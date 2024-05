Nell'estate 2024 saranno di tendenza diversi tagli di capelli over 40, per avere un look molto più giovanile: in particolare il più richiesto sarà il bob sfoggiato dalla modella Kim Kardashian. Inoltre si potrà prendere in considerazione anche la ponytail bassa scelta di recente dalla modella Paola Turani.

Hairstyle over 40 per l'estate

Il bob scelto anche da Kim Kardashian sarà uno dei Tagli di Capelli over 40 più richiesti nella prossima estate 2024. La chioma dell'attrice risulta essere molto corta e sfilata: questa capigliatura è stata realizzata dal celebre hair stylist Chris Appleton.

Per completare il tutto, Kardashian ha optato per l'effetto wet con piega slicked-back. La modella ha abbinato la tonalità pink e precisamente questa è presente sulle lunghezze in modo molto impreciso, per un look audace. In alternativa è possibile realizzare la nuance rosa utilizzando delle lacche colorate; invece per lo styling è ideale un gel che regala un finish grunge e glossato senza nessuna fatica.

Gli styling più adatti sul bob

Sul bob è possibile realizzare vari tipi di pieghe, per avere un look molto più originale. Ad esempio si possono creare delle onde appena accennate e inoltre per completare il tutto si può optare per una riga laterale.

Sul bob è perfetta una piega liscia con la riga centrale: in questo caso si può applicare un fermaglio su un lato del capo.

Inoltre non può assolutamente mancare il frisé da realizzare su tutta la capigliatura o solamente sulla parte frontale.

Invece un cerchietto è ideale per acconciare il taglio in pochi minuti. Per rendere la tonalità pink davvero irresistibile si possono abbinare dei colpi di luce o delle sfumature ciliegia o blu.

Acconciature over 40 per l'estate

Per quanto riguarda le acconciature over 40, la grande protagonista dell'estate 2024 sarà la ponytail, la quale potrà essere realizzata in molte versioni. Ad esempio si potrà optare per la ponytail bassa portata da Meghan Markle: l'attrice ha scelto la pettinatura in questione, per partecipare al "Royal Salute Polo Challenge".

Ha creato una coda molto bassa anche Paola Turani: la modella ha aggiunto una riga centrale, per uno stile molto più romantico.

Sulla sua ponytail, invece la modella Gigi Hadid ha aggiunto un fiocco, per rendere i lineamenti molto dolci. Non può mancare Zendaya che in occasione della premier del film "Challengers" ha sfoggiato una ponytail con frangia che sottolinea lo sguardo.