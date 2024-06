L'oroscopo di lunedì 17 giugno preannuncia uno Scorpione tenace in amore, forte della Luna in buon aspetto, mentre il Leone non dovrà avere fretta nel fare nuove conquiste. Urano vitalizza i nati del Capricorno, portando piccole ma interessanti novità al lavoro, mentre i Pesci troveranno un'intesa migliore con il partner.

Previsioni oroscopo lunedì 17 giugno 2024 segno per segno

Ariete: questa settimana inizierà con il piede giusto. La Luna smetterà di esservi contraria, e proverete a vedere la vostra relazione sotto una luce differente, per ripartire con amore e ottimismo.

Nel lavoro vi farete strada verso nuovi progetti, ma dovrete tenere conto degli ostacoli che potreste incontrare lungo il cammino. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali non all'altezza della vostra relazione di coppia in questa giornata di lunedì. La Luna in opposizione potrebbe rovinare l'affiatamento tra voi e il partner. I vostri sentimenti sono chiari, ciò nonostante potrebbero esserci delle incomprensioni. Sul fronte professionale vi sentirete in dovere di fare sempre qualcosa di proficuo, non solo per conto di chi lavorate, ma in primo luogo per voi stessi. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale che rimane ampiamente soddisfacente anche in questo lunedì di giugno. Con Venere in congiunzione al vostro cielo, sarà facile far battere il cuore della persona che amate, soprattutto per voi nati nella terza decade.

Per quanto riguarda il lavoro darete prova ancora una volta delle vostre abilità, grazie anche al sostegno di Mercurio e Giove. Voto - 9️⃣

Cancro: la Luna in trigono dal segno amico dello Scorpione renderà questo lunedì più interessante dal punto di vista sentimentale. Che siate single oppure no, brillerete di luce propria, dimostrando non solo di essere attraenti, ma anche maturità.

Sul fronte lavorativo Marte vi spingerà a non mollare con i vostri progetti in nessuna occasione, anche quando ci saranno evidenti difficoltà. Voto - 8️⃣

Leone: configurazione astrale sottotono per voi nativi del segno. Sarà una giornata nel complesso discreta grazie a Venere, ma con la Luna in quadratura dovrete fare attenzione a non avere grandi pretese verso la vostra fiamma.

In ambito lavorativo nuove idee vanno e vengono dalla vostra mente. Dovrete trovare quelle idee che però possono fare realmente la differenza. Voto - 7️⃣

Vergine: la Luna in sestile dal segno dello Scorpione porterà un sorriso nella vostra vita sentimentale, nonostante Venere in quadratura. Anche se Venere sarà negativa, riuscirete a essere più comprensivi nei confronti della persona che amate, soprattutto voi nati nella prima decade. In ambito lavorativo, con un po’ di pazienza, sarete capaci di mettere insieme risultati più interessanti. Voto - 7️⃣

Bilancia: previsioni astrali ottime per voi nativi del segno all'inizio di questa settimana. Venere in trigono dal segno amico dei Gemelli terrà attivo il vostro rapporto con il partner, portando momenti di piacevole intesa.

Sul fronte professionale il dialogo con i colleghi potrebbe portare a buone interessanti idee. Voto - 9️⃣

Scorpione: la Luna in congiunzione al vostro cielo porterà tenacia e maggiore romanticismo nei confronti del partner in questa giornata di lunedì. Sarà un periodo più maturo per voi e il partner, utile per far crescere il vostro rapporto, non solo dal punto di vista romantico. Nel lavoro sarete abbastanza creativi, ma con Marte in opposizione le energie a disposizione non saranno molte. Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale sottotono all'inizio di questa settimana. Il pianeta Venere sarà in opposizione, anche se ancora per poco. Avrete bisogno di maggiore ottimismo, ma soprattutto di ritrovare serenità all'interno del vostro rapporto.

Sul fronte professionale potreste tentare nuove strade, ma avrete bisogno dei giusti mezzi per raggiungere il successo. Voto - 6️⃣

Capricorno: configurazione astrale discreta durante questo lunedì. La Luna in sestile riempirà di buoni sentimenti e maturità la vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella prima decade. Sul fronte professionale alcuni progetti procederanno a rilento. Avrete bisogno di nuove idee per sbloccare questa situazione. Voto - 7️⃣

Acquario: la giornata di lunedì vedrà la Luna in quadratura dal segno dello Scorpione. Il rapporto con la persona che amate non sarà così affiatato, probabilmente a causa di alcune questioni irrisolte. Nel lavoro le vostre idee saranno davvero interessanti grazie anche a Mercurio.

Con il giusto impegno, i buoni risultati non tarderanno ad arrivare. Voto - 7️⃣

Pesci: sarà un inizio di settimana positivo . La Luna in trigono vi aprirà al dialogo con il partner e, anche se Venere sarà negativa, potreste provare a risolvere alcuni problemi insieme. Per quanto riguarda il lavoro fate attenzione alle decisioni che prenderete, perché Mercurio potrebbe mettervi in difficoltà. Voto - 7️⃣