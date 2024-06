L'oroscopo del 20 giugno è influenzato dalla Luna in Sagittario, un aspetto che rende lunatici i nati del Toro e indisposti gli Acquario. Il primo giorno della stagione estiva favorisce i Gemelli e i Cancro, con quest'ultimo segno che andrà incontro ad una rinascita. Questa giornata avrà molto da dire riguardo l'amore, la professione, l'aspetto sociale, la famiglia. Approfondiamo le previsioni astrali del 20 giugno e l'immancabile classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche del 20 giugno, gli ultimi classificati del giorno

Toro - 12° - Aspettate una promozione o un incarico di rilievo, ma questa settimana vi ha prosciugato le energie, rendendovi di umore altalenante.

Potreste essere più inclini a litigare, poiché nulla vi sembra andare per il verso giusto. Cercate di godervi i piccoli momenti di evasione durante la giornata. La noia ha una sua funzione e non va sottovalutata. Evitate di passare troppo tempo sui social per non perdere un'opportunità preziosa. Il riconoscimento che desiderate arriverà presto e all'orizzonte si profila una festa o una cerimonia interessante.

Sagittario - 11° - L'estate non è la vostra stagione preferita, forse a causa del caldo e delle zanzare. Tuttavia, ogni stagione ha i suoi pro e contro: apprezzate il divertimento serale e la compagnia. Questo giovedì potrebbe essere un po' scoraggiante, vi sentirete stanchi e alcuni potrebbero soffrire di piccoli disturbi fisici.

Fate attenzione ai mezzi pubblici, poiché potrebbero esserci ritardi o disagi. Avrete comunque modo di riflettere sulla vostra vita e su quella delle persone a voi care.

Capricorno - 10° - Giorno critico, quindi cercate di risolvere le questioni urgenti entro il weekend. Siete saggi, ma a volte vi perdete per strada. Rimandate le discussioni per non rovinare la giornata.

In questo periodo sentite il bisogno di certezze e garanzie. Trascorrerete un giorno tranquillo con il partner o la famiglia e i vostri pregi saranno riconosciuti.

Acquario - 9° - Giornata appena sotto la sufficienza, poiché vi sentirete indisposti. Se qualcosa deve andare storto, lo farà indipendentemente dalle vostre azioni.

Non preoccupatevi di eventi che potrebbero non accadere mai. Concentratevi sul presente e combattete la distrazione. Chi è in coppia potrebbe non essere dell'umore giusto per la passione, ma fate attenzione a non allontanare il partner. Col tempo, tutto si risolverà.

I segni zodiacali con giovedì nella media

Vergine - 8° - Per raggiungere le stelle, bisogna continuare a sognare. In queste 24 ore vi sentirete un po' assenti e stanchi dopo una settimana impegnativa. Alcuni di voi potrebbero aver iniziato un nuovo lavoro o dovuto saldare dei conti. Avrete 24 ore favorevoli per la cura personale: via libera alle visite dal dentista o dal medico e ai trattamenti estetici. Siate onesti con voi stessi e smettete di denigrarvi.

Amatevi così come siete e accettate gli errori passati, che vi hanno portato dove siete oggi. Cupido sta per scoccare la sua freccia nel cuore dei single.

Leone - 7° - Siamo a metà anno, è tempo di fare un bilancio. Sarà un giovedì pieno di domande su ciò che avete fatto nei mesi scorsi e su ciò che vorrete fare entro la fine del 2024. Nulla potrà intralciarvi. Se c'è una persona che vi ha fatto battere il cuore, entro l'estate vi dichiarerete, anche se c'è la possibilità che il sentimento non venga ricambiato. Le coppie innamorate vivranno un giorno entusiasmante e pieno di passione.

Pesci - 6° - L'Oroscopo di domani indica che farete significativi progressi. La settimana vi ha lasciato a corto di soldi o avete ricevuto un invito interessante.

Qualcuno potrà riposarsi e staccare la spina. Dedicatevi al vostro benessere, è la giornata ideale. Le azioni contano più delle parole, quindi concentratevi sull'essenziale. L'amore di coppia sarà solido e qualcuno avrà un bel progetto tra le mani.

Scorpione - 5° - La giornata vi aprirà gli occhi, facendovi vedere tutto sotto una nuova luce. Chi è genitore si accorgerà della crescita e maturità dei figli. Nulla vi sembrerà più insipido. Sfruttate l'ispirazione di questa giornata per nuovi progetti o per avanzare nella carriera. La vostra relazione di coppia presto raggiungerà un nuovo livello. Nei prossimi mesi accadranno molte cose, quindi assaporate ogni istante a partire da queste promettenti 24 ore.

Potrete divertirvi sia in compagnia che da soli; l'importante è stare bene.

Oroscopo del giorno 20 giugno: i primi quattro segni

Bilancia - 4° - Le previsioni astrologiche dicono che "chi ben comincia è a metà dell'opera". Ci sono dei cambiamenti in corso nella vostra vita e nel vostro futuro. Le giovani coppie vivono un periodo magico e a breve potrebbero intraprendere un percorso di convivenza o matrimoniale. Questo 2024 si chiuderà in modo spettacolare. Nel lavoro, percorrerete un nuovo sentiero che vi porterà a superare i vostri record. Siete ambiziosi e in queste 24 ore lo sarete ancora di più. Una persona a cui tenete molto dimostrerà il suo affetto per voi.

Ariete - 3° - Avrete forza e coraggio per affrontare qualsiasi prova.

Nessuna sfida vi sembrerà difficile e la vostra energia sarà tale da superare ogni ostacolo. Sarà la giornata ideale per organizzare un viaggio, una cenetta romantica o un'uscita con gli amici più cari. Buttatevi nella mischia, ma rispettate gli altri e i loro spazi. Chi cerca una nuova casa avrà l'opportunità di visitare un immobile. Mantenete lo slancio e rimanete concentrati sui vostri obiettivi.

Cancro - 2° - A partire da questa giornata, inizierete a sbocciare come una rosa. L'evoluzione che portate dentro da inizio anno si manifesterà. Inizia l'estate, la vostra stagione! I più intraprendenti stanno portando avanti un progetto di vita importante e oggi l'ispirazione sarà maggiore. Per buona parte dell'estate godrete di un grande supporto astrale.

La passione si infiammerà ulteriormente e le coppie vivranno momenti emozionanti. Anche i single trascorreranno una giornata piacevole e l'estate riserverà molte sorprese amorose. Quello che accadrà nei prossimi mesi sarà indimenticabile.

Gemelli - 1° - Tutto vi sembrerà speciale e profondo. La primavera è stata ricca di vicissitudini, sia belle che brutte, ma bisogna andare avanti. Avrete tanta voglia di godervi l'estate, magari al mare o in collina. Sentirete il desiderio di riscoprire il passato, visitare borghi storici e tradizioni antiche. Questo giovedì sarete nostalgici, ma anche carismatici e fortunati. Un ammiratore segreto potrebbe finalmente dichiararsi. Aspettatevi un messaggio o una telefonata che movimenterà la giornata.