L’oroscopo di fine settimana 4-5 maggio due giorni interessati dalla Luna nel segno dell'Ariete, poi da lunedì in Toro. In questa fase le stelle si allineano per donare una dose di positività e dinamismo a più di qualche segno. Questo fine settimana sarà stimolante in primis per l'Ariete, primo con voto dieci, ma anche per Leone, Scorpione, Sagittario, Capricorno e Acquario. In stallo il segno del Cancro e della Bilancia.

Previsioni zodiacali di fine settimana da Ariete a Cancro

Ariete - Questo fine settimana si preannuncia davvero eccezionale. Ci sarà tanta allegria e desiderio di condividere momenti speciali con la persona amata.

In amore, sarete particolarmente favoriti grazie all'arrivo della splendida Luna nel vostro segno proprio questo sabato. Avrete sicuramente delle intuizioni magiche nel campo sentimentale, il che vi permetterà di entrare in sintonia con il mondo interiore delle persone care, stabilendo connessioni emotive profonde. Per voi single, un incontro inaspettato attraverserà presto il vostro cammino, risvegliando in voi emozioni appassionanti. In un cielo punteggiato di aspettative, sarete pronti a cogliere al volo questa splendida opportunità offerta dall'Astrologia. Nel lavoro sarete coraggiosi, nulla vi sembrerà irrealizzabile. Troverete anche dei punti in comune con chi ha idee diverse dalle vostre, aprendovi a nuove prospettive.

Voto 10.

Toro - Si prospetta piuttosto positivo l'inizio del weekend, per poi stabilizzarsi su un livello di soddisfazione sotto la media. Per quanto riguarda l'amore, i favorevoli influssi lunari dovrebbero finalmente contribuire a risolvere eventuali conflitti affettivi del passato, consentendovi di guardare al futuro con maggior speranza.

Un bel progetto di coppia sarà fonte di ispirazione e vi porterà serenità. Potrete godervi appieno la giornata e soprattutto la serata in compagnia di un partner affettuoso. Per voi single, sarà il momento ideale per liberarvi da situazioni monotone o troppo prevedibili. Se siete tormentati da un amore impossibile, la vostra intraprendenza vi contraddistinguerà in questo periodo, rendendo tutto più probabile.

Nel lavoro, oltre alle solita sensazioni, potrete contare sul vostro tocco di genialità: si rivelerà prezioso sia in ambito professionale che nello studio. Voto 6.

Gemelli - Sabato e domenica si preannunciano piuttosto ordinari, scontati e forse un po' privi di slancio, anche se non saranno totalmente negativi. In ambito sentimentale, gli astri saranno dalla vostra parte, regalandovi un periodo abbordabile. Ogni aspetto della vostra vita troverà il suo giusto equilibrio, contribuendo a rafforzare la fiducia nel futuro e soprattutto in voi stessi e nel partner. Per voi single, questo weekend vi renderà affascinanti, molto socievoli e comunicativi. Se vi interessa qualcuno ma avete difficoltà a parlare chiari e direttamente, sarete in grado di organizzare un'occasione per incontrarlo, migliorando così la percezione che avete di voi stessi.

Non sarà difficile affrontare le questioni che vi preoccupano, poiché sarete determinati a farlo. Sul fronte lavorativo, gli influssi celesti vi aiuteranno a trovare nuove opportunità. La creatività potrebbe raggiungere livelli elevati. Voto 6.

Cancro - Due giornate sottotono. È probabile che questa parte della settimana in procinto di concludersi sia piuttosto riflessiva. Per quanto riguarda i sentimenti, non rinunciate ai vostri desideri solo perché il vostro partner è restio: potreste convincerlo attraverso un dialogo interessante, vale la pena provarci. In generale, qualsiasi altra attività, come viaggi o svaghi vari, dovrebbe essere rimandata in attesa di tempi più favorevoli. Se siete single, è meglio aspettare un po' prima di impegnarvi in una nuova relazione, capito?

Sul fronte sentimentale, quando la situazione diventa difficile ma merita di essere affrontata a tutti i costi, è importante tenere conto anche delle influenze astrali: non sono favorevoli. Nel lavoro, non cedete alla pigrizia: se avete assunto un impegno, è necessario portarlo a termine. Voto 5.

I segni da Leone a Scorpione

Leone - Il prossimo fine settimana promette di essere davvero eccezionale, pronto a donare grandi soddisfazioni a moltissimi di voi. Per quanto riguarda i sentimenti, avrete il desiderio di brillare, e gli influssi armonici della Luna in Ariete vi aiuteranno a mostrare il vostro lato migliore. Vi piacerebbe sorprendere la persona amata dando una svolta alla vostra vita sentimentale?

Per rendere perfetto il periodo sarà importante concentrarsi sulle cose che piacciono di più alla controparte. Se siete single, una Luna brillante stimolerà l'ambizione di ottenere risultati tangibili, soprattutto sul fronte sociale. Siete ben attrezzati, anche dal punto di vista astrologico, non perdete tempo! Potrebbe darsi che qualcosa non vada come sperato: l'importante è che l'amore trionfi su tutto. Nel lavoro, le stelle soddisferanno la vostra sete di novità. Il buonsenso predominerà in ogni situazione: potreste firmare nuovi contratti. Voto 9.

Vergine - Weekend abbastanza tranquillo. Per tanti di voi in questa fase conclusiva della settimana, la stabilità e, alla fine, anche abbastanza positività la faranno da padroni in vari aspetti della quotidianità.

Per quanto riguarda i sentimenti, in questo momento le stelle non favoriranno cambiamenti epocali: è importante mantenere salda la base che avete conquistato con fatica e merito (soprattutto quando si tratta di sentimenti, tenetelo a mente!). In famiglia, la vostra attenzione potrebbero essere un modello per qualcuno all'interno del nucleo familiare. Se siete single, vi sveglierete di buon umore e avrete una grande parlantina. Ottimo: questa sicuramente potrebbe essere una buona cosa e sorprenderà positivamente chi vi conosce da tempo. Sul fronte lavorativo, le stelle vi favoriranno presentandovi diverse opportunità: sarà vostra responsabilità saperle cogliere. Voto 7.

Bilancia - Poco positiva la parte conclusiva della settimana.

Inizierà e finirà in modo non del tutto soddisfacente, con un venerdì piuttosto pesante che richiederà un po' di attenzione: sabato, meglio non parlarne! Per quanto riguarda l'amore, ci saranno diversi problemi da affrontare: è importante ritagliarsi del tempo da dedicare al partner, che forse è stato un po' trascurato ultimamente; potrebbe essere il modo migliore per superare eventuali conflitti in corso. Per coloro che sono ancora single, un consiglio: se non vi sentite corrisposti, cambiate obiettivo, perché è inutile insistere se la persona che vi interessa ha già interesse per qualcun altro, non trovate? Se state attraversando una fase di profonda trasformazione, per quanto difficile possa essere, non dovete arrendervi alla tentazione di rinunciare.

Nel lavoro, il periodo sarà piuttosto monotono, soprattutto nelle prime battute. Portate pazienza, presto arriveranno soddisfazioni. Voto 5.

Scorpione - La fine della settimana si prospetta assai promettente. Dopo un inizio settimana deludente, le stelle avranno un occhio di riguardo in più soprattutto per quanto riguarda le questioni sentimentali. Quasi tutto il periodo risulterà vincente. In amore, le stelle vi caricheranno di energie, rendendovi brillanti e soddisfatti. Affrontate tutto con tenacia non solo nell'ambito amoroso, ma anche in altre aree della vita. Il partner e i familiari saranno particolarmente affettuosi, circondandovi di sentimenti positivi. Per i single, le stelle di promettono momenti dinamici che potrebbero migliorare il vostro umore.

Non mancheranno né i sentimenti intensi, né gli alti e bassi della passione. Novità e benessere sono in arrivo, da indirizzare verso l'area che più vi interessa. Nel lavoro, una Luna operosa, sensibile e riflessiva vi guiderà verso il futuro. Voto 8.

L'oroscopo del weekend da Sagittario a Pesci

Sagittario - Weekend perfetto. Ciò porterà con sé una generosa dose di fortuna da investire nelle cose che vi interessano di più. Per molti di voi il momento si prospetta brillante, proprio quello di cui avete bisogno per risolvere eventuali situazioni in stallo. In amore, le stelle vi offriranno la possibilità di vivere la relazione in piena serenità, regalandovi momenti appassionati da vivere insieme al partner.

Per i single, si prospetta un finale di settimana fantastico, soprattutto dal punto di vista amoroso: praticamente, la Luna renderà irresistibile il vostro fascino agli occhi di chiunque desideriate conquistare. Ricordatevi che ogni opportunità va colta al volo, non lasciatevela sfuggire. Nel lavoro si preannuncia tanta positività, per la stragrande maggioranza. Avrete a disposizione le energie necessarie migliorare. Voto 8.

Capricorno - Il weekend sarà accompagnato dalla buona fortuna. Le stelle riporteranno nei vostri pensieri piacevoli ricordi, e avrete l'opportunità di stupirvi ancora una volta. In campo sentimentale, Venere vi favorirà e l'amore procederà senza intoppi. Chi di voi è già impegnato farà progetti importanti: i vostri desideri si avvereranno presto, poiché le cose stanno andando alla grande.

Molti di voi vivranno momenti di intenso romanticismo con il partner e godranno di momenti di allegria, rendendo l'amore ancora più bello! Per i single, si prevedono due giornate ottime per approfondire e migliorare i rapporti con persone che ancora non si è avuto modo di conoscere bene. Potrebbe essere l'inizio di una nuova e gratificante amicizia, e chissà, forse anche di qualcosa di più. Il lavoro segnerà l'inizio di una fase positiva e, se sarete attenti, potrebbe portare a un significativo miglioramento. Voto 8.

Acquario - La giornata di sabato e quella di domenica si prospettano vincenti su diversi fronti. Prevediamo una buona stabilità generale, almeno per la maggior parte delle due giornate. In campo sentimentale, sarete dinamici e allegri, pronti a cogliere i numerosi benefici che il momento di certo vi riserverà. Riuscirete a risolvere anche quei problemi che vi tormentano da tempo, valorizzando al massimo il presente per evitare rimpianti nel futuro. Per i single, se provate timore nell'avvicinarvi a qualcuno o nell'aprire il vostro cuore, è importante considerare se vale la pena mantenere tale desiderio. Non dovete mai permettere alla paura di impedirvi di creare legami significativi con chi vi piace. Nel lavoro, potrebbero verificarsi novità e sorprese per molti di voi. Il successo sarà alla vostra portata, ma richiederà impegno, sacrificio e una buona dose di creatività per sfruttare al meglio le opportunità. Voto 8.

Pesci - Buon momento, anche abbastanza sostenibile, ma che va comunque andrà affrontato con serietà. Queste due giornate conclusive della settimana saranno abbastanza alla portata, soprattutto per quanto riguarda gli affetti e le amicizie. In campo sentimentale, vivrete un momento positivo in cui la comunicazione con il partner sarà fondamentale. Dedicatevi al buon dialogo e cercate di trascorrere più tempo possibile con chi amate davvero, mettendo in risalto la voglia di creare momenti dolci. Non perdete tempo con chi non è in sintonia con voi: Venere sarà la vostra alleata migliore. Per i single è tempo di cambiamenti: potreste avere qualche incertezza all'inizio di una nuova storia, ma con il tempo riuscirete ad apprezzarne i benefici. Nel lavoro, una buona intuizione vi offrirà ottime opportunità di successo. Voto 7.