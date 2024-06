L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali di mercoledì 5 giugno. In analisi la sestina relativa al filotto compreso da Bilancia a Pesci, messa a confronto con il terzo giorno dell'attuale settimana. A gongolare in ambito sentimentale, l'Acquario, valutato in classifica con cinque stelline fortunate. Buon momento anche per Scorpione, Sagittario e Pesci, terzetto sottoscritto dalle cinque stelle della positività. In calo il periodo indicato per i nativi del Capricorno.

Previsioni astrologiche del 5 giugno, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. Le previsioni zodiacali di mercoledì indicano un periodo piuttosto riflessivo. In generale, si prospettano difficoltà per chi ha già problemi di vario genere o è al limite dello stress. Per quanto riguarda i sentimenti, non date al partner motivo di essere geloso; rischiereste di rovinare tutto e recuperare sarebbe davvero complicato. Prestate attenzione nei rapporti con gli altri: sarete prevenuti, sospettosi e distanti. Forse mostrerete anche il lato più spinoso del vostro carattere e un po' di freddezza. Single, vi sveglierete con un po' di tensione, ma nel corso della giornata il sereno tornerà dalla vostra parte.

Sarete talmente concentrati su voi stessi, su impegni e interessi, che potreste finire per trascurare tutto il resto. Sul lavoro, l'Astrologia consiglia di lasciar perdere le cose non necessarie: bilanciate bene dovere e piacere.

Scorpione: ★★★★. Giornata decisamente positiva, dai rapporti affettivi alle amicizie fino alla famiglia.

Per quanto riguarda i sentimenti, è consigliabile una certa collaborazione nelle questioni di coppia. State progettando una vita a due o pensando di allargare la famiglia? Qualunque fosse l'intenzione, state tranquilli: è un buon momento per prendere decisioni in tal senso. Single, vi attendono non poche soddisfazioni, soprattutto se godete della libertà di non dover rendere conto a nessuno delle vostre azioni o decisioni.

Sarete pervasi da una bella iniezione di fiducia e da tanta voglia di fare, il che risveglierà i migliori sentimenti verso le persone che vi interessano. Sul lavoro, la giornata sarà stabile, alternando momenti positivi ad altri meno favorevoli. Tuttavia, non preoccupatevi: riuscirete a gestire tutto con serenità.

Sagittario: ★★★★. L'attuale cielo astrologico indica che alcuni problemi persistenti continueranno a complicare la giornata. Tuttavia, tranquilli, alla fine riuscirete a trovare la giusta soluzione o almeno a mitigare gli affanni. In amore, nonostante gli astri non siano particolarmente favorevoli, tutto filerà "liscio come l'olio". Vi sentirete particolarmente vicini ai vostri familiari, mostrando una protezione affettuosa nei loro confronti.

Questo atteggiamento sarà benefico, specialmente per una persona. Fidatevi del buon senso o di ciò che la mente vi suggerisce. Single, i rapporti sentimentali ritroveranno finalmente lo smalto dei tempi migliori. Soprattutto i più giovani riempiranno i loro telefoni di nuovi numeri e appuntamenti. Sul lavoro, avrete più che mai voglia di porre le basi per un futuro solido. Presto vedrete i frutti del vostro lavoro.

Previsioni da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★. L'oroscopo preannuncia un periodo di crisi, seppur lieve e generalizzato. Le stelle, purtroppo, non saranno benevole in questo giorno. Cercate di mantenere un basso profilo e di non fare nulla oltre il necessario. In amore, vi mostrerete spigliati e un tantino intriganti, stimolando i modi di pensare o il comportamento delle persone che vi piacciono.

Questo è positivo, ma fate attenzione a non fomentare gelosie o preoccupazioni in chi vi sta accanto (leggasi pure "nel cuore"). Per i single, il cielo dispettoso potrebbe insinuare un senso di disagio; vi sentirete perseguitati dalla sfortuna con l'umore sotto i tacchi. Di conseguenza, non avrete molta voglia di socializzare. Nel lavoro, eventuali cambiamenti dovranno essere guardati con sospetto: siate cauti nelle decisioni.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali indicano un promettente mercoledì per i sentimenti. Un po' meno fortunati saranno coloro con ascendente negativo: pazienza, si riprenderanno dal primo pomeriggio. In amore, dunque, giornata all'insegna dell'esuberanza e della passionalità.

Vi sentirete pronti a esporvi in tutti i sensi, senza tabù. Create un'atmosfera intima con il partner, idealmente come se viveste in una dimensione fuori dal mondo. L'importante sarà appagare i sensi. Per i single, potrebbe essere il giorno ideale per chiarire questioni e rapporti. Qualcuno ritroverà qualcosa che sembrava persa per sempre. Sul lavoro, avrete l'opportunità di dare una potente accelerata al periodo. Troverete nuove strade per migliorare i guadagni.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 5 giugno, rivela che la parte migliore della giornata sarà il rapporto a due. Animati da un sentimento solido e profondo, avrete voglia di fare qualcosa di originale con il partner, oppure di dedicarsi completamente alle persone amate.

Tuttavia, evitate di mettervi in situazioni delicate, perché potreste trovarvi nella condizione di dover operare una scelta che non siete ancora pronti ad affrontare. Per i single, un piccolo gesto romantico da parte di un corteggiatore vi farà sentire bene: preparatevi ad aprire il cuore all'amore. Anche se non dovesse essere qualcosa di straordinario, toccherà comunque corde profonde della vostra anima, rendendovi felici. Sul lavoro, vivrete una giornata di ripresa: molti di voi avranno l'opportunità di mettersi in vista e migliorare la propria posizione.