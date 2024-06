L'oroscopo del 12 giugno descrive una giornata influenzata dal transito della Luna nella Vergine, che rende fortunato il Pesci e lamentoso il Capricorno. Queste 24 ore si focalizzeranno su amore, sentimenti, relazioni sociali e fattori personali, senza però trascurare il lavoro e la famiglia.

Le previsioni astrologiche del 12 giugno, gli ultimi in classifica

Leone - 12° - Le azioni contano più delle parole e nelle prossime 24 ore lo noterete. Negli anni avete affrontato molte sfide, siete caduti e vi siete rialzati. A volte è necessario toccare il fondo per risalire.

Se avete conti da saldare o affari da concludere, non rimandate. Fate attenzione alle chiacchiere in ufficio, poiché una parola di troppo potrebbe mettervi in cattiva luce. In amore, potreste lamentarvi che il partner non vi dedica abbastanza attenzione o non vi aiuta nelle faccende domestiche.

Capricorno - 11°- Non esagerate con il lavoro, rischiate di stancarvi troppo. La giornata potrebbe essere difficile, con questioni irrisolte da affrontare. Evitate litigi sia in casa sia sul lavoro e mantenete un atteggiamento professionale per evitare brutte figure. In serata, evitate il computer, specialmente se soffrite di insonnia.

Sagittario - 10° - Vi sentirete poco bene, forse a causa del tempo incerto.

Questo periodo è complicato e vi consuma, ma sta a voi risollevarvi. Avete fatto molte rinunce, ora è il momento di rinnovarvi. Cambiate look o disposizione dei mobili per scuotere la monotonia. Programmate qualcosa di piacevole per il weekend per rilassarvi e ritrovare efficienza.

Ariete - 9° - Evitare giudizi taglienti sarà essenziale per non pentirvene.

Siete più scontrosi del solito, a causa di una vecchia delusione amorosa che vi blocca nelle relazioni. Non generalizzate e lasciatevi andare. La giornata del 12 giugno porterà sviluppi lavorativi e novità economiche importanti. State considerando un trasferimento in una casa più grande, valutate attentamente ogni aspetto.

I segni zodiacali con mercoledì nella sufficienza

Gemelli - 8° - Capita a tutti di commettere errori, smettetela di rimproverarvi e rimuginare. Gli eventi passati non vi definiscono. Vi sentite insicuri e fisicamente stanchi, forse per mal di testa o mal di schiena causati dallo stress. Scaricate la tensione con meditazione o passeggiate. Qualcosa sta cambiando, pazientate.

Toro - 7° - Più si ha successo, più si è esposti a critiche ma anche a elogi. Decidete dove volete stare e trovate il posto giusto per voi. Avere un percorso chiaro aiuta a raggiungere la meta senza perdersi. Avete in mano un affare o un investimento, concludetelo entro l'autunno per evitare imprevisti. Concentratevi su voi stessi, specialmente se siete single.

Non usate nuovi amori per dimenticare i vecchi. In coppia, siete sulla buona strada.

Cancro - 6° - Il 12 giugno sarà un mercoledì interessante. Solitamente analizzate ogni cosa con delle liste di pro e contro. La giornata sarà favorevole per la carriera, la cura della pelle e l'amore. Rafforzate il legame con il partner e non lasciate che l'interesse svanisca. Lottate per ciò che vi sta a cuore. Quando fate la spesa, comprate solo l'essenziale perché l'economia non è delle migliori.

Vergine - 5° - Dopo un periodo altalenante, a partire da questa giornata ritroverete la serenità mentale. Tutto sembra tornato ai fasti di un tempo, ma avete difficoltà a lasciarvi andare. Recenti problemi vi hanno preoccupato, ma ora si intravede una ripresa.

Concludete lavori e commissioni entro la serata per essere liberi nel weekend.

I migliori del giorno

Bilancia - 4° - C'è del lavoro arretrato da completare. Avrete pratiche da concludere o ordini da evadere, ma dovrete anche fare attenzione alle spese. Sarà una giornata positiva e, a fine serata, i conti quadreranno e la passione di coppia sarà intensa. Per i single, sono possibili nuove conoscenze.

Acquario - 3° - Per ricevere bisogna dare, ma senza annullarsi per gli altri. Questo 2024 vi ha reso più forti e ve ne accorgerete presto. Non esistono scorciatoie per il successo, solo il duro lavoro. Colmate eventuali lacune con studio e ricerca. In queste 24 ore vi sentirete in pace e carichi di energia.

L'amore sarà al settimo cielo e farete grandi passi avanti. I single dovranno aspettare l'estate per nuove connessioni amorose.

Scorpione - 2° - Il vostro mercoledì sarà pieno di energia e buon umore, qualcosa che non provavate da tempo. Avrete molte cose da fare, ma questo non vi disturberà poiché sarete pieni di vitalità. L'amore brillerà come un diamante, e nuovi progetti prenderanno forma. Se qualcuno in ufficio è interessato a voi, non alimentate false speranze se il vostro cuore è già impegnato. Risparmiate per un progetto importante.

Pesci - 1° - Sarà un mercoledì migliore rispetto ai giorni precedenti, ricco di opportunità. Vi sentirete guidati dalla fortuna e dal buon senso. Le giovani coppie si preparano per il matrimonio o per diventare genitori, rendendo quest'anno indimenticabile. Colpi di fulmine sono in arrivo per chi è single e pronto ad aprire il proprio cuore.