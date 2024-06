L’Oroscopo di lunedì è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 1° luglio. In analisi la sestina relativa alla seconda metà dello zodiaco. Tra i sei segni in analisi, ad avere un ottimo inizio settimana sarà il Sagittario, valutato al top del giorno. Un lunedì da considerare alla stregua di un flop per coloro dell'Acquario, relegati all'ultimo posto in classifica con solo due stelle.

Previsioni astrologiche del 1° luglio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Lunedì preannuncia un'energia straordinaria. Avrete una carica invidiabile e una voglia di fare che contagerà chiunque vi stia accanto.

In amore, una Venere performante, vostro pianeta dominante, accenderà la passione e la voglia di novità. Anche vecchie questioni, ormai superate, potrebbero riemergere, ma con una nuova luce. Se ci saranno piccoli litigi, il rimedio sarà semplice: tanti baci e coccole. Single, è il momento di guardarsi dentro e migliorare quei lati del carattere che vi convincono poco. Non dubitate delle vostre capacità, ma puntate dritti verso i vostri obiettivi. Nel lavoro, puntate sulla qualità e sulla continuità: la vostra determinazione sarà premiata.

Scorpione: ★★★★★. In programma una giornata eccezionale, carica di positività per voi Scorpione. Sarete determinati a mettere in pratica idee intelligenti, puntando a migliorare la parte iniziale della settimana.

In amore, vi concentrerete su tecniche amorose ben studiate, con un tocco di malizia che solo voi sapete come usare. Creerete un ambiente favorevole e tutto ciò che farete insieme al partner sarà intriso di tenerezza e complicità. Single, il vostro fascino sarà irresistibile e Cupido vi sosterrà nella conquista di nuovi cuori.

Fidatevi di voi stessi: l'amore vero è a portata di mano. Nel lavoro, alcuni vostri successi faranno invidia a colleghi e persino a qualche superiore.

Sagittario: 'top del giorno'. L'oroscopo del 1° luglio preannuncia un giorno straordinario! La giornata partirà e si concluderà in modo eccellente. In amore, preparatevi a essere sorpresi dai cambiamenti che il partner proporrà.

Capirete i suoi motivi e questo rafforzerà il legame. Ricordate che l'amore richiede creatività e un pizzico di rischio. Single, è il vostro momento per brillare. Vivrete intensamente, i dubbi si dissolveranno e finalmente vedrete le cose con chiarezza. Le persone care vi sosterranno soprattutto nel pomeriggio, quando sarete al massimo del vostro splendore. Nel lavoro, la giornata inizierà alla grande. Con il Sole in posizione favorevole, il vostro umore sarà ottimo. Progetti positivi e realizzazioni concrete vi attendono.

Oroscopo e stelle del 1° luglio, previsioni da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. La giornata sarà complessa ma gestibile, con alcuni momenti che richiederanno interventi rapidi per stabilizzare situazioni in bilico.

Per molti è il momento di riflettere e rivedere alcuni obiettivi, valutando i traguardi raggiunti e quelli ancora da perseguire. In amore, chi è in coppia sarà particolarmente affettuoso e desideroso di dimostrare i propri sentimenti. Supererete eventuali litigi con il sorriso, capace di sciogliere il cuore del partner: vi lascerete trasportare dalla passione? Single, preparatevi a vivere intense emozioni amorose: sarete molto richiesti e apprezzati. Sul lavoro, l'energia astrale vi renderà decisi e combattivi. Parlerete con franchezza, senza preoccuparvi troppo delle reazioni altrui, e grazie al favore degli astri, il dinamismo sarà al massimo.

Acquario: ★★. Un lunedì da considerare un "flop".

Ansie o nervosismi potrebbero agitarvi, quindi cercate di rilassarvi al meglio, soprattutto in serata, evitando di focalizzarvi su situazioni stressanti. In amore, concentratevi sul pieno relax, sul buon dialogo e sull'armonia familiare. Evitate di affaticarvi e assicuratevi che la sintonia di coppia o le amicizie non vengano disturbate da malintesi. Single, sfruttate la vostra simpatia e capacità comunicativa per organizzare piacevoli programmi. Anche se il periodo non sarà al massimo, non limitate la fantasia. Nel lavoro, se eventuali progetti vi tenessero col fiato sospeso, procedete pianificando con cura ogni dettaglio.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 1° luglio, pronostica un inizio settimana non particolarmente euforico, anche se potrebbe riservare qualche bella soddisfazione.

Affrontate la giornata con impegno per mantenere un'attitudine positiva. In amore, sarà un periodo di grande impegno soprattutto per chi è in coppia. Gestire gli eventi potrebbe essere sfidante ma non impossibile: non arrendetevi alle prime difficoltà ma agite con ottimismo. Vi aspetta una sorpresa piacevole se single: grazie all'aiuto di Cupido potreste imboccare una nuova strada romantica, senza nemmeno accorgervene. Nel lavoro, ci sono alcuni problemi in sospeso da affrontare. Concentratevi sulle priorità e troverete soluzioni che vi permetteranno di risparmiare tempo.