarà buona. Le stelle vi permetteranno di vivere questo periodo senza preoccupazioni. Voto: 8

Acquario – Settimana sorprendete per il settore dell’amore. Se vivete in coppia, vi sentirete realizzati e al settimo cielo.

Più innamorati che mai, nuoterete in un mare di felicità. Single, se state davvero cercando la vostra anima gemella, sappiate che questa volta non è molto lontana: guardatevi attentamente intorno. Per il settore finanziario, ci saranno giornate positive e prive di preoccupazioni. Non avrete paura di correre rischi finanziari, nella speranza di migliorare in poco tempo la vostra situazione. Ma sarà meglio non condividere le vostre intenzioni con chiunque che non siano i vostri fidati consiglieri. Voto: 8

Pesci – Il bellissimo aspetto di Venere promette gioia e realizzazione. Vi sentirete appagati per la vostra vita di coppia. Se di recente siete riusciti a risolvere i problemi di coppia e a ripartire da zero, sarà molto facile rafforzare i legami affettivi.

Alcuni single incontreranno una persona molto intelligente o di una certa classe, altri invece si sentiranno un po’ persi a causa dei numerosi incontri che metteranno in discussione i propri sentimenti. Ci sarà il caos nell’aria. In campo finanziario potrete essere un po’ miopi. Non avrete le idee chiare, farete bene a rimandare qualsiasi decisione finanziaria. Voto: 7