L'oroscopo della settimana dal 14 al 20 aprile 2025 è pronto ad approfondire l'andamento della fortuna. Tra i segni top del momento spicca la Bilancia, mentre il Toro fa flop. Approfondiamo ora le previsioni segno per segno.

Previsioni e classifica della settimana 14-20 aprile 2025

Toro: ⚫⚫⚫. La settimana in arrivo può mettervi alla prova su più fronti. Potreste sentirvi più stanchi del solito, sia emotivamente che fisicamente, rischiando che il tutto contamini la serenità di coppia o di famiglia. Anche se il romanticismo non mancherà, sarà necessario impegnarsi a mantenere vivo il dialogo con il partner, evitando il rischio di cadere nella routine o in discussioni inutili.

Potrebbero nascere tensioni con i colleghi: un confronto diretto andrebbe rimandato, preferendo invece l’ascolto e la diplomazia. Non è il momento giusto per imporsi, meglio lasciar scorrere le giornate con cautela. Almeno in questa settimana pasquale, lasciatevi scivolare ogni cosa di dosso.

Scorpione: ⚫⚫⚫. Si prevede una settimana di lieve calo energetico. Avrete molte questioni di cui occuparvi e regnerà il caos attorno a voi. Vi sentirete forse meno motivati o un po’ spenti, soprattutto nelle questioni sentimentali. L’intesa con il partner potrebbe risentirne, con una passione che sembra ridursi e un dialogo che fatica a decollare. Non si tratta di una crisi profonda, ma di una fase in cui ascoltare di più e parlare di meno potrebbe aiutare a evitare fraintendimenti.

Sul lavoro sarebbe meglio non esporsi troppo e non lasciarsi coinvolgere in discussioni accese: un atteggiamento più riservato sarà la scelta più saggia. Domenica avrete un po' di tregua dalle solite preoccupazioni.

Vergine: ⚫⚫⚫. Sette giorni dal ritmo ancora incerto per i nati sotto il segno della Vergine. Sebbene inizino ad affacciarsi piccoli segnali di miglioramento, sarete ancora costretti a fare i conti con una certa lentezza, che potrebbe portarvi frustrazione.

In amore sarà fondamentale dedicare tempo all’intimità e al dialogo sincero, senza però aspettarsi immediati risultati sul piano fisico. In ambito lavorativo, il vostro consueto perfezionismo potrebbe diventare un limite: lasciate da parte l’eccessiva attenzione ai dettagli e cercate piuttosto di concentrarvi sugli obiettivi principali.

Ariete: ⚫⚫⚫. Si apre una settimana in lieve risalita, anche se non ancora completamente convincente. In ambito sentimentale, saprete esprimervi con maggiore apertura, migliorando la comprensione reciproca con il partner. La componente fisica del rapporto potrebbe risultare sottotono, lasciando spazio a una certa distanza. Tempo di guardare al futuro: iniziate a riflettere su progetti a lungo termine, evitando di perdere tempo dietro a situazioni che non portano crescita o soddisfazione. Domenica potrebbe succedere qualcosa di emozionante e sorprendente.

Cancro: ⚫⚫⚫⚫. Settimana altalenante, con emozioni che si muovono tra entusiasmo e qualche piccola delusione. In amore c’è tenerezza e voglia di protezione, anche se manca quella scintilla che possa accendere una passione più intensa.

Forse vi sentite un po’ frenati, o forse vi state facendo troppe domande. In ogni caso, sfruttate questo lasso temporale per fare chiarezza sui vostri sentimenti una volta per tutte: non fatevi prendere per i fondelli. Sul fronte professionale ed economico, invece, è consigliabile affidarsi alla logica: privilegiate i compiti più razionali, quelli che richiedono metodo, organizzazione e poca improvvisazione. Riducete i consumi e investite sulla formazione e prevenzione. Venerdì e domenica saranno due giornate magiche. Qualcuno potrebbe farvi emozionare con dei piccoli gesti.

Leone: ⚫⚫⚫⚫. Settimana positiva ma non priva di sfide. Le energie saranno buone e la voglia di fare non mancherà, soprattutto in ambito lavorativo, dove potrebbe presentarsi un’occasione interessante per mettersi in luce davanti a chi ha voce in capitolo.

In amore, invece, sarà la comunicazione il vostro asso nella manica: riuscirete a creare un clima di maggiore intimità con il partner, riscoprendo il piacere di raccontarsi e ascoltarsi. Attenzione però a non dare tutto per scontato: ogni gesto va nutrito con cura. Non rovinate la Pasqua con dei futili litigi.

Gemelli: ⚫⚫⚫⚫. Si prospetta una settimana vivace e stimolante, con tanta voglia di fare e sperimentare. Sarete travolti da un’ondata di desiderio e fantasia, pronti a vivere con entusiasmo ogni momento con il partner o, per chi è single, a lasciarsi andare in nuove conquiste. La componente fisica sarà particolarmente intensa, ma non dimenticate di coltivare anche la complicità emotiva.

Si apre un periodo interessante, però sarà importante prestare attenzione alla gestione delle finanze e delle risorse. In famiglia sarà richiesta la vostra presenza e comprensione. Con figli piccoli e genitori anziani, si raccomanda indulgenza.

Capricorno: ⚫⚫⚫⚫. Una settimana tutto sommato stabile. Saprete affrontare ogni impegno con il consueto pragmatismo. La relazione sarà serena e dolce, anche se potrebbe mancare un po’ di brio sotto le lenzuola. Eventuali crisi potranno essere ripianate, ma dipenderà dalla volontà di entrambi i partner. Siete più concentrati sulla testa che sul corpo, ma va bene così: ogni relazione ha i suoi cicli. Le attività che richiedono concentrazione e senso pratico vi vedranno brillare.

Fate leva sulla vostra affidabilità per ottenere fiducia e rispetto. Chi ha un'attività commerciale, batterà cassa.

Pesci: ⚫⚫⚫⚫⚫. Sette giorni all’insegna della dolcezza per i nati nei Pesci. La vita sentimentale sarà piena di armonia, con una connessione profonda soprattutto sul piano mentale. Vi sentirete compresi e accolti, ma sarà utile fare uno sforzo in più per alimentare anche la passione fisica, che appare ancora un po’ pigra. In ambito professionale, è il momento di farvi avanti con nuove idee: mostrate iniziativa, anche nelle piccole cose, perché potrebbero nascere opportunità interessanti. Per la giornata di Pasqua assisterete a qualcosa di romantico o di divertente, preparatevi.

Acquario: ⚫⚫⚫⚫⚫. Settimana stimolante.

Saprete cogliere segnali importanti per migliorare alcuni aspetti della propria vita. Ci sarà una buona dose di intimità e passione. Particolare sintonia nelle relazioni nate da poco. Sarà utile cambiare punto di vista: smettete di fissarvi sui dettagli e cercate di vedere il quadro generale. Una nuova prospettiva potrebbe fare la differenza e portarvi lontano. Se possibile, prendetevi una pausa, perché ne avete davvero bisogno. Un piccolo viaggetto, vi rigenererà la mente.

Sagittario: ⚫⚫⚫⚫⚫. Il Sagittario continua a cavalcare un buon periodo, soprattutto dal punto di vista finanziario. In amore sarete spinti dal desiderio di chiarimento e confronto: la comunicazione sarà il ponte per superare eventuali malintesi recenti.

Le coppie consolidate ritroveranno un buon equilibrio, mentre i single potrebbero imbattersi in incontri stimolanti. Una proposta interessante potrebbe cambiare le carte in tavola: valutatela con attenzione, perché potrebbe segnare una svolta. Pasqua da riscoprire.

Bilancia: ⚫⚫⚫⚫⚫. L'Oroscopo vi 'prescrive' una settimana frizzante. Saprete vivere le emozioni con grande intensità e vi divertirete. Il vostro cuore sarà attivo e vi lascerete guidare dalla voglia di leggerezza e gioco, riscoprendo il piacere della seduzione. I cuori solitari saranno particolarmente favoriti: delle nuove conoscenze potrebbero trasformarsi in qualcosa di più profondo. Si aprono possibilità concrete per portare a termine un progetto a lungo coltivato: agite con lucidità, lasciando parlare i risultati.