L'oroscopo della settimana è pronto a svelare le prospettive di fortuna per i giorni che vanno da lunedì 18 a domenica 24 novembre, offrendo uno sguardo attento sulla buona sorte riservata ai segni dello zodiaco. Quando si tratta di energie positive e buoni auspici, il podio astrale si illumina con i segni favoriti: in cima alla classifica spicca il Sagittario, seguito a ruota dal Cancro al secondo posto e dalla Vergine al terzo. Questo trio sarà baciato da una serie di transiti favorevoli, che infonderanno dinamismo, entusiasmo e gratificazioni.

Al contrario, non tutte le costellazioni godranno di giornate altrettanto propizie: in coda alla classifica, l'Ariete, che senza la buona sorte dovrà affrontare un periodo flop.

Previsioni zodiacali della fortuna e classifica: molto bene anche il Leone

12° posto - Ariete. Settimana "flop". Il periodo a tratti presenta giornate con apparente quiete, ma dietro questa calma si nasconde l’assenza di quel tocco di fortuna che tanto vorreste. Gli astri dissonanti influenzeranno l’andamento dei giorni a venire, con una sequenza di alti e bassi. Nella sfera affettiva, potrebbe sorgere un senso di stagnazione: le relazioni consolidate potrebbero attraversare una fase di distanza o incomprensione, complice un clima astrale non troppo favorevole.

Chi è libero troverà beneficio nel riscoprire il valore delle piccole cose e dei legami di amicizia; il calore dei rapporti familiari e il sostegno degli amici offriranno un rifugio sicuro. Nel lavoro, mantenete un atteggiamento prudente e moderato, senza accelerare i tempi. Analizzare con attenzione ogni situazione sarà la chiave per navigare serenamente in questo momento.

11° posto - Toro. i prossimi sette giorni si presenteranno come un cammino che richiederà pazienza e determinazione. Nelle questioni di cuore, i transiti planetari invitano alla risoluzione rapida degli eventuali malintesi, per evitare che si trasformino in problematiche più complesse. Se il partner manifesta segni di insicurezza, sarà fondamentale essere presenti e rassicuranti, senza alimentare inutili ansie.

Chi vive una fase di solitudine dovrà fare attenzione a non cadere in pensieri troppo negativi: è il momento di vedere il lato positivo delle cose e di accogliere nuove possibilità con apertura. Nel settore professionale, un approccio calmo e razionale sarà l’arma vincente per affrontare ogni sfida senza timori e con una mentalità positiva.

10° posto - Bilancia. Questa sarà una settimana di rallentamenti, contrariamente alle aspettative. In campo affettivo, potreste sentire l’influenza di una Luna capricciosa che incide sull’umore, portando tensioni passeggere nel rapporto di coppia. Meglio evitare discussioni per futili motivi, e preferire invece momenti di svago in compagnia del partner, utili per alleggerire l’atmosfera.

Chi è alla ricerca dell’amore dovrà ricordare che il segreto sta nell’ascolto e nella comprensione, più che nel sacrificio. La stabilità emotiva si costruisce con calma e costanza. In ambito professionale, qualche transito poco armonioso potrebbe generare situazioni complesse; è consigliabile mantenere un atteggiamento moderato e pragmatico, senza cercare soluzioni troppo originali o fuori dagli schemi. Un po’ di attività fisica aiuterà a liberare le tensioni e a mantenere un buon equilibrio.

9° posto - Pesci. La fortuna non si farà sentire molto, ma avrete l’occasione per mettere alla prova la vostra forza interiore. Le sfide che si presenteranno saranno utili per fare esperienza e maturare, specialmente se si impara dagli errori del passato.

Nelle questioni di cuore, sarà essenziale mantenere la calma: evitare di reagire impulsivamente ai piccoli dissidi con il partner sarà fondamentale per evitare disaccordi inutili. Per chi è solo, questo è un buon momento per fare un po' di introspezione e riscoprire i valori e le qualità che vi rendono speciali agli occhi di chi vi conosce. Sul fronte professionale, le energie non saranno al massimo, quindi meglio affrontare i compiti con tranquillità, senza cedere alle pressioni.

8° posto - Gemelli. Si apre un periodo mediamente sereno, capace di portare piccole gratificazioni. Le giornate trascorreranno con un’atmosfera piacevole, invitandovi a sfruttare ogni momento di positività con entusiasmo.

Sul piano familiare, alcune decisioni potrebbero assumere un’importanza particolare, influenzando il futuro: affrontate ogni scelta con calma e riflessione. In ambito affettivo, l’umore si manterrà stabile; anche se ci saranno piccoli ostacoli, la serenità generale vi consentirà di sentirvi a vostro agio. Chi non è impegnato sentimentalmente riuscirà a superare qualsiasi difficoltà con determinazione, sostenuto parzialmente da Venere. Anche sul lavoro, alcune situazioni richiederanno pazienza e adattabilità, specialmente negli spostamenti o nelle questioni legate a viaggi di lavoro.

7° posto - Acquario. L’Oroscopo della settimana rivela giorni ricchi di impegni, ma non mancheranno anche spunti fortunati.

Alcune circostanze potrebbero richiedere un surplus di energie, ma le opportunità non tarderanno ad arrivare. Gli astri promettono un periodo positivo per i legami personali e familiari, con l’attenzione rivolta a ciò che è realmente importante. Nella sfera sentimentale, anche se la routine può portare qualche ombra di monotonia, condividere i piccoli gesti quotidiani sarà utile per rafforzare la relazione. Chi è libero di cuore troverà beneficio nel non lasciarsi sfuggire le occasioni che il destino offre, mantenendo un atteggiamento propositivo. Nella carriera, al contrario, l’appoggio delle persone fidate sarà un valido aiuto per raggiungere la serenità e gestire meglio le preoccupazioni.

6° posto - Scorpione. Le prossime giornate offrono un periodo di fortuna moderata, ma con alcune occasioni promettenti. Un piccolo segnale può trasformarsi in un risultato positivo, purché manteniate determinazione e impegno costante. La settimana presenterà alti e bassi, ma con il giusto atteggiamento saprete gestire anche i momenti meno favorevoli. In campo sentimentale, qualche breve incomprensione potrà generare tensioni con la persona cara; basterà un po’ di pazienza per riportare la serenità. Per chi è libero, organizzare un incontro speciale, entro venerdì, si rivelerà un’idea brillante, ideale per stimolare conversazioni sincere con qualcuno/a davvero speciale. In ambito professionale, puntate su tatto e diplomazia: queste qualità vi aiuteranno a risolvere eventuali questioni delicate.

Concedetevi il giusto riposo per ricaricare le energie, che saranno essenziali per affrontare al meglio ogni situazione.

5° posto - Capricorno. I movimenti astrali lasciano presagire giornate propizie, pronte a riservare piccoli e preziosi colpi di fortuna. Tuttavia, sarà importante evitare di lasciarsi influenzare da momenti di insicurezza, perché la fiducia in voi stessi renderà più saldo ogni progetto. La vita affettiva si prospetta piacevole, e chi desidera un legame più profondo farebbe bene a farsi avanti, mostrando sicurezza e interesse. Per chi è single, la stanchezza non deve essere un freno: un viaggio con amici sarà un’occasione perfetta per rilassarsi e ritrovare la carica. Nel settore lavorativo, la pazienza vi permetterà di superare alcuni ostacoli e di gestire con agilità eventuali intoppi burocratici.

4° posto - Leone. Un periodo di energia vibrante vi aspetta, con una serie di momenti fortunati che interesseranno le relazioni e i legami personali. In ambito affettivo, affrontate tutto con calma e uno spirito positivo: l’entusiasmo sarà l’ingrediente chiave per rafforzare i legami più cari. Chi vive una relazione avrà finalmente l’opportunità di risolvere una questione importante rimasta in sospeso, riportando serenità e chiarezza. Chi è ancora in cerca d’amore riceverà una notizia entusiasmante tra mercoledì e venerdì, che porterà una rinnovata fiducia nella vita. Sul fronte professionale, il momento è ideale per costruire nuove collaborazioni e alleanze che vi apriranno a interessanti prospettive future.

3° posto - Vergine. Un’onda di buona sorte è pronta a portare grandi soddisfazioni in diversi ambiti. Venerdì l'arrivo della Luna nel segno influenzerà positivamente la sfera affettiva, creando un clima ideale per dedicarsi a chi si ama. Le relazioni durature troveranno nuova armonia e il dialogo con la persona amata sarà più profondo, regalando emozioni inaspettate. Per chi è single, questa sarà la settimana ideale per rimettersi in gioco o inseguire sogni romantici: seguite l’istinto del cuore! Un incontro casuale potrebbe dare vita a qualcosa di assai profondo, infondendo nuova fiducia in voi stessi. Sul piano lavorativo, il cielo vi favorisce nei cambiamenti: lasciatevi guidare dall’energia positiva e non esitate a mettere in pratica nuove idee.

2° posto - Cancro. Si preannuncia un periodo luminoso, con la fortuna in primo piano. Mercurio e la Luna portano nuove energie che vi spingeranno verso traguardi insperati. Le giornate saranno ideali per avviare progetti ambiziosi e realizzare obiettivi significativi. Per chi è impegnato in una relazione, l’atmosfera sarà carica di fascino e dolcezza, con sorprese e momenti di gioia da condividere. Chi è ancora in cerca di una persona speciale troverà ottime notizie all’orizzonte: nuove opportunità sono pronte a restituire sicurezza e a spalancare nuove prospettive di felicità. Nel lavoro, le soddisfazioni saranno alla portata di chi si occupa di attività a contatto con il pubblico, ma anche chi opera in altri settori riceverà consensi per l’impegno profuso.

1° posto - Sagittario. Una settimana di grande fortuna si apre davanti a voi. Il Sole, presente nel segno proprio questa settimana, darà uno slancio ai sentimenti portando una ventata di novità positive. Chi ha già una relazione troverà terreno fertile per risolvere situazioni che in passato hanno creato difficoltà, con un clima familiare armonioso e sereno che favorirà ogni aspirazione. Per chi è single, la fortuna sarà dalla parte dell’amore: vi sentirete al massimo della forma, pieni di fascino e pronti a iniziare un nuovo capitolo di vita. Sul piano professionale, la mente sarà piena di idee brillanti e originali; le occasioni per distinguersi non mancheranno. Con l’esperienza guadagnerete anche i riconoscimenti che meritate.